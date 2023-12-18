Наследники короны: Кто есть кто в королевской семье Великобритании, и в каком порядке наследуется престол?

Британская королевская семья, с 1917 года известная как дом Виндзоров, — самая известная и популярная монаршая семья на сегодняшний день. В мире осталось не так много стран, во главе которых находится монарх. Большинство из них парламентские, то есть те, где король или королева выполняют лишь церемониальные функции, но не правят.
Члены королевских семей, как правило, занимаются общественной деятельностью: участвуют в благотворительности, совершают официальные визиты, полезные для политики страны, и присутствуют на важных церемониях.
Мы решили разобраться, как обстоят дела в самой обсуждаемой королевской семье современности с порядком наследования, ведь правление королевы Елизаветы II заняло почти столетие (70 лет), и претендентов на трон уже и не сосчитать! Да и несложно запутаться, кто кому приходится сыном или дядей. Пока Карл III, старший сын покойной королевы, мирно восседает на троне, мы расскажем, сколько же таких наследников насчитывается на сегодняшний день.
Список представлен в порядке от самого дальнего до ближайшего претендента на корону.
Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, является 17-ой претенденткой на престол. Она имеет двоих детей, которых при рождении попросила не наделять титулами, чтобы они жили, как обычные люди. Поэтому Питер и Зара Филлипс, а также их дети, не являются наследниками короны.
Cын и дочь младшего из сыновей Елизаветы II, принца Эдварда, 15-ый и 16-ая на очереди к престолу.
Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он является 14-м претендентом на трон. Сейчас принцу 59 лет, на фото слева он в пору своей учёбы в Кембриджском колледже.
Младшая дочь принца Эндрю (третий ребёнок Елизаветы II) и Сары, герцогини Йоркской, является 11-ой в рейтинге наследников, её сыновья, Огаст (2 года) и Эрнест (6 месяцев), являются 12-м и 13-м претендентами на престол.
Старшая дочь принца Эндрю, девятая претендентка на престол. Фото со свадьбы принцессы и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. У супругов есть дочь Сиенна Элизабет (2 года), которая является 10-ой в очереди.
Второй сын и третий ребёнок Елизаветы II и принца Филиппа, восьмой в порядке наследования британского престола.
Двухгодовалая дочь принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмую позицию в порядке наследования королевского престола.
Первенец принца Гарри и Меган Маркл, является шестым в линии наследования. Мальчику исполнилось 4 года в день коронации Карла III (6 мая 2023 года).
Младший сын Карла III и принцессы Дианы, пятый в очереди на престол. С 2018 года женат на американской актрисе Меган Маркл.
Младший (5 лет) ребёнок принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон является четвёртым наследником британской короны.
Третья претендентка на трон и дочь (8 лет) принца Уильяма и принцессы Кэтрин.
Десятилетний принц занимает второе место в порядке наследования британского престола.
Ближайший наследник британского престола.
Чарльз Филипп Артур Джордж — старший сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Имеет двух сыновей-наследников от первой жены Дианы: принца Уильяма и Гарри. Женат на Камилле Паркер-Боулз, ныне королеве Великобритании.
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