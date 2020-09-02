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Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года

Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года (22 фото)

Автор:
02 сентября 2020 12:36
Метки: 1 сентября   11 класс   2020   бант   девушки   кружева   школа   
2370
22
Героини данного поста вышли на финишную прямую. Стартовал их последний школьный год, который обещает быть не самым легким в их жизни. Они красивы, милы и просто очаровательны. Хочется, чтобы у них все получилось!

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Метки: 1 сентября   11 класс   2020   бант   девушки   кружева   школа   
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17  комментариев
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167k
INVERTER Полчаса назад
Фото № 15

Фото № 15
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1k
colontel 16 секунд назад
Ленинградка в ожидании данных шлюх... А ученицы в соседней теме
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125
DoctorBetruger 2 минуты назад
На 5-й и 12-й такие мадамы, что хоть сейчас в эскорт-агенство отправляй.
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28
Vlad Bruhovecky Полчаса назад
Вообще то на фото есть гольфы и носки, а чулков нет.
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7k
Антон Семёныч Vlad Bruhovecky 2 минуты назад
А ты знаешь толк ! Шалунишка... Уже небось расчехлил корнишон, пролистал картинки до конца и расстроился.
А ты знаешь толк ! Шалунишка... Уже небось расчехлил корнишон, пролистал картинки до конца и расстроился.
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7k
Serg2001 37 минут назад
"Ты любишь своих кукол и воздушные шары..."
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17k
BillyBonzz 51 минуту назад
Автор, что за нездоровый интерес к несовершеннолетним особям женского пола? Я бы еще понял, если бы ты выложил фото не только девочек в чулочках, но и пацанов, показав в общем какие сегодня старшеклассники? Уж не педофил тайный ли ты, Stan from Russia ???
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43k
Albert GER BillyBonzz 9 минут назад
так по русским законам их уже можно.
и по немецким кстати тоже.

в принципе, даже нужно. но мне такие без денег не дадут.
а за деньги мне скучно это дело..
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13k
Мария Коненкова 53 минуты назад
И кроме трех-четырех, все как на подбор в одинаковых школьных формах из секс-шопа и в зазывных позах из Инстаграма. И так каждый год, что на выпускной, что на 1 сентября. Когда уже это дурацкая мода на школьную сексшоповскую форму отойдет...
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1k
Владимир 54 минуты назад
хочу в школу!!!
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28k
Элек Мек Час назад
По мне они ещё дети,года через 2-3 созреют.
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8k
Михаил Элек Мек Час назад
По мне, так ты еще ребенок, чтобы обсуждать этот момент смотря на школьниц.
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Элек Мек Михаил 51 минуту назад
Ну хрен знает,я не могу мыслить как педофил.
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Stan from Russia

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