Земфиру внесли в ряды иноагентов

Год назад 46-летнаяя певица иммигрировала во Францию, где и проживает до сих пор, с регулярностью проводит антивоенные концерты и устраивает встречи с другими бывшими российскими звездами - Пугачевой, Гребенщиковым, Оксимироном и другими.

Ранее Рамазанову уже включили в неофициальный список артистов, чьи выступления и публичная деятельность в России не желательны.