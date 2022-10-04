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Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно

Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно

Автор:
04 октября 2022 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Приколы   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   смех   соцсети   
11117
16
Как оказалось, мы с вами все одинаковые! Только посмотрите на ситуации из жизни, которые описаны в данном посте. Неужели наш мозг работает настолько идентично?
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Источник:

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Метки: twitter   Приколы   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   смех   соцсети   
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12  комментариев
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786
S__D 3 часа назад
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1k
Игорь Меншиков 2 минуты назад
Вот про музыку(песню) правда, на работе второй день песня прие..алась
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536
Александр Долматов Полчаса назад
О, это точно, я всегда говорил, что пессимист это человек, у которого все сюрпризы приятные.

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2k
Anners Час назад
Ничего из перечисленного ко мне не относится... Кто там с кем одинаковый и идентичный...
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549
Polotenchick 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
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мне вообще 10 копеек давали
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28k
Aqueronte 3 часа назад
С усами топ, кто их вообще отращивает, это же отвратительно, щётка под носом.
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2k
RaiJu 3 часа назад
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У меня тоже есть такая привычка, вытаскивать мясо с морозилки на прогулку :)
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Richard

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