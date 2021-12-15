Сюрприз: семья из Кейптауна обнаружила на своей ёлке змею

Специалист сделал все профессионально и быстро - он осторожно снял змею с елки, и обезвредил ее. Позже он отвез ее в безопасное место, чтобы потом выпустить в дикую природу. "Эти змеи опасны, но они не нападут, если не почувствуют серьезной угрозы. Они нападают только для того, чтобы защититься, и я подозреваю, что эта змея проскользнула в дом, и нашла для себя идеальное укрытие на елке," - говорит ловец змей.