Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай

Странствующий репер-иноагент все никак не может обрести "второй дом".
О том, что Алишеру запретили въезд в ОАЭ, стало известно еще в декабре прошлого года. Но музыкант не сдавался, писал покаянные письма и упрашивал власти страны изменить свое решение. Мол, знать ничего не знаю, это все доносы и клевета. Адвокат артиста версию поддерживает и утверждает, что рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ».
По словам самого музыканта, в Дубае у него свой бизнес, движимое и не движимое имущество, но виза только туристическая, хотя, если верить самому Алишеру, он крайне законопослушный человек и очень исправно платит налоги. Вот только триумфального возвращения из Таиланда в Дубай все равно почему-то не произошло. Наверное, одних извинений мало.
Сам же Моргенштерн сетует, на то, что официальной причины запрета ему так и не назвали.
Теперь кочующий музыкант планирует попробовать свои силы в США. Изначально он туда ехать не собирался, но так как сейчас просто не знает, где ему жить, кручиниться, что выбор у него небольшой. Ведь вернуться в Россию по понятными причинам он не может.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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