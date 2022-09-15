Украинский музыкант пожаловался на отмену концертов из-за обвинений в фашизме

По информации издания, обращение певца может быть связано с тем, что его выступление в Гамбурге отменили.

Уточняется, что это не первый случай срыва концертов украинских артистов в Европе. Ранее поэт Сергей Жадан рассказал, что выступление группы «Жадан и свиньи» в итальянском городе Милане отменили якобы из-за того, что он решил собирать на нем деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).