Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

Королевская семья всегда была и будет объектом интереса миллионов людей по всему миру. И не столь важно, что там у них - свадьба или похороны. Для подавляющего числа любопытствующих - это не более чем дорогостоящее шоу, а поэтому гораздо важнее, в каких нарядах были властьимущие на церемонии и что у них было написано на лицах. Впрочем, для них, ну, разве что кроме детей, это тоже шоу. А шоу must go one, не смотря ни на что.