Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию

Президент Армении Ваагн Хачатурян вызвал крупный скандал в Великобритании. Хачатурян прибыл на похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерский дворец в Лондоне и сделал фотографию. Тем самым он нарушил правила прощания с монархом и разгневал британцев.
Хачатурян появился в Вестминстерском дворце в сопровождении помощников. Один из них был вооружён телефоном и фотографировал президента в Вестминстерском холле. Местные СМИ уже сообщают, что это первый случай нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой. Об этом сообщает The Sun.
В сети появились те самые фотографии. Сначала Хачатурян оглядывался, а потом начал позировать. Помощник искал удобный момент, чтобы незаметно снять фотографию. Незаметно не получилось.
При этом издание The Sun называет Хачатуряна "союзником Путина". Президента Армении заметил лакей и сделал ему замечание. При этом те, кто входит в большой зал, чтобы отдать последние почести, заранее проходят инструктаж с изложением правил.
Британцы, которые смотрели трансляцию, пришли в бешенство. Многие из них высказались об этом в соцсетях.
"Это просто ужасно. Он тявкал на смотровой площадке, смеялся и не проявлял никакого уважения"
"Всем удалось следовать этим правилам до последней буквы - кроме этого одного человека".
"Это было очень, очень неуважительно. На мой взгляд, это совершенно непростительно. Ему должно быть стыдно за себя"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом
- «Он старше, чем сама страна»: в Торонто мужчину обвинили в хранении старого револьвера
- "Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев
- Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
- На собственных похоронах усопший помахал родственникам из гроба
Вроде взрослые дяди, серьезными делами занимаются...
Согласитесь не каждый год королева дуба дает .
Тем более скорее это реально последняя королева.