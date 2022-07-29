Харнаам Каур - бородатая девушка из Великобритании, которая не скрывает себя настоящую

Также Харнаам увлекается макияжем, постоянно делая что-то яркое, подчеркивая свою женственность. Девушка не меняет внешность, чтобы дать понять окружающим, что они не одни в своей борьбе за право быть собой: "Вы не одиноки. Вы боретесь с издевательствами, вы боретесь с самооценкой, неуверенностью в себе, что бы это ни было". Она вдохновляет людей принимать свою красоту, в какой бы форме она ни проявлялась.