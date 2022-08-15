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“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы показались "голодные камни"

“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы показались "голодные камни"

Автор:
15 августа 2022 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вода   голод   европа   засуха   обмеление   реки   угроза   урожай   
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Уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи, в результате чего в Чехии, Нидерландах, Германии из под воды показались "голодные камни", служившие маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. На одном из них, установленном по течению Эльбы, написано: «Если ты увидишь меня, плачь».

Ландшафт Европы этим летом напоминает пустыню. Беспрецедентная засуха застала врасплох все страны от Средиземного моря до Скандинавии.

Если ранее европейским странам для поддержания своей промышленности остро не хватало энергоресурсов и сырья, то сейчас, для поддержания нормальной жизни, не хватает ещё и воды.

Голландские СМИ сообщают, что из-за небывалой засухи в стране начали появляться так называемы «голодные камни» (Hungersteine).

Эти камни появляются в период засухи и неурожая, когда уровень воды в реках понижается до критически низкого уровня. Камни утоплены по всей Европе, но больше всего таких средневековых «меток голода» находится в Германии, Нидерландах и Швейцарии.

К концу июля 2022 года засуха поразила почти 50% территории ЕС.

Ситуация довольно драматичная.

Из-за небывалой жары в Великобритании пересохли реки и выгорели поля. Гайд-парк остался без травы, а на снимке из космоса – больше половины страны коричневого цвета.

Водохранилища Испании обмелели, в некоторых района Франции воду развозят на грузовиках, Италия ввела чрезвычаянное положение в долине реки По - главной водной артерии страны. За последние 70 ле По ещё никогда так не мелела - уровень воды в ней упал на 2 метра. На долину реки приходится более трети сельского хозяйства Италии. 60% урожая находится под угрозой.

Ранее судоходные реки Европы становятся "пешеходными".

«Это катастрофа, просто катастрофа», - так оценивают результаты этого лета и туристического сезона представители довольно популярного в Западной Европе вида туризма — речных круизов, а также сопутствующего им ресторанного и другого бизнеса. Уровень воды в реках, озерах и водохранилищах по всей Западной Европе находится на предельно низком уровне, а многие вообще просто пересохли. В итоге самая сильная засуха за последние десятилетия сказалась на речном туризме почти фатально, - сообщает туристический портал Турпром.

Агентство Reuter приводит в пример ситуацию на реке Ду, притоке французской реки Сона. Река протекает в живописных местах на границе между Швейцарией и Францией и в обычное время по ней курсируют круизные суда. Туристы любуются каньоном и водопадами, а также тратят деньги в местных ресторанах и т.д.

Однако в этом году, после нескольких месяцев без дождей, Ду в некоторых местах сократилаась до размеров узкого ручейка, который «вяло достигает» озера. В итоге местные круизные компании вынуждены везти туристов по суше до той точки, где река становится судоходной. Прогулки стали «значительно короче», жалуются туристы. А местный бизнес жалуется на убытки.

«Мы надеемся, что это лето действительно исключение из правил», — говорит директор компании «Saut Du Doubs» Франсуаза Дро-Бартоле.

Даже мощный Рейн обмелел настолько, что перевозка нефти, железа, угля и других товаров резко упала - чем ниже уровень воды, тем меньше грузов могут перевезти баржи.

По утверждению нидерландских гидрологов за все время наблюдений за уровнем воды, так мало воды в Рейне ещё не было. Например, на территории Голландии поток сократился до 735 кубометров воды в секунду. Ранее самый низкий уровень потока воды равнялся 855 кубометрам в секунду.

Помимо засухи у немцев ко всем проблемам добавилась ещё одна - массово дохнет рыба в Одере. Прямо тоннами приносит вниз по течению рыбьи тушки из Польши. На этом фоне в немецких СМИ уже появилась информация о том, что в речной воде обнаружена ртуть. В отравлении рыбы, как ни странно, подозревают пока не Россию, а польский завод по переработке макулатуры выше по течению.

Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи.

По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.


Тем временем, Еврокомиссия заявила о том, что проблему засухи в Европе можно решить путём повторного использования воды из очистных сооружений.

