Выяснилось зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Ценник выставлен серьезный - 3000 квадратов с 20 комнатами за 1 млрд рублей. Хотя эксперты оценивают все это "великолепие" вполовину дешевле, максимум 500 млн. Плюс на замке висит обременение из-за задолженности звездного семейства по налогам.

Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

Через два дня Пугачева снова вернется на Кипр, об этом сообщает Mash.