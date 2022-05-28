Уже не школьницы: самые яркие участницы Последних звонков 2022 года

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Вот и отгремели очередные Последние звонки, а это значит, что на Фишках выходит традиционная подборка самых очаровательных выпускниц. Без лишних комментариев!
1. Впереди у них яркая и интересная взрослая жизнь. Остается пожелать только удачи этим красавицам
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Источник:
АНТИФИШКИ
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