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Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"

Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"

Автор:
05 августа 2022 09:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джигруда   Россия   деньги   европа   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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С весны 2022 года российские знаменитости разделились на два лагеря: те, кто поддерживает политику Россию и те, кто выступает против СВО. Последние бегут заграницу, подгоняемые жёсткими высказываниями тех, кто остался на родине. Экстравагантный актёр Никита Джигурда вовсе предположил, что сбежавшие в Европу знаменитости получают деньги за очернение России.

До настоящего времени Никита Джигура особо не высказывался по поводу уехавших звёзд и спецоперации. Однако некоторые поступки знаменитостей вывели его из себя. Слова Андрея Макаревича задели артиста и он высказал свое мнение на этот счет.

«Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. <...> Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что «не люди уехали из России, а Россия от людей», мол, остались всякие ***. Бог ему судья!» — цитируют Джигурду «Народные новости».

Кроме того, Никита Джигурда считает, что российским звёздам, сбежавшим в Европу, кто-то доплачивает за очернение России. Иначе как бы они там сидели без денег и без концертов.

«Андрюша Макаревич, Гудков — это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Мы видели, как люди восприняли выступление «Би-2» после того, как узнали их позицию по поводу специальной военной операции. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество», — рассказал Джигруда порталу «Народные новости».



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джигруда   Россия   деньги   европа   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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9k
antonium Час назад
Блин, по-любому платят им в этих гейропах. Тьфу, гомосеки клятые.
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13k
Artem 11 минут назад
Ссылка coub.com
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20
Igor Полчаса назад
Этот старый фрик ещё жив??
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
В Латвии на "выступлении" Максим Галкин, к примеру, обещал весь вечер говорить на латышсском. Не знаю, удалось ли ему это полностью, но начало можно посмотреть по ссылке https://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/maksims-galkins-koncerta-dzintaros-runa-tira-latviesu-valoda.d?id=54610534&com=1&reg=1&no=0&s=1https://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/maksims-galkins-koncerta-dzintaros-runa-tira-latviesu-valoda.d?id=54610534&com=1&reg=1&no=0&s=1
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