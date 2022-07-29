Харнаам Каур - бородатая девушка из Великобритании, которая не скрывает себя настоящую

Харнаам Каур из Великобритании стала известна во всем мире после того, как попала в книгу рекордов Гиннеса в 2016 году за самую длинную бороду у женщины. С тех пор и начался ее путь покорения соцсетей.
Девушка с детства сталкивалась с осуждением и ненавистью к себе. Все из-за растительности на лице. В 12 лет ей поставили диагноз - синдром поликистозных яичников, который и является причиной гормонального сбоя в организме.
В детстве она причиняла себе боль, потому что ей было тяжело справляться с болезнью и непринятием общества, носила спортивные костюмы брата, чтобы никто не думал, что она - девушка. У нее был выбор: либо постоянно сбривать бороду, либо принять себя т
Сейчас девушке 30 лет, ее жизнь кардинально поменялась. Да, многие до сих пор смеются над ней, считая не такой, как все, но она не унывает, а старается поддерживать и быть примером для людей, которые столкнулись с подобным хейтом.
Теперь она работает моделью-фрилансером и выступает с мотивационными речами о теле и принятии себя. В 2016 она вышла на подиум Лондона на Неделе моды, став первой бородатой женщиной-моделью. Еще ее фото были на обложках журналов Cosmopolitan и Glamou
Также Харнаам увлекается макияжем, постоянно делая что-то яркое, подчеркивая свою женственность. Девушка не меняет внешность, чтобы дать понять окружающим, что они не одни в своей борьбе за право быть собой: "Вы не одиноки. Вы боретесь с издевательствами, вы боретесь с самооценкой, неуверенностью в себе, что бы это ни было". Она вдохновляет людей принимать свою красоту, в какой бы форме она ни проявлялась.
А вы бы рискнули показать себя, если бы чем-то отличались от других?
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АНТИФИШКИ
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Энни Джонс - бородатая женщина из цирка уродов Барнума. 19-ый век. В неделю, кстати, получала 150 долларов, что было солидной суммой - дом в центре NYC стоил $2500.
Эта уродица тоже монетизирует свой гормональный сбой. Ничего нового в подлунном мире)
нет, не слышали