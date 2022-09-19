Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

В Великобритании по случаю похорон выходной день. Цены на номера в некоторых отелях в центре Лондона выросли в шесть раз.

На церемонию прибыл Байден с женой. Ему, кстати, сказали не приезжать на лимузине — пробки. Американский президент застрял в пробке. На лимузине.

И тут же угодил в очередной скандал.

Пользователи соцсетей уже накидали возмущенных комментариев под видео на котором Джо Байдена на церемонии прощания с Елизаветой II улыбается во весь рот:

«Позор Джо Байдену — ходит с улыбкой и потерянным взглядом»;

«Такое ощущение, что он пришёл подвыпивший на вечеринку с коктейлями»;

«Возможно, Джо думает, что он находится в Диснейленде», - пишут комментаторы: