Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети

После того как на территории благодатной земли израильской стало неспокойно, пользователи в Сети не удержались и задались вопросом, а как же там поживают все те, кто так отчаянно бежал с родины, теряя тапки.
На странице Аллы Пугачевой в коментах начался просто настоящий КВН, с зажигательными шутками и полезными советами для всей экс-эстрады. Все потому, что Галкин опубликовал пост в поддержку Израиля, получил волну негатива и благоразумно закрыл комментарии, а вот Алла Борисовна отгородится от внимания бывших соотечественников не успела.
Все семейство Галкиных-Пугачевых уже пакует чемоданы и планирует перебраться в Латвию, а может и в США. Все выбрать не могут. Тем временем реклама в тг-каналах вышла на новый уровень.
Ну и из любопытного, в СМИ пишут, что Ксения Собчак, с её израильским гражданством, подлежит мобилизации резервистов в ЦАХАЛ.
Интересно, куда направят? Наверное, в конные войска...
Источник:
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Нашли у кого про совесть спрашивать.
Эти бл@ди за доллар друг друга продадут по нескольку раз
он ей полирует
Жареным запахнет сыбутся на другую родину, бабла на несколько жизней запасено.
Так что все эти смешки для них роса божья