Земфиру внесли в ряды иноагентов

Вечером минувшей пятницы на сайте Минюста появилось сообщение, что в рядах иностранных агентов снова пополнение.
В Минюсте отметили, что гражданка З.Т. Рамазанова (реальная фамилия Земфиры) "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Год назад 46-летнаяя певица иммигрировала во Францию, где и проживает до сих пор, с регулярностью проводит антивоенные концерты и устраивает встречи с другими бывшими российскими звездами - Пугачевой, Гребенщиковым, Оксимироном и другими.
Ранее Рамазанову уже включили в неофициальный список артистов, чьи выступления и публичная деятельность в России не желательны.
Кроме Земфиры в список добавили общественного деятеля Дмитрия Гудкова, математика Сергея Шпилькина и писателя Александра Казанцева.
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Трахает мне мОзги с ночи до утра"
Шнур
Злая певица Земфира песенку пела свою.