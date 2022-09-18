"Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа

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Примадонна обратилась к Минюсту на своей странице в соцсети, запрещенной в РФ.
Алла Борисовна недолго переваривала новости о супруге и в день рождения детей (18 сентября) заявила, что ее Галкин - «честный и искренний человек». Правда, не совсем понятно ради чего она в Россию вернулась.
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Оппозиция тут же попыталась выдать Пугачёву за неформального лидера антивоенного протеста, посмотрим, как на это отреагирует певица. Сам же Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и денег от Украины уже лет 10 не видел.
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АНТИФИШКИ
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а то не дай бог опять на сцену вернется кошёлка вонючая.
Лично мне до лампочки .