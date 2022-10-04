Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно

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Как оказалось, мы с вами все одинаковые! Только посмотрите на ситуации из жизни, которые описаны в данном посте. Неужели наш мозг работает настолько идентично?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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