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Мужчина заметил странный "танец" змей, гуляя по лесу

Мужчина заметил странный "танец" змей, гуляя по лесу

Автор:
01 сентября 2022 15:39
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   рептилии   фото   
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Во время прогулки по лесу житель США заметил, как две змеи сплелись в "танце" - и сразу заснял это необычное действо. Оказалось, это не просто танец, а целый боевой ритуал в борьбе за внимание самки.

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Метки: США   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   рептилии   фото   
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1  комментарий
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doker 39 минут назад
Судя по толщине змеюк - они кого-то уже сожрали в местном "ресторане"
Сытые-пьяные, захотели секса и решили выяснить отношения. Всё как у людей.
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