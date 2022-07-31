Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?

Почему никто до сих пор не построил Гибралтарский мост?
Африка — Европа
На самом деле, возвести такой мост инженеры планировали еще с 1930-х годов. Однако, ни тогда, ни сегодня научно-технический уровень осуществить подобное строительство не позволяет.
Африка, особенно Северная — это огромный рынок. Между африканскими и европейскими странами налажены тесные торговые отношения. Гибралтарский мост спровоцировал бы невероятный рост экономики на обоих континентах. Окупаемость такого проекта не вызывает сомнений ни у одного грамотного финансиста.
Впрочем, у природы на этот счет существуют совершенно другие замыслы.
Глубина Гибралтарского пролива варьируется от 900 до 1200 метров. Для сравнения, глубина Керченского пролива составляет всего 18 метров, а Ла-Манша — 174.
На такой глубине технически сложно проложить тоннель или установить опоры для моста. Это проблема усугубляется местными течениями. Одно из них устремлено из Средиземного моря в Атлантику, другое, текущее на глубине, идёт навстречу.
Таким образом Средиземное море "дышит", обменивается водами. Учитывая узость пролива, оба течения достаточно мощные и работать под водой в таких условиях физически невозможно.
Однако, это еще не всё. Представьте себе, под проливом находится крупный геологический разлом — Азорско-Гибралтарский трансформационный разлом. Он обуславливает повышенную сейсмическую активность в регионе и увеличенную плотность глубинного грунта.
Если проложить по дну тоннель, он ввиду частых землетрясений будет небезопасным. Возможно, наука когда-нибудь решит эту проблему, но на обслуживание тоннеля всё равно будет уходить слишком много денег.
Как бы то ни было, с 2021 года вопросом создания железнодорожного тоннеля начали заниматься правительства Марокко и Британии. Однако, никакого мало-мальски продуманного проекта до сегодняшнего дня представлено не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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п.с. где зарегистрировать изобретение ?