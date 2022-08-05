Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"

С весны 2022 года российские знаменитости разделились на два лагеря: те, кто поддерживает политику Россию и те, кто выступает против СВО. Последние бегут заграницу, подгоняемые жёсткими высказываниями тех, кто остался на родине. Экстравагантный актёр Никита Джигурда вовсе предположил, что сбежавшие в Европу знаменитости получают деньги за очернение России.
До настоящего времени Никита Джигура особо не высказывался по поводу уехавших звёзд и спецоперации. Однако некоторые поступки знаменитостей вывели его из себя. Слова Андрея Макаревича задели артиста и он высказал свое мнение на этот счет.
«Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. <...> Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что «не люди уехали из России, а Россия от людей», мол, остались всякие ***. Бог ему судья!» — цитируют Джигурду «Народные новости».
Кроме того, Никита Джигурда считает, что российским звёздам, сбежавшим в Европу, кто-то доплачивает за очернение России. Иначе как бы они там сидели без денег и без концертов.
«Андрюша Макаревич, Гудков — это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Мы видели, как люди восприняли выступление «Би-2» после того, как узнали их позицию по поводу специальной военной операции. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество», — рассказал Джигруда порталу «Народные новости».
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АНТИФИШКИ
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