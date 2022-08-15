“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы показались "голодные камни"

Ранее судоходные реки Европы становятся "пешеходными".

«Это катастрофа, просто катастрофа», - так оценивают результаты этого лета и туристического сезона представители довольно популярного в Западной Европе вида туризма — речных круизов, а также сопутствующего им ресторанного и другого бизнеса. Уровень воды в реках, озерах и водохранилищах по всей Западной Европе находится на предельно низком уровне, а многие вообще просто пересохли. В итоге самая сильная засуха за последние десятилетия сказалась на речном туризме почти фатально, - сообщает туристический портал Турпром.

Агентство Reuter приводит в пример ситуацию на реке Ду, притоке французской реки Сона. Река протекает в живописных местах на границе между Швейцарией и Францией и в обычное время по ней курсируют круизные суда. Туристы любуются каньоном и водопадами, а также тратят деньги в местных ресторанах и т.д.

Однако в этом году, после нескольких месяцев без дождей, Ду в некоторых местах сократилаась до размеров узкого ручейка, который «вяло достигает» озера. В итоге местные круизные компании вынуждены везти туристов по суше до той точки, где река становится судоходной. Прогулки стали «значительно короче», жалуются туристы. А местный бизнес жалуется на убытки.

«Мы надеемся, что это лето действительно исключение из правил», — говорит директор компании «Saut Du Doubs» Франсуаза Дро-Бартоле.