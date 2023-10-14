Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях

Максиму Галкину и не только ему выпал счастливый шанс доказать свою искреннюю любовь к новой родине.
Еще 7 октября министр обороны Йоав Галант объявил о всеобщей мобилизации из-за сложившейся ситуации в стране. Горячие патриоты из наших поуехавших тут же бодренько отчитались в соцсетях о том, как бы классно они защищали новую родину, если бы не многочисленные препятствия, такие как отсутствие военного опыта, концерты в Германии и прочие внезапные обстоятельства.
Но посол Израиля в России Александр Бен Цви утешил страдальцев и заявил, что мобилизация может коснуться всех граждан страны, в том числе и репатриантов из России, главное, что бы было гражданство Израиля.
«Конечно, их могут призвать, если это граждане Израиля. И мужчины, и женщины по достижении 18 лет обязаны служить в армии. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — гражданин Израиля, откуда бы он ни приехал».
Ждем видео из призывных пунктов от наших экс-звезд.
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Ну а в Сети им уже придумали позывные.
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Обратно возвращаться и становиться под ружьё, почему-то не торопится