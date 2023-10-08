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Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети

Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети

Автор:
08 октября 2023 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галкин   Израиль   звезды   пугачева   собчак   шоу бизнес   
3186
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После того как на территории благодатной земли израильской стало неспокойно, пользователи в Сети не удержались и задались вопросом, а как же там поживают все те, кто так отчаянно бежал с родины, теряя тапки.

На странице Аллы Пугачевой в коментах начался просто настоящий КВН, с зажигательными шутками и полезными советами для всей экс-эстрады. Все потому, что Галкин опубликовал пост в поддержку Израиля, получил волну негатива и благоразумно закрыл комментарии, а вот Алла Борисовна отгородится от внимания бывших соотечественников не успела.


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Все семейство Галкиных-Пугачевых уже пакует чемоданы и планирует перебраться в Латвию, а может и в США. Все выбрать не могут. Тем временем реклама в тг-каналах вышла на новый уровень.


Ну и из любопытного, в СМИ пишут, что Ксения Собчак, с её израильским гражданством, подлежит мобилизации резервистов в ЦАХАЛ.

Интересно, куда направят? Наверное, в конные войска...

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Метки: Галкин   Израиль   звезды   пугачева   собчак   шоу бизнес   
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29  комментариев
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23k
ЦСКА Час назад
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1k
Igor Grishaev 12 минут назад
Перестаньте уж пиарить этого еврейского педераста
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30k
Ed 21 минуту назад
Бабка и бабки есть, а что делать непонятно....только, пожалуйста, не обратно в Россию
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6k
livaneth 23 минуты назад
Бой в Офаким закончен. Заложники освобождены, террористы пойманы и пронумерованы.
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7k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Можете считать это занудством и "душностью", и вообще это оффтоп, но глаза мироточат, когда люди пишут с ошибками как у первоклассников. Причем почти все. Когда мы скатились до этого? Брюзжание конечно.
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59k
Олег Полчаса назад
Урганта в РФ не пускать!
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3k
Pioner76 59 минут назад
Zа Палестину.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
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9k
Zhora Час назад
Давай на Тайвань или Южную Корею!
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3k
Василий Афиногенов Час назад
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35k
АнтонПолднев Час назад
Ну проституция, хоть и востребованная в определённых кругах профессиия, но обществом всё же порицаема..
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Да понятно, для них Израиль это другое, и срать им, что Израиль на земле Палестины стоит!
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пффффф!
Нашли у кого про совесть спрашивать.
Эти бл@ди за доллар друг друга продадут по нескольку раз
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Иди лохматить бабушку
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12k
ron 2 часа назад
следующая остановка - Тайвань? )))
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13k
Андрей А 2 часа назад
У этих существ нет ни капли совести , ни капли патриотизма!
Жареным запахнет сыбутся на другую родину, бабла на несколько жизней запасено.
Так что все эти смешки для них роса божья
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6k
AlexAndEr 2 часа назад
Дайте ей шашку и усы!!! - Буденый, ни дать ни взять, даже коня не надо..
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