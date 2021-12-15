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Сюрприз: семья из Кейптауна обнаружила на своей ёлке змею

Сюрприз: семья из Кейптауна обнаружила на своей ёлке змею (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 17:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   елка   животные   змеи   змея   фото   
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Даже змеи иногда хотят найти новогоднее настроение. Семья из Кейптауна, Южная Африка, увидела ядовитую змею на своей рождественской елке. Спустя какое-то время после того, как члены семьи закончили вешать гирлянды, они внезапно увидели в елке незваную гостью.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   елка   животные   змеи   змея   фото   
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Кенвуд 3 часа назад
И продолжение песенки:

Сколько на елочке
Праздничных огней,
Красочных шариков,
Ядовитых змей...
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mercure

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