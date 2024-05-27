Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц

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Перед вами ежегодная традиционная подборка фотографий со школьных линеек России. Смотря на них, сердце радуется за этих прекрасных девчонок, у которых начинается по-настоящему взрослая жизнь.
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