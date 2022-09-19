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Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

Автор:
19 сентября 2022 17:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елизавета II   Макрон   байден   кейт миддлтон   похороны   принц гарри   траур   церемония   
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Королевская семья всегда была и будет объектом интереса миллионов людей по всему миру. И не столь важно, что там у них - свадьба или похороны. Для подавляющего числа любопытствующих - это не более чем дорогостоящее шоу, а поэтому гораздо важнее, в каких нарядах были властьимущие на церемонии и что у них было написано на лицах. Впрочем, для них, ну, разве что кроме детей, это тоже шоу. А шоу must go one, не смотря ни на что.

19 сентября в Лондоне проходят похороны королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в замке Балморал в Шотландии.

Церемония публичного прощания с Елизаветой II проходила четыре дня в Вестминстерском дворце. А сегодня, в одноимённом аббатстве на траурную церемонию похорон собрались наследники и члены королевской семьи - король Карл III, королева Камилла, принцы Эндрю, Эдвард, Уильям и Гарри с женами и детьми, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями, герцогиня Уэссекская и другие родственники Елизаветы II.

Телеграм-канал Антиглянец заботливо собрал для любопытствующих наиболее яркие снимки с церемонии:

В Великобритании по случаю похорон выходной день. Цены на номера в некоторых отелях в центре Лондона выросли в шесть раз.

На церемонию прибыл Байден с женой. Ему, кстати, сказали не приезжать на лимузине — пробки. Американский президент застрял в пробке. На лимузине.

И тут же угодил в очередной скандал.

Пользователи соцсетей уже накидали возмущенных комментариев под видео на котором Джо Байдена на церемонии прощания с Елизаветой II улыбается во весь рот:

«Позор Джо Байдену — ходит с улыбкой и потерянным взглядом»;

«Такое ощущение, что он пришёл подвыпивший на вечеринку с коктейлями»;

«Возможно, Джо думает, что он находится в Диснейленде», - пишут комментаторы:


А вот Макрон с женой (она, кстати,тоже не особо переживает потерю):

Принцесса Александра Кентская тоже в добром расположении духа:

Экс-премьер Британии Джонсонюк тоже в числе гостей:


В общей сложности на поминальную службу были приглашены две тысячи персон. Панихида завершилась словами "Боже, храни короля" - теперь гимн Великобритании будет начинаться с этих слов. 

Королеву похоронят в часовне Георга VI в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь же покоятся её родители и сестра Маргарет. Филип временно погребён в другом месте, его тело перенесут в часовню после похорон Елизаветы II, чтобы воссоединить супругов после смерти.

"Похоже, что всех африканских лидеров на похоронах Елизаветы запихали в один автобус, в лучших колониальных традициях. Но они не унывают", - пишет телеграм-канал Голос Мордора.

— Кого хороним, ребята?
— Британскую империю хороним!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Елизавета II   Макрон   байден   кейт миддлтон   похороны   принц гарри   траур   церемония   
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20  комментариев
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
то походу эти чуваки из видео)
Ссылка www.youtube.com
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796
Голосмордора 2 минуты назад
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35k
Гёз Уленшпигель 20 минут назад
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11k
a_komolow 45 минут назад
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119k
arek14 54 минуты назад
Так,для информации. Из ВСЕХ стран мира, только четверо не были приглашены на траурную церемонию.
Путин,Лукашенко, президент Ирана и руководство Мьянмы.
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6k
Pashuta 55 минут назад
Да хватит её таскать как в бродячем цирке!!! Заройте уже ироды...
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15k
Александр Час назад
Изо всех сил делают грустные лица
Ссылка coub.com
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1k
MPEG-8 Час назад
Обама на похоронах Манделы селфи делал не стесняясь.
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−6
Thomsen Час назад
Очень гармонично на похоронах смотрелась бы семейка Аддамс. А Thing T. Thing могла бы помассировать макушку старику Байдену. Кстати, только для него сделали исключение из церемониального протокола и разрешили использовать свой автомобиль. Всех остальных попросили в автобусы. Президент Армении, говорят, собирал за проезд.
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5k
GROMOZEKA Час назад
Бидон и впрямь не отдупляет где находится
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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135
Sata33 2 часа назад
Да кроме семьи кому там грустно может быть ...
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