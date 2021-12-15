Сюрприз: семья из Кейптауна обнаружила на своей ёлке змею

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Даже змеи иногда хотят найти новогоднее настроение. Семья из Кейптауна, Южная Африка, увидела ядовитую змею на своей рождественской елке. Спустя какое-то время после того, как члены семьи закончили вешать гирлянды, они внезапно увидели в елке незваную гостью.
Британцы Роб и Марсела Уайлд с двумя детьми сейчас живут в Кейптауