Выпускницы 2023/2024 учебного года: фотоотчёт из разных городов

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Школьные линейки отгремели, поэтому можно подводить итоги. Итак, перед вами самые милые одиннадцатиклассницы с просторов социальных сетей.
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Метки: 11 класс выпускницы девушки образование учёба школа
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