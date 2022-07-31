Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?

Почему никто до сих пор не построил Гибралтарский мост?

Африка — Европа

На самом деле, возвести такой мост инженеры планировали еще с 1930-х годов. Однако, ни тогда, ни сегодня научно-технический уровень осуществить подобное строительство не позволяет.

Африка, особенно Северная — это огромный рынок. Между африканскими и европейскими странами налажены тесные торговые отношения. Гибралтарский мост спровоцировал бы невероятный рост экономики на обоих континентах. Окупаемость такого проекта не вызывает сомнений ни у одного грамотного финансиста.

Впрочем, у природы на этот счет существуют совершенно другие замыслы.