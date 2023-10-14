Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях

Еще 7 октября министр обороны Йоав Галант объявил о всеобщей мобилизации из-за сложившейся ситуации в стране. Горячие патриоты из наших поуехавших тут же бодренько отчитались в соцсетях о том, как бы классно они защищали новую родину, если бы не многочисленные препятствия, такие как отсутствие военного опыта, концерты в Германии и прочие внезапные обстоятельства.