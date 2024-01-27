FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8507 постов • 904 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай

Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай

Автор:
27 января 2024 07:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Дубай   Моргенштерн*   США   запрет   знаменитости   шоу бизнес   
886
1
2

Странствующий репер-иноагент все никак не может обрести "второй дом".

О том, что Алишеру запретили въезд в ОАЭ, стало известно еще в декабре прошлого года. Но музыкант не сдавался, писал покаянные письма и упрашивал власти страны изменить свое решение. Мол, знать ничего не знаю, это все доносы и клевета. Адвокат артиста версию поддерживает и утверждает, что рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ».

По словам самого музыканта, в Дубае у него свой бизнес, движимое и не движимое имущество, но виза только туристическая, хотя, если верить самому Алишеру, он крайне законопослушный человек и очень исправно платит налоги. Вот только триумфального возвращения из Таиланда в Дубай все равно почему-то не произошло. Наверное, одних извинений мало.


Сам же Моргенштерн сетует, на то, что официальной причины запрета ему так и не назвали.

Теперь кочующий музыкант планирует попробовать свои силы в США. Изначально он туда ехать не собирался, но так как сейчас просто не знает, где ему жить, кручиниться, что выбор у него небольшой. Ведь вернуться в Россию по понятными причинам он не может.


* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: #иноагент   Дубай   Моргенштерн*   США   запрет   знаменитости   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
135k
parallax 46 минут назад
Какие ещё объяснения? У этого говно-певцуна всё на роже написано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
на морде наколол сатанинские знаки и удивляется а почему не пускают ? неожиданно да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
*к Великим советским актерам это не относится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ПаганецЪ Полчаса назад
В общем, все эти "ортизды" без искусственной раскрутки оказались никому не нужным говном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
в Индонезию пусть едет..там его быстро оприходуют..как его гомодруга ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дмитрий викторович 51 минуту назад
Ой печаль какая! Вся Россия расстроится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97385



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе
"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали...
Набирающие популярность в сообществах
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и...
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Скоро весна

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#забавно#собака#кот#вор
#животные#автомир#интересно#интересное#ДТП#история#позитив#улыбнуло#США#милота
#автомобили#Юмор#люди#факты#авто аварии#полиция#Разное#подборка#природа#маразм
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Земфиру внесли в ряды иноагентов Земфиру внесли в ряды иноагентов Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку У Инстасамки отменяют концерты по стране У Инстасамки отменяют концерты по стране

На что жалуетесь?

Вернуться