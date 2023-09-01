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Те, ради кого отцы школьников начальных классов с радостью ходят на родительские собрания

Те, ради кого отцы школьников начальных классов с радостью ходят на родительские собрания

Автор:
01 сентября 2023 22:03
Метки: 1 класс   1 сентября   девушки   начальные классы   образование   учитель   школа   
622
20

Перед вами подборка фотографий учителей начальных классов, которые были сделаны 1 сентября 2023 года. Дети и их отцы с радостью ходят в школу - факт.

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Метки: 1 класс   1 сентября   девушки   начальные классы   образование   учитель   школа   
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5  комментариев
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44k
Карандаш 16 минут назад
Вторая фотка под номером 6. Как всё погнулось после уроков и доска и экран, даже плинтус повело. Вот это я понимаю знания пёрли.
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52k
Мойша 4 минуты назад
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43k
Валерий 9 минут назад
где вы их находите, как ни придёшь в школу там одни старые тётки во главе с завучем которая Ленина живым видела
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Richard

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