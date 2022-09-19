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Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию

Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию

Автор:
19 сентября 2022 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   видео   интересное   королева   позор   похороны   президент Армении   фото   
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Президент Армении Ваагн Хачатурян вызвал крупный скандал в Великобритании. Хачатурян прибыл на похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерский дворец в Лондоне и сделал фотографию. Тем самым он нарушил правила прощания с монархом и разгневал британцев.

Хачатурян появился в Вестминстерском дворце в сопровождении помощников. Один из них был вооружён телефоном и фотографировал президента в Вестминстерском холле. Местные СМИ уже сообщают, что это первый случай нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой. Об этом сообщает The Sun.

В сети появились те самые фотографии. Сначала Хачатурян оглядывался, а потом начал позировать. Помощник искал удобный момент, чтобы незаметно снять фотографию. Незаметно не получилось.

При этом издание The Sun называет Хачатуряна "союзником Путина". Президента Армении заметил лакей и сделал ему замечание. При этом те, кто входит в большой зал, чтобы отдать последние почести, заранее проходят инструктаж с изложением правил.

Британцы, которые смотрели трансляцию, пришли в бешенство. Многие из них высказались об этом в соцсетях.

"Это просто ужасно. Он тявкал на смотровой площадке, смеялся и не проявлял никакого уважения"

"Всем удалось следовать этим правилам до последней буквы - кроме этого одного человека".

"Это было очень, очень неуважительно. На мой взгляд, это совершенно непростительно. Ему должно быть стыдно за себя"


Источник:

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Метки: Великобритания   видео   интересное   королева   позор   похороны   президент Армении   фото   
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12  комментариев
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1k
Alex Час назад
А могу бы еще и абрикосы продавать
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898
Sexxxton Минуту назад
Британцы столетиями, красиво и чванно крутили мир на своём х...е, навязывая другим правила и законы, порой не совместимые с жизнью. Для них свои традиции важней, чем остальной мир.
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13k
Alex 7 минут назад
Да всем по х@ю на эту британскую древность... Хотя укропохоронмиссия стояли с такими рожами, как буд-то они там маму родню хоронят. И еще... Не надо так расстраиваться, скоро сынка хоронить будут, можно еще фоток понаделать. Если раньше всю мелкобританию хоронить не придется.
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28k
Alex 17 минут назад
Животные мля
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5k
GROMOZEKA 20 минут назад
А мог бы на тонированной приоре заехать
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16k
Роберт Шекли 24 минуты назад
Как же это у*бищно выглядит со стороны
Вроде взрослые дяди, серьезными делами занимаются...
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9k
Juli Полчаса назад
прям неженки какие эти бритиши.
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776
Lexx Полчаса назад
Фотография им не понравилась. А когда русских оскорбляют, то это правильно, просто это понимать надо. Лицемеры.
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5k
Михаил Полчаса назад
армяшки они везде такие, как говно.
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14k
Виталий Касандров 41 минуту назад
Так по СМИ какой то местный поц ,умудрился сразу 2 англичанок изнасиловать стоя в очереди на похороны, а тут фото.
Согласитесь не каждый год королева дуба дает .
Тем более скорее это реально последняя королева.
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