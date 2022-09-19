Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

Королевская семья всегда была и будет объектом интереса миллионов людей по всему миру. И не столь важно, что там у них - свадьба или похороны. Для подавляющего числа любопытствующих - это не более чем дорогостоящее шоу, а поэтому гораздо важнее, в каких нарядах были властьимущие на церемонии и что у них было написано на лицах. Впрочем, для них, ну, разве что кроме детей, это тоже шоу. А шоу must go one, не смотря ни на что.
19 сентября в Лондоне проходят похороны королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в замке Балморал в Шотландии.
Церемония публичного прощания с Елизаветой II проходила четыре дня в Вестминстерском дворце. А сегодня, в одноимённом аббатстве на траурную церемонию похорон собрались наследники и члены королевской семьи - король Карл III, королева Камилла, принцы Эндрю, Эдвард, Уильям и Гарри с женами и детьми, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями, герцогиня Уэссекская и другие родственники Елизаветы II.
Телеграм-канал Антиглянец заботливо собрал для любопытствующих наиболее яркие снимки с церемонии:
В Великобритании по случаю похорон выходной день. Цены на номера в некоторых отелях в центре Лондона выросли в шесть раз.
На церемонию прибыл Байден с женой. Ему, кстати, сказали не приезжать на лимузине — пробки. Американский президент застрял в пробке. На лимузине.
И тут же угодил в очередной скандал.
Пользователи соцсетей уже накидали возмущенных комментариев под видео на котором Джо Байдена на церемонии прощания с Елизаветой II улыбается во весь рот:
«Позор Джо Байдену — ходит с улыбкой и потерянным взглядом»;
«Такое ощущение, что он пришёл подвыпивший на вечеринку с коктейлями»;
«Возможно, Джо думает, что он находится в Диснейленде», - пишут комментаторы:
А вот Макрон с женой (она, кстати,тоже не особо переживает потерю):
Принцесса Александра Кентская тоже в добром расположении духа:
Экс-премьер Британии Джонсонюк тоже в числе гостей:
В общей сложности на поминальную службу были приглашены две тысячи персон. Панихида завершилась словами "Боже, храни короля" - теперь гимн Великобритании будет начинаться с этих слов.
Королеву похоронят в часовне Георга VI в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь же покоятся её родители и сестра Маргарет. Филип временно погребён в другом месте, его тело перенесут в часовню после похорон Елизаветы II, чтобы воссоединить супругов после смерти.
"Похоже, что всех африканских лидеров на похоронах Елизаветы запихали в один автобус, в лучших колониальных традициях. Но они не унывают", - пишет телеграм-канал Голос Мордора.
— Кого хороним, ребята?
— Британскую империю хороним!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Путин,Лукашенко, президент Ирана и руководство Мьянмы.
А Путин сказал, чтобы не ждали, начинали без него. Он с Шойгу будет позже.
Правительственная делегация Китая, получившая официальное приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, не будет допущена до непосредственной церемонии у гроба британского монарха в Вестминстерском дворце.
Мне тоже нас рать!
Они даже не наши соседи(типа у соседа корова сдохла- не ко мне), просто нормальный пофигизм.