Наследники короны: Кто есть кто в королевской семье Великобритании, и в каком порядке наследуется престол?

Члены королевских семей, как правило, занимаются общественной деятельностью: участвуют в благотворительности, совершают официальные визиты, полезные для политики страны, и присутствуют на важных церемониях.

Мы решили разобраться, как обстоят дела в самой обсуждаемой королевской семье современности с порядком наследования, ведь правление королевы Елизаветы II заняло почти столетие (70 лет), и претендентов на трон уже и не сосчитать! Да и несложно запутаться, кто кому приходится сыном или дядей. Пока Карл III, старший сын покойной королевы, мирно восседает на троне, мы расскажем, сколько же таких наследников насчитывается на сегодняшний день.

Список представлен в порядке от самого дальнего до ближайшего претендента на корону.