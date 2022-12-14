Не лайфхак, а житейская хитрость: удивительные идеи из интернета, которыми хочется воспользоваться

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Удивительный получился пост! В нём сочетается юмор и очень полезная составляющая, которую легко применять на практике. Авторов этих житейских хитростей мы благодарим, а сами переходим к изучению поста.
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