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Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях

Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях

Автор:
14 октября 2023 07:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галкин   Израиль   звезды   мобилизация   палестина   шоу бизнес   
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Максиму Галкину и не только ему выпал счастливый шанс доказать свою искреннюю любовь к новой родине.

Еще 7 октября министр обороны Йоав Галант объявил о всеобщей мобилизации из-за сложившейся ситуации в стране. Горячие патриоты из наших поуехавших тут же бодренько отчитались в соцсетях о том, как бы классно они защищали новую родину, если бы не многочисленные препятствия, такие как отсутствие военного опыта, концерты в Германии и прочие внезапные обстоятельства.


Но посол Израиля в России Александр Бен Цви утешил страдальцев и заявил, что мобилизация может коснуться всех граждан страны, в том числе и репатриантов из России, главное, что бы было гражданство Израиля.


«Конечно, их могут призвать, если это граждане Израиля. И мужчины, и женщины по достижении 18 лет обязаны служить в армии. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — гражданин Израиля, откуда бы он ни приехал».


Ждем видео из призывных пунктов от наших экс-звезд.


Ну а в Сети им уже придумали позывные.


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Метки: Галкин   Израиль   звезды   мобилизация   палестина   шоу бизнес   
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18  комментариев
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56k
zloykoyot Час назад
Услышал вчера хорошее предложение - создать из них отдельный батальон. И лучше позади него поставить загрядотряд. Потому как эти сдристнуть могут в любой момент, им не впервой. А как тот батальон назвать - пусть евреи сами разбираются, у них с юмором таки никогда проблем не было.
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54k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Минуту назад
"позывной White Horse" вискарём занят
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168
Нежмисто Живисто 4 минуты назад
Тонкий троллинг судьбы, грозящий толстым п... здецом!
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7k
tamin 5 минут назад
Ахааааааааааа. Это пять
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
Яшин Муддяк..как и Алеша..на тюрьме...им повезло..в отличии от Алкина и Слепока)
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47k
Крымчанка 15 минут назад
Вот классно было бы, если б этих перекати-поле прихватили. Вся сущность сразу выплеснулась.
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103
zu4ara 15 минут назад
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103
zu4ara 16 минут назад
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ага!
Старая жидна андрюша МАЦАревич, уже сдриснул в Германию и оттуда посылает «лучи поддержки»
Обратно возвращаться и становиться под ружьё, почему-то не торопится
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202k
Константин Константинов Полчаса назад
Так уже
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103
zu4ara Константин Константинов Полчаса назад
это шедевр!
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310
no. 39 минут назад
о, хорошая новость. может, их станет меньше.
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121k
parallax Час назад
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1k
Павел Кузнецов Час назад
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