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Не лайфхак, а житейская хитрость: удивительные идеи из интернета, которыми хочется воспользоваться

Не лайфхак, а житейская хитрость: удивительные идеи из интернета, которыми хочется воспользоваться

Автор:
14 декабря 2022 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   житейская хитрость   лайхак   смех   советы   соцсети   
3364
16
Удивительный получился пост! В нём сочетается юмор и очень полезная составляющая, которую легко применять на практике. Авторов этих житейских хитростей мы благодарим, а сами переходим к изучению поста.
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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   житейская хитрость   лайхак   смех   советы   соцсети   
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6  комментариев
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6k
Copycat Час назад
мой уровень социализации выше. я могу и люблю поддержать разговор
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680
Alexandr D 15 минут назад
Раздражает само слово лайфхак...
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2k
kirka72 15 минут назад
Комментарий к фото
Правильно, а вместо я безработный надо говорить могу позволить себе не работать!
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Richard

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