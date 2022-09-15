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Украинский музыкант пожаловался на отмену концертов из-за обвинений в фашизме

Украинский музыкант пожаловался на отмену концертов из-за обвинений в фашизме

Автор:
15 сентября 2022 17:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: европа   обиженный   украинцы   фашисты   
382
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Украинский музыкант, лидергруппы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что в Европе отменяют концерты его соотечественников якобы из-за того, что считают их фашистами


По его словам, выступления снимают с программы «под эгидой, что украинцы — это фашисты». Артист заявил, что европейцы не дают украинцам петь на родном языке. В происходящем Скрипка винит «длинные руки Кремля».


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По информации издания, обращение певца может быть связано с тем, что его выступление в Гамбурге отменили.


Уточняется, что это не первый случай срыва концертов украинских артистов в Европе. Ранее поэт Сергей Жадан рассказал, что выступление группы «Жадан и свиньи» в итальянском городе Милане отменили якобы из-за того, что он решил собирать на нем деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Ранее в 2021 году солист группы «Визги Видоплясова» назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса». Он также заявил, что «создающие русскоязычный контент» люди являются частью культурного пространства России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: европа   обиженный   украинцы   фашисты   
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15  комментариев
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437
Максим Макашев Час назад
знать даже у ГЕЙропы терпение к укропидоргам заканчивается
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476
Nik Nik 6 минут назад
Сейчас слова "хохол" и " ушлепок", синонимы...))
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4k
Pterodactyl 8 минут назад
Ну пару песен из репертуара этой группы знаю. Но автор бьются в какой-то не понятной истерии). Кто кроме завзятых "упоротых рашистов-националистов"(платных) будет обращать на это внимание
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11k
Андрей А 23 минуты назад
Мразь конченая и русофоб. И походу ума еще не далекого
Про холокост еще бы в Польше спел
Ссылка www.youtube.com
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
А когда то мы это слушали.....
Да и хрен с ними, насрать....
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3k
Peter Griffin 41 минуту назад
Блин!С чего бы?!
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39k
Мойша 48 минут назад
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797
Arti 51 минуту назад
Так а в чем проблема ? Всё правильно вроде бы
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3k
Трям 57 минут назад
Сопли Соплежуева.
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38k
Александр Час назад
Хм, Борис Моисеев удивился отмене его концертов в Арабских Эмиратах из за обвинений его в гомосексуализме....
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66k
Вит Z Час назад
Гнать их надо ото всюду,эту фашисткую мразь,сначало рот свой открывают,потом думать пытаются...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
2205



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