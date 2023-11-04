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Выяснилось зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Выяснилось зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Автор:
04 ноября 2023 07:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: врачи   замок   звезды   знаменитости   кипр   пугачева   шоу бизнес   
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Мы понимаем, что она вам уже изрядно надоела за прошлый день, но все же...

Не успела родственница иноагента прилететь на землю "холопов и рабов" как тут же получила тонну негатива в свой адрес от бывших почитателей талант и коллег. Надежда Бабкина и вовсе уверена, что народ Пугачеву уже точно не простит.


Ну а Эдвард Запашный утверждает, что Алла Борисовна сама себя хоронит как творческую личность.


Но вернемся к самому интересному, зачем же Пугачева вернулась в столь нелюбимую ею страну. Все до безумия просто - пробежаться по врачам, которые наблюдали ее в последние годы, решить вопросы с недвижимостью в подмосковной Грязи, которую певица безуспешно пытается продать и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит.

Ценник выставлен серьезный - 3000 квадратов с 20 комнатами за 1 млрд рублей. Хотя эксперты оценивают все это "великолепие" вполовину дешевле, максимум 500 млн. Плюс на замке висит обременение из-за задолженности звездного семейства по налогам.

Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.


Через два дня Пугачева снова вернется на Кипр, об этом сообщает Mash.

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Метки: врачи   замок   звезды   знаменитости   кипр   пугачева   шоу бизнес   
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23  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
56k
690
cvintus_1 11 минут назад
Действительно, изрядно надоела
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2k
Nico 13 минут назад
На Кипре тоже может война начаться, у них терки с Турцией)) и Прибалтика не вариант. Прям не знаю куда этим податься.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
4k
Нескучный сад 23 минуты назад
Типа 16-летние что-то из Кобзона споют, ага))) Для них, что Пугачева, что Кобзон - нафталиновые герои прошлого.
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1k
Николай Полчаса назад
Серьезно выяснили зачем? Слава Богу.
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136
Александра С Полчаса назад
ПугачЁву растрЭлять. ГалЬкина в сЫбирь сослать.....
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
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83k
Доктор Джонс 53 минуты назад
"Ну а Эдвард Запашный утверждает, что Алла Борисовна сама себя хоронит как творческую личность".

Пугачева давно вышла в тираж, какая ещё творческая личность?
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5k
BenderRodriguez 56 минут назад
Мы понимаем, что она вам уже изрядно надоела за прошлый день, но все же... Если бы ты это понимал, то не постил бы здесь эту новость.
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5k
Lexx Час назад
---Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.---

По принципу, деньги решают всё? Кому будет нужно занести и сколько?
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136
Александра С Андрей Полчаса назад
Нет. Тут не деньги. Там решит вопрос Миллион Алых Роз.
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1k
Сид Час назад
Она не просто надоела а обрыдла
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78
Creative Час назад
"Через два дня Пугачева снова вернется на Кипр"
Очень хорошо, скорей бы на Кипр и не возвращалась эта "творческая личность".
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57k
Опиум для народа Час назад
А можно вместе с пугачихой похоронить всяких бабкиных с запашными?
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