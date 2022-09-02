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Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года

Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года

Автор:
02 сентября 2022 19:25
Метки: 1 сентября   11 класс   выпускница   девушки   красиво   учёба   школа   школьная жизнь   
2005
18
Они красиво и уверенно ворвались в свой последний учебный школьный год. Перед вами свежие фото с "линеек", которыми девушки поделились на своих страничках в социальных сетях.
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Источник:

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Метки: 1 сентября   11 класс   выпускница   девушки   красиво   учёба   школа   школьная жизнь   
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19  комментариев
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30k
АнтонПолднев 47 минут назад
Помощник руководителя. Менеджмент, маркетинг. Стаж работы 5 лет. Ищу работу с возможностью карьерного роста.
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10k
Star Link 2 минуты назад
А где цены ?
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3k
Сергей Семенов 4 минуты назад
А есть фото или видео где они звонят в бубенцы?
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2k
Pill 8 минут назад
А это точно будущие выпускницы, а не тётки. Муклу ещё зачем-то в подборку засунули.
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40k
Лесли 🥰 20 минут назад
Все выглядят старше своего возраста и как-то прожженнее что ли..
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1k
Игорь Меншиков 21 минуту назад
В этой подборке хоть есть и видно выпускницы, а то какие-то 20 летние или даже 25-30лет. В 25-30выпускницы чего?? Вузов политехов, заочно??
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−8
Василий Полчаса назад
пробы ставить негде
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6k
пропеллер Полчаса назад
странно не на одной фотке нету грозди рябин
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805
Просто прохожий Полчаса назад
Повторюсь, твои суждения как и про училок.
Надо писать-самые обаятельные на мой вкус из тех что я видел. А видел ты НИХРЕНА. Со вкусом у тебя -жопа, половина вообще никакие.
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13k
Алан★Z★ 43 минуты назад
Очень хотят казаться взрослыми. Но обнадеживает отсуствие наряда "экскортница"
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4k
Babangdida 47 минут назад
Есть симпатичные, есть хорошенькие, есть вообще красавицы... Хочу обратно в школу.
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20k
иванов дмитрий Час назад
зачем они торопятся стать взрослыми ?(((
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376
Миха иванов дмитрий 53 минуты назад
а ты вспомни себя в 17-ть лет ...))
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133
passsshtet иванов дмитрий 15 минут назад
Я помню, когда учился в школе, хотел в институт, когда учился в универе -на работу, а опосля 33 годков понял, что дороже молодости ничего нет))))
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38k
Александр Час назад
Только на 11 прошмандэ, остальные девченки как девченки
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