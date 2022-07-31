Анатолий Чубайс попал в реанимацию

У него стали отниматься руки и ноги, и его срочно госпитализировали.
Весной Анатолий Чубайс ушёл с поста в правительстве РФ и должности сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), и покинул Россию. Очевидцы видели его в Турции и на Кипре, затем в Западной Европе.
А сейчас он госпитализирован в одну из европейских клиник. Как заявила его жена, у него стали отниматься конечности и в нестабильном состоянии его срочно увезли в больницу.
Позже Чубайс сам вышел на связь и сообщил:
Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».
Это заболевание, при котором разрушается миелин (оболочка нервных волокон), оно приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности.
Основные симптомы – мышечная слабость, а также боль и боли из-за поражения чувствительных волокон. У 70% пациентов с синдромом наблюдались предшествующие инфекционные заболевания: респираторные, желудочно-кишечные инфекции, вирус Зика. Также синдром Гийена — Барре может развиться после заражения коронавирусом.
Восстановление обычно начинается через две-четыре недели после прекращения прогрессирования симптомов. Среднее время от начала заболевания до полного выздоровления составляет 60 дней. 75% - 80% пациентов полностью выздоравливают. Около 20% пациентов не могут ходить через полгода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не дошел... Какая жалость...
ну неужели нас бог услышал!!!