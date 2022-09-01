Мужчина заметил странный "танец" змей, гуляя по лесу

Оказалось, это - два самца-полосатых гремучника. Эти змеи считаются исчезающими в этих краях, поэтому, по словам мужчины, он сразу снял видео, чтобы ему поверили. " Это два самца в боевом танце. Таким способом они показывают свое доминирование, чтобы произвести впечатление на ближайшую самку. Никто из них не пострадал. Один самец просто уполз в сторону где-то через 20 минут," - рассказал автор видео, Ник Энглер (Nick Engler).