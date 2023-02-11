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Земфиру внесли в ряды иноагентов

Земфиру внесли в ряды иноагентов

Автор:
11 февраля 2023 07:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Земфира   Минюст   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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Вечером минувшей пятницы на сайте Минюста появилось сообщение, что в рядах иностранных агентов снова пополнение.

В Минюсте отметили, что гражданка З.Т. Рамазанова (реальная фамилия Земфиры) "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".


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Год назад 46-летнаяя певица иммигрировала во Францию, где и проживает до сих пор, с регулярностью проводит антивоенные концерты и устраивает встречи с другими бывшими российскими звездами - Пугачевой, Гребенщиковым, Оксимироном и другими.


Ранее Рамазанову уже включили в неофициальный список артистов, чьи выступления и публичная деятельность в России не желательны.


Кроме Земфиры в список добавили общественного деятеля Дмитрия Гудкова, математика Сергея Шпилькина и писателя Александра Казанцева.

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Метки: #иноагент   Земфира   Минюст   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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11  комментариев
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12k
Мойша Перестукин Полчаса назад
Всё по схеме. Сначала порозовела, затем отупела и опаскудилась
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5k
Кистень 8 минут назад
И всех их во3,14зду! Прошу прощения за мой немецкий!
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26
Клепальщик 10 минут назад
Да-да, они обе "пявицы их страны", - франции и израиля!
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19k
Alush 14 минут назад
Ну, чтож, пусть теперь живет с "небом ЛондонА". А сюда не надо. Здесь тебе никогда не будут рады.
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2k
ZET 21 минуту назад
Надо ещё на малой дмитровке недвижку конфисковать...полтора Ояма за метр квадратный...
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1k
Eric Cartman Полчаса назад
Хочу пугачиху в агенты. Буду считать, что жизнь удалась и эта курица точно не всплывет с очередным "прощальным концентом" за стотыщмильенов, о котором из всех утюгов год рассказывать будут.
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1k
Матвей Полчаса назад
"А тут еще какая-то ЗемфирА
Трахает мне мОзги с ночи до утра"
Шнур
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5k
Fishki_surfer 36 минут назад
Я рад за Земфиру, не подвела.
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785
Дмитрий 36 минут назад
Только недалекие могут слушать эту страхобабу . Нормально хоть свалила и у нас не отсвечивает.
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13k
котегRUS 53 минуты назад
пусть пасётся, овца безмозглая..
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17k
Виталий Касандров 2 часа назад
В радиоволнах эфира зимнею вьюгою,
Злая певица Земфира песенку пела свою.
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