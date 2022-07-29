Харнаам Каур - бородатая девушка из Великобритании, которая не скрывает себя настоящую

FISHKINET
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на... Пора переезжать в Россию! Не тяни, зима уже близко Пора переезжать в Россию! Не тяни, зима уже близко 12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя 12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя 15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением загадочных предметов 15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением... Самые смешные мемы. Выпуск № 6 Самые смешные мемы. Выпуск № 6 Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с американскими вертолетами Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали... "Если бы я не был Диогеном, я бы хотел быть Диогеном": как жил, троллил и умер чудаковатый философ "Если бы я не был Диогеном, я бы хотел быть Диогеном": как жил,... Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР" Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР" Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Рюкзаки: от лучших до самых лучших Рюкзаки: от лучших до самых лучших Житель Северобайкальска спас троих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры Житель Северобайкальска спас троих детей, выпрыгнувших из окна... Проникновенные цитаты Василия Шукшина Проникновенные цитаты Василия Шукшина Скачок назад: бесконечно интересное прошлое в подборке ретро-снимков Скачок назад: бесконечно интересное прошлое в подборке ретро-снимков Что думают в интернете о сериале по "Властелину колец" и как оправдываются его создатели Что думают в интернете о сериале по "Властелину колец" и как... Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой Отличный день, чтобы дышать: убойные ситуации из жизни любителей гороскопов Отличный день, чтобы дышать: убойные ситуации из жизни любителей... Кошмар маркетологов: как языковой барьер провалил рекламные кампании знаменитых брендов Кошмар маркетологов: как языковой барьер провалил рекламные... В Египте казнь будут транслировать по ТВ В Египте казнь будут транслировать по ТВ За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать
Харнаам Каур - бородатая девушка из Великобритании, которая не скрывает себя настоящую

Харнаам Каур - бородатая девушка из Великобритании, которая не скрывает себя настоящую

Автор:
29 июля 2022 11:06
Метки: борода   бородатая девушка   европа   интересно   стандарты красоты   фото   фрик   
911
8

Харнаам Каур из Великобритании стала известна во всем мире после того, как попала в книгу рекордов Гиннеса в 2016 году за самую длинную бороду у женщины. С тех пор и начался ее путь покорения соцсетей.

Девушка с детства сталкивалась с осуждением и ненавистью к себе. Все из-за растительности на лице. В 12 лет ей поставили диагноз - синдром поликистозных яичников, который и является причиной гормонального сбоя в организме.



×
×

Сейчас девушке 30 лет, ее жизнь кардинально поменялась. Да, многие до сих пор смеются над ней, считая не такой, как все, но она не унывает, а старается поддерживать и быть примером для людей, которые столкнулись с подобным хейтом.



Также Харнаам увлекается макияжем, постоянно делая что-то яркое, подчеркивая свою женственность. Девушка не меняет внешность, чтобы дать понять окружающим, что они не одни в своей борьбе за право быть собой: "Вы не одиноки. Вы боретесь с издевательствами, вы боретесь с самооценкой, неуверенностью в себе, что бы это ни было". Она вдохновляет людей принимать свою красоту, в какой бы форме она ни проявлялась.

А вы бы рискнули показать себя, если бы чем-то отличались от других?


*Инстаграм* запрещен в РФ


* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: борода   бородатая девушка   европа   интересно   стандарты красоты   фото   фрик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
kaboza 37 минут назад
на Бедросовича смахивает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Ame onna Полминуты назад
Ну...нет. я уверена,что поликистоз можно как-то корректировать,на крайний случай яичники можно было удалить,но такое... Есть же электроэпиляция, когда волос убивается навсегда,не знаю, какая-то гормональная терапия,надо было делать что-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
Andrey 3 минуты назад
Какое же дерьмо там в коробке между ушами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
ОМ 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
Thomsen 6 минут назад
Херня.
Энни Джонс - бородатая женщина из цирка уродов Барнума. 19-ый век. В неделю, кстати, получала 150 долларов, что было солидной суммой - дом в центре NYC стоил $2500.
Эта уродица тоже монетизирует свой гормональный сбой. Ничего нового в подлунном мире)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 12 минут назад
Эпиляция?
нет, не слышали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 46 минут назад
британия тот еще цирк уродцев, так что одним больше, одним меньше. пусть дальше плодят придурков - так и выродятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 52 минуты назад
борода-борода, это она ещё буем не похвасталась))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30218



Другие посты автора
Популярное
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения по всему миру
Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения...
Набирающие популярность
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#фотографии#искусство#Разное#дети#люди#Россия
#Юмор#прикол#в мире#картинки#подборка#сарказм#Жизнь#дтп#новости#актеры
#интересно#животные#интересное#Приколы#аварии#СССР#фильм#забавно#авто аварии#роль
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Оцифрованная память: Европа 50-70 годов прошлого века глазами фотографа любителя Оцифрованная память: Европа 50-70 годов прошлого века глазами фотографа любителя Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории «С бороды пошлина взята»: что такое бородовой знак «С бороды пошлина взята»: что такое бородовой знак Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке? Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке?

На что жалуетесь?

Вернуться