Те, ради кого отцы школьников начальных классов с радостью ходят на родительские собрания

622
20
Перед вами подборка фотографий учителей начальных классов, которые были сделаны 1 сентября 2023 года. Дети и их отцы с радостью ходят в школу - факт.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
- Классическое первосентябрьское сумасшествие, которое затронуло всех
- Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год
- Школьные линейки 2021 года: эффектные учителя России и стран СНГ
- Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года
Новости партнёров