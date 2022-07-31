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Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Автор:
31 июля 2022 19:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анатолий Чубайс   Турция   больница   госпитализация   европа   заболевание   кипр   реанимация   
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У него стали отниматься руки и ноги, и его срочно госпитализировали.

Весной Анатолий Чубайс ушёл с поста в правительстве РФ и должности сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), и покинул Россию. Очевидцы видели его в Турции и на Кипре, затем в Западной Европе.

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А сейчас он госпитализирован в одну из европейских клиник. Как заявила его жена, у него стали отниматься конечности и в нестабильном состоянии его срочно увезли в больницу.

Позже Чубайс сам вышел на связь и сообщил:

Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Это заболевание, при котором разрушается миелин (оболочка нервных волокон), оно приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности.

Основные симптомы – мышечная слабость, а также боль и боли из-за поражения чувствительных волокон. У 70% пациентов с синдромом наблюдались предшествующие инфекционные заболевания: респираторные, желудочно-кишечные инфекции, вирус Зика. Также синдром Гийена — Барре может развиться после заражения коронавирусом.

Восстановление обычно начинается через две-четыре недели после прекращения прогрессирования симптомов. Среднее время от начала заболевания до полного выздоровления составляет 60 дней. 75% - 80% пациентов полностью выздоравливают. Около 20% пациентов не могут ходить через полгода.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анатолий Чубайс   Турция   больница   госпитализация   европа   заболевание   кипр   реанимация   
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49  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Бог не тимошка, видит немножко.
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2k
AndreyOnovamnado Минуту назад
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11k
? ? ? 4 минуты назад
а можно он "не впишется в рынок"?
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 5 минут назад
Ваучер пускай сожрёт. Может поправится.
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2k
Артур Котовой 11 минут назад
Очевидно что "новичок", ждем новых санкций, ой а все уже ввели. Ну а рыжий, что? Не жалко его, мне вот что Гитлера тоже жалеть? Убийц и маньяков?
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3k
Вячеслав 12 минут назад
Вырос спрос на гармошки. Россияне готовятся к празднику.
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37k
Мойша 12 минут назад
""Восстановление обычно начинается через две-четыре недели после прекращения прогрессирования симптомов.""

Не дошел... Какая жалость...
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16k
Вася 15 минут назад
в "одну из европейских стран".. в гермашке он сто процентов, а учитывая, что там в клиниках русскоязычных дохрена и больше работает, скоро засветится
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1k
Агафон 16 минут назад
Рыжая сволочь, скатертью дорога!!!
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386k
Алексей 16 минут назад
У него стали отниматься руки и ноги...

ну неужели нас бог услышал!!!
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35k
Опаньки 17 минут назад
новая неделя начнется с хороших новостей
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6
Igor 19 минут назад
Наконец-то Господь наказал прохиндея
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 21 минуту назад
Нет ни одного Россиянина желающего выздоровления этому упырю.
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24k
Bayker 21 минуту назад
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−2
мимопроходил 21 минуту назад
яка сумна новина!!!
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3k
Могвай Полчаса назад
Наконец-то, дождались, искренне надеюсь, что рыжая тварь склеит ласты в диких корчах, ну или при самом неблагоприятном прохождении болезни, всю оставшуюся, короткую, жизнь будет гадить под себя.
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3k
samtel Полчаса назад
Кому-то на него не наплевать?
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Соскочить не удалось...
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3k
Сергей Полчаса назад
Сдохни, тварь! Дохни долго, мучительно!
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1k
Тордион Полчаса назад
Это новичек - стопудова!)
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18k
Alush Полчаса назад
Э,ты погоди,меченого с собой захвати. А то заждались вас там три борьки, да егорка.
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