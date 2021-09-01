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Школьные линейки 2021 года: эффектные учителя России и стран СНГ

Школьные линейки 2021 года: эффектные учителя России и стран СНГ (19 фото)

Автор:
01 сентября 2021 11:25
Метки: 1 сентября   девушки   женщины   учитель   учительница   цветы   школа   
1248
19
Перед вами педагоги с большой буквы. Мало того, что они профессионалы своего дела, так еще и выглядят просто замечательно. Признавайтесь, кто захотел вернуться обратно в школу? К таким-то учителям...
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Метки: 1 сентября   девушки   женщины   учитель   учительница   цветы   школа   
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2k
satra 57 минут назад
"Вам шашечки или ехать?"
Вы уж разберитесь, что в приоритете: знания и социальные навыки ребенка или внешний вид педагога. Одно не исключает другого, но "Перед вами педагоги с большой буквы." потому что кому-то после работы на школьном собрание охота на симпотную деваху посмотреть, как-то странно.
У меня в школе преподавал физик мужчина блокадник. Почти 30 лет прошло, до сих пор добрым словом вспоминаю по имени отчеству. Для меня он - "педагог с большой буквы".
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5k
Александр Зотов 9 минут назад
3.
----
красивая женщина)
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 14 минут назад
Тут ученикам школ не хватает,а вам всё на баб посмотреть :-)
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46k
doker 23 минуты назад
Даже Кэмерон Диаз была... училкой.

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54k
Алекс Юстасов 45 минут назад
У некоторых вообще не просматривается интеллекта во взгляде. Чему они могут научить?
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5k
Алексей 46 минут назад
Бабы как бабы, в любой сфере подобных полно. Другое дело что интернет вздохнул с облегчением, все политологи и прочие эксперты всех областей, наконец делом займутся.
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10k
Александр 47 минут назад
А про Маривановну и трудовика Иваниваныча забыли.
Они тоже учителя.
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