Мем про «Воду из под пельменей не сливай, я ей помоюсь» больше не мем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вода   голод   европа   засуха   обмеление   реки   угроза   урожай   
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109  комментариев
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16k
Топпер Харли 9 часов назад
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22k
Валерий 18 минут назад
это кара. Скоро будет кровавый дождь.
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1k
Fara87 Час назад
Он все видит.
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210
Дементий Мурзич Час назад
Ну а чё, пущай кактусы выращивают для текилы?! А,вообще, Бог шельму метит!!! Хотели горя для России и Украины,для словян? Ну так получите ответку от всевышнего!
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4k
Кистень 2 часа назад
Это КАРА Европе за поддержку укронацизма. И нацизма вообще.
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6
Сергей Иванов 2 часа назад
Путин и засуху в еврооппе тоже предусмотрел. Гениально!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Хорошие вести.
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6k
Zhora 2 часа назад
Офигеть. Не слышал, чтобы в России где-то ставили подобные камни
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5k
paxan-paxan 2 часа назад
как нам всем радостно, что у людей горе.
жаль, что у них еще и коровы не подохли, вот бы нам всем счастье было бы.
а своими проблемами мы заниматься не будем, на х...й оно надо.
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131
Vladislav Grigorenko paxan-paxan 2 часа назад
Ни радости, ни злорадства. Просто недоумение, почему правительства стран целого континента (почти без исключения) стараются не замечать собственных проблем, львиная доля которых есть прямое следствие собственных действий этих правительств, но с тупым упорством стараются придумать ещё хоть какую-нибудь полянку для ненавидимых "русских", не желая знать, как это отразится на них самих.
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2k
Я ЙОЖЕГ! 3 часа назад
МЫ РУССКИЕ! С НАМИ БОГ!!! 31 пол может минусовать...
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5k
молотый Либентроп 3 часа назад
В ответ на санкции содомитов против русских, на них самих нанёс санкции Сам! Ибо он, Бог, с русскими!
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5k
Ал Ри 3 часа назад
Когда я раньше смотрел разные фантастические фильмы, где в недалеком будущем все люди ходят в лохмотьях, чумазые, живут среди дерьма и разрухи, и едят дрянь разную вместо еды, я думал, что сценаристы крепко сидели на кокосе.
А нет, такое будущее вполне реально...
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28k
Григорий 3 часа назад
А где-же экологи с воплями о мировом потеплении и таянии ледников полюсов? Куды делись? Нам постоянно показывали предполагаемые карты затопления Голландии, а не осушения.
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131
Vladislav Grigorenko Григорий 2 часа назад
Как это куды? Да в ту же Голландию? Борются за климат, аж кровь из глаз. Ведь же коровы ж бздят! Ведь чёто же ж надо с этим делать? Праильно! Сократить поголовье, штоб не бздели! Чье поголовье? Так сперва коров, опосля - фермеров, ну и так далее, по утвержденным спискам. Тут без борьбы никак. Вся жись - борьба! Благо опыт есть - один европейский борец даже книгу, было дело, написал, "Mein Kampf" называется, что в переводе с заграничного и есть "Моя борьба". Он, правда, художник был, не эколог, поэтому у него и не попёрло. А тут-то самые что ни на есть экологи! Сто пудов должно переть!
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3k
Тимоша 4 часа назад
Ну что, к осени похоже ждём первого всадника. Новый вавилон в печальке.
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1k
КАКАнгел 5 часов назад
Ну ХОРОШО )))
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796
raael13 5 часов назад
Чума, Война, Голод и Смерть. Кажется в такой последовательности ?
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Дмитрий Анатольевич прекратите крутить ручки климатического оружия!!! Вам Владимир Владимирович его дал ознакомиться.
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373
Валерий 5 часов назад
Пусть перед зимой хорошенько погреются, прозапас...
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1
Владимир Быстров 6 часов назад
Это карма.
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3k
perekrestok 6 часов назад
Всяко бывает. Но вот почему то совпало в части света под названием Европа. Газа нет и взять негде, ручеек нефти иссякает, жара навалилась, запасы понемногу тают. Если вода через некоторое время вернется, то нервишки у населения будут натянуты. Ну а жизнь заишрает для них новыми красками.
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2k
Григорий 6 часов назад
оспа им в помощь.
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