Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай

По словам самого музыканта, в Дубае у него свой бизнес, движимое и не движимое имущество, но виза только туристическая, хотя, если верить самому Алишеру, он крайне законопослушный человек и очень исправно платит налоги. Вот только триумфального возвращения из Таиланда в Дубай все равно почему-то не произошло. Наверное, одних извинений мало.

Сам же Моргенштерн сетует, на то, что официальной причины запрета ему так и не назвали.