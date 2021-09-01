Школьные линейки 2021 года: эффектные учителя России и стран СНГ

1248
19
Перед вами педагоги с большой буквы. Мало того, что они профессионалы своего дела, так еще и выглядят просто замечательно. Признавайтесь, кто захотел вернуться обратно в школу? К таким-то учителям...
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
- Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года
- Классическое первосентябрьское сумасшествие, которое затронуло всех
- Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года
- Красота и ум. Обворожительные учителя со школьных линеек 2019 года
Метки: 1 сентября девушки женщины учитель учительница цветы школа
42
Понравилось42
Новости партнёров
Вы уж разберитесь, что в приоритете: знания и социальные навыки ребенка или внешний вид педагога. Одно не исключает другого, но "Перед вами педагоги с большой буквы." потому что кому-то после работы на школьном собрание охота на симпотную деваху посмотреть, как-то странно.
У меня в школе преподавал физик мужчина блокадник. Почти 30 лет прошло, до сих пор добрым словом вспоминаю по имени отчеству. Для меня он - "педагог с большой буквы".
----
красивая женщина)
Они тоже учителя.