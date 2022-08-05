Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"

Кроме того, Никита Джигурда считает, что российским звёздам, сбежавшим в Европу, кто-то доплачивает за очернение России. Иначе как бы они там сидели без денег и без концертов.

«Андрюша Макаревич, Гудков — это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Мы видели, как люди восприняли выступление «Би-2» после того, как узнали их позицию по поводу специальной военной операции. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество», — рассказал Джигруда порталу «Народные новости».