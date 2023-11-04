Выяснилось зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Мы понимаем, что она вам уже изрядно надоела за прошлый день, но все же...
Не успела родственница иноагента прилететь на землю "холопов и рабов" как тут же получила тонну негатива в свой адрес от бывших почитателей талант и коллег. Надежда Бабкина и вовсе уверена, что народ Пугачеву уже точно не простит.
Ну а Эдвард Запашный утверждает, что Алла Борисовна сама себя хоронит как творческую личность.
Но вернемся к самому интересному, зачем же Пугачева вернулась в столь нелюбимую ею страну. Все до безумия просто - пробежаться по врачам, которые наблюдали ее в последние годы, решить вопросы с недвижимостью в подмосковной Грязи, которую певица безуспешно пытается продать и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит.
Ценник выставлен серьезный - 3000 квадратов с 20 комнатами за 1 млрд рублей. Хотя эксперты оценивают все это "великолепие" вполовину дешевле, максимум 500 млн. Плюс на замке висит обременение из-за задолженности звездного семейства по налогам.
Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.
Через два дня Пугачева снова вернется на Кипр, об этом сообщает Mash.
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Пиар одно на другой)
Пугачева давно вышла в тираж, какая ещё творческая личность?
По принципу, деньги решают всё? Кому будет нужно занести и сколько?
Очень хорошо, скорей бы на Кипр и не возвращалась эта "творческая личность".