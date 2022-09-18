"Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа

Оппозиция тут же попыталась выдать Пугачёву за неформального лидера антивоенного протеста, посмотрим, как на это отреагирует певица. Сам же Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и денег от Украины уже лет 10 не видел.