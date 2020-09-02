Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года

Героини данного поста вышли на финишную прямую. Стартовал их последний школьный год, который обещает быть не самым легким в их жизни. Они красивы, милы и просто очаровательны. Хочется, чтобы у них все получилось!
1. Что тут сказать... их одноклассникам просто невероятно повезло
2. Школьная форма им очень идет - факт
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и по немецким кстати тоже.
в принципе, даже нужно. но мне такие без денег не дадут.
а за деньги мне скучно это дело..