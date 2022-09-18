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"Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа

"Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа

Автор:
18 сентября 2022 16:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   галкин   звезды   знаменитости   политика   пугачева   шоу бизнес   
573
3

Примадонна обратилась к Минюсту на своей странице в соцсети, запрещенной в РФ.

Алла Борисовна недолго переваривала новости о супруге и в день рождения детей (18 сентября) заявила, что ее Галкин - «честный и искренний человек». Правда, не совсем понятно ради чего она в Россию вернулась.


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Оппозиция тут же попыталась выдать Пугачёву за неформального лидера антивоенного протеста, посмотрим, как на это отреагирует певица. Сам же Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и денег от Украины уже лет 10 не видел.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   галкин   звезды   знаменитости   политика   пугачева   шоу бизнес   
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27  комментариев
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60k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
я за , отобрать звания народных , арестовать все счета дармоедов и выгнать из страны раз она им не по нраву.
а то не дай бог опять на сцену вернется кошёлка вонючая.
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5k
BenderRodriguez Секунду назад
Все правильно сказала. Не отнять, не прибавить.
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5
Lenia 54 секунды назад
Алла Боруховна Певзнер истинная патриотка своего богоизбранного народа! А вернулась она по одной причине- недвигу бросать жалко -
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469
Максим Макашев 3 минуты назад
просьба к минюсту: УДОВЛЕТВОРИТЬ ПРОСЬБУ ХОДЯЧЕЙ МУМИИ. Пусть физдует к своему геронтофилу.
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19k
ЦСКА 12 минут назад
Да зачислите её! Если женщина просит.... И пусть п.здует по холодку!

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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
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7k
Shtoppi 23 минуты назад
Записывайте эту клячу в позорный список и на болт из пельменной без права на возврат. Пусть с галюшей мацу в израиле грызут.
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6k
klop Полчаса назад
Ну что Песков эта тоже патриотка России?
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14k
Виталий Касандров Полчаса назад
Юридической силы обращение в соцсетях не имеет .Так что пусть пишет официальное письмо может и признают.Ну а что бы бюрократию не разводить путь даст концерт где нибудь в тель авиве и жопу покажет , тут без вариантов сразу признают.
Лично мне до лампочки .
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Меня что поражает. Ну вот не нравится СВО по коммерческим или иным причинам. Тихо уезжаешь и возделываешь свой садик. Без всяких последствий. Для чего все эти воззвания? Берите пример с Е. Малышевой. Сдернула молча в США, контору контору прикрыла. Молча вернулась. И вот вам новое явление Малышевой на первом канале. Снова срет в разум доверчивым людям. И отъезд ее никто не вспоминает.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
пусть за гибель ребят со свастиками переживает..
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23k
albedo Полчаса назад
Я бы разобрался с братом Галкина: ведущий поставщик Минобороны и владелец недвижимости в Израиле
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4k
Гур Полчаса назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
Максимка..видать поплакался своей бабушке в жилетку)
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3k
MATPOC 41 минуту назад
Я просто Требую удовлетворить её просьбу !!!! и перестать писать о ней по десять раз на дню !!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
в агенты МОССАДАа...вполне..явно их там обработали за это время)
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1k
SHAGREEN 43 минуты назад
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1k
MPEG-8 46 минут назад
В солидарность наверное что-то покажет, им необходимо в лентах новостей присутствовать.
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3k
!ГЕНнадий 48 минут назад
Она Певица - как и девица - ОЧень давно когда-то...
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4k
A 51 минуту назад
Вот теперь посмотрим. Двойные стандарты по отношению к "избранным" или нет. Потому,что простым смертным за такие высказывания светит срок
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