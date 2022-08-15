“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы показались "голодные камни"

Уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи, в результате чего в Чехии, Нидерландах, Германии из под воды показались "голодные камни", служившие маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. На одном из них, установленном по течению Эльбы, написано: «Если ты увидишь меня, плачь».
Ландшафт Европы этим летом напоминает пустыню. Беспрецедентная засуха застала врасплох все страны от Средиземного моря до Скандинавии.
Если ранее европейским странам для поддержания своей промышленности остро не хватало энергоресурсов и сырья, то сейчас, для поддержания нормальной жизни, не хватает ещё и воды.
Голландские СМИ сообщают, что из-за небывалой засухи в стране начали появляться так называемы «голодные камни» (Hungersteine).
Эти камни появляются в период засухи и неурожая, когда уровень воды в реках понижается до критически низкого уровня. Камни утоплены по всей Европе, но больше всего таких средневековых «меток голода» находится в Германии, Нидерландах и Швейцарии.
К концу июля 2022 года засуха поразила почти 50% территории ЕС.
Ситуация довольно драматичная.
Из-за небывалой жары в Великобритании пересохли реки и выгорели поля. Гайд-парк остался без травы, а на снимке из космоса – больше половины страны коричневого цвета.
Водохранилища Испании обмелели, в некоторых района Франции воду развозят на грузовиках, Италия ввела чрезвычаянное положение в долине реки По - главной водной артерии страны. За последние 70 ле По ещё никогда так не мелела - уровень воды в ней упал на 2 метра. На долину реки приходится более трети сельского хозяйства Италии. 60% урожая находится под угрозой.
Ранее судоходные реки Европы становятся "пешеходными".
«Это катастрофа, просто катастрофа», - так оценивают результаты этого лета и туристического сезона представители довольно популярного в Западной Европе вида туризма — речных круизов, а также сопутствующего им ресторанного и другого бизнеса. Уровень воды в реках, озерах и водохранилищах по всей Западной Европе находится на предельно низком уровне, а многие вообще просто пересохли. В итоге самая сильная засуха за последние десятилетия сказалась на речном туризме почти фатально, - сообщает туристический портал Турпром.
Агентство Reuter приводит в пример ситуацию на реке Ду, притоке французской реки Сона. Река протекает в живописных местах на границе между Швейцарией и Францией и в обычное время по ней курсируют круизные суда. Туристы любуются каньоном и водопадами, а также тратят деньги в местных ресторанах и т.д.
Однако в этом году, после нескольких месяцев без дождей, Ду в некоторых местах сократилаась до размеров узкого ручейка, который «вяло достигает» озера. В итоге местные круизные компании вынуждены везти туристов по суше до той точки, где река становится судоходной. Прогулки стали «значительно короче», жалуются туристы. А местный бизнес жалуется на убытки.
«Мы надеемся, что это лето действительно исключение из правил», — говорит директор компании «Saut Du Doubs» Франсуаза Дро-Бартоле.
Даже мощный Рейн обмелел настолько, что перевозка нефти, железа, угля и других товаров резко упала - чем ниже уровень воды, тем меньше грузов могут перевезти баржи.
По утверждению нидерландских гидрологов за все время наблюдений за уровнем воды, так мало воды в Рейне ещё не было. Например, на территории Голландии поток сократился до 735 кубометров воды в секунду. Ранее самый низкий уровень потока воды равнялся 855 кубометрам в секунду.
Помимо засухи у немцев ко всем проблемам добавилась ещё одна - массово дохнет рыба в Одере. Прямо тоннами приносит вниз по течению рыбьи тушки из Польши. На этом фоне в немецких СМИ уже появилась информация о том, что в речной воде обнаружена ртуть. В отравлении рыбы, как ни странно, подозревают пока не Россию, а польский завод по переработке макулатуры выше по течению.
Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Тем временем, Еврокомиссия заявила о том, что проблему засухи в Европе можно решить путём повторного использования воды из очистных сооружений.
Мем про «Воду из под пельменей не сливай, я ей помоюсь» больше не мем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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жаль, что у них еще и коровы не подохли, вот бы нам всем счастье было бы.
а своими проблемами мы заниматься не будем, на х...й оно надо.
А нет, такое будущее вполне реально...
Собсно, я не эколог конечно, и не ученый в области круговорота воды, но мне кажется это вот примерно так должно выглядеть в примитивном варианте.
Экологи это бабкодавы на пустом месте: сами придумали, сами напугали, и потребовали денег.