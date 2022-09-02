Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года

2005
18
Они красиво и уверенно ворвались в свой последний учебный школьный год. Перед вами свежие фото с "линеек", которыми девушки поделились на своих страничках в социальных сетях.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо писать-самые обаятельные на мой вкус из тех что я видел. А видел ты НИХРЕНА. Со вкусом у тебя -жопа, половина вообще никакие.