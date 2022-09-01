Мужчина заметил странный "танец" змей, гуляя по лесу

138
5
1
Во время прогулки по лесу житель США заметил, как две змеи сплелись в "танце" - и сразу заснял это необычное действо. Оказалось, это не просто танец, а целый боевой ритуал в борьбе за внимание самки.
Житель американского города Блумингтон во время прогулки по лесу заметил двух гремучих змей. Те "танцевали" прямо на пешей тропе - он увидел их издалека, и сразу достал телефон, чтобы заснять это интересное действо. Мужчина впервые увидел нечто подобное, и опубликовал видео со змеиным танцем в соцсетях, где оно набрало тысячи просмотров.
Оказалось, это - два самца-полосатых гремучника. Эти змеи считаются исчезающими в этих краях, поэтому, по словам мужчины, он сразу снял видео, чтобы ему поверили. " Это два самца в боевом танце. Таким способом они показывают свое доминирование, чтобы произвести впечатление на ближайшую самку. Никто из них не пострадал. Один самец просто уполз в сторону где-то через 20 минут," - рассказал автор видео, Ник Энглер (Nick Engler).
Увидеть такой "танец" - редкость, и мужчине повезло стать его случайным свидетелем. Однако, полосатые гремучники опасны - их яд вызывает тяжёлое отравление, которое может в некоторых случаях привести к смерти. Обычно они не агрессивны и достаточно скромны, но провоцировать их не стоит. Длина этих змей составляет 1,5-1,9 метров. Они обитают на востоке США, и питаются в основном земноводными, грызунами, птицами.
Источник:
Еще крутые истории!
- 14 людей, которые попали в неловкие ситуации, и чуть как фанера со свистом не пролетели над Парижем
- 20 историй о крутых находках, сделанных с помощью металлоискателя
- Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
- 10 потрясающих историй знакомств
Новости партнёров
Сытые-пьяные, захотели секса и решили выяснить отношения. Всё как у людей.