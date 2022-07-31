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Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?

Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?

Автор:
31 июля 2022 10:07
Сообщество : Факты
Метки: Африка   Гибралтарский пролив   европа   мост   пролив   факты   фото   
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Известно, что ширина Гибралтарского пролива, в самом узком месте, составляет всего 14 км. Евротоннель под Ла-Маншем, мост через Жемчужную реку в Китае и даже Крымский мост в Керченском проливе возведены на гораздо большем участке открытой воды.

Почему никто до сих пор не построил Гибралтарский мост?


Африка — Европа

На самом деле, возвести такой мост инженеры планировали еще с 1930-х годов. Однако, ни тогда, ни сегодня научно-технический уровень осуществить подобное строительство не позволяет.

Африка, особенно Северная — это огромный рынок. Между африканскими и европейскими странами налажены тесные торговые отношения. Гибралтарский мост спровоцировал бы невероятный рост экономики на обоих континентах. Окупаемость такого проекта не вызывает сомнений ни у одного грамотного финансиста.


Впрочем, у природы на этот счет существуют совершенно другие замыслы.

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Глубина Гибралтарского пролива варьируется от 900 до 1200 метров. Для сравнения, глубина Керченского пролива составляет всего 18 метров, а Ла-Манша — 174.

На такой глубине технически сложно проложить тоннель или установить опоры для моста. Это проблема усугубляется местными течениями. Одно из них устремлено из Средиземного моря в Атлантику, другое, текущее на глубине, идёт навстречу.

Таким образом Средиземное море "дышит", обменивается водами. Учитывая узость пролива, оба течения достаточно мощные и работать под водой в таких условиях физически невозможно.

Однако, это еще не всё. Представьте себе, под проливом находится крупный геологический разлом — Азорско-Гибралтарский трансформационный разлом. Он обуславливает повышенную сейсмическую активность в регионе и увеличенную плотность глубинного грунта.

Если проложить по дну тоннель, он ввиду частых землетрясений будет небезопасным. Возможно, наука когда-нибудь решит эту проблему, но на обслуживание тоннеля всё равно будет уходить слишком много денег.

Как бы то ни было, с 2021 года вопросом создания железнодорожного тоннеля начали заниматься правительства Марокко и Британии. Однако, никакого мало-мальски продуманного проекта до сегодняшнего дня представлено не было.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   Гибралтарский пролив   европа   мост   пролив   факты   фото   
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5  комментариев
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parallax Час назад
От такого моста будет больше вреда, чем пользы.
Бесчисленные толпы беженцев заполонят европейский континент.
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10k
Vacony 37 минут назад
а если завесить много воздушных шаров с горячим газом и гелием и пусть они корректируют позицию с помощью моторов с вентилятороами, питание по кабелю с суши а на висячих опорах будет мост из углеволокон что бы был легче паутины.....
п.с. где зарегистрировать изобретение ?
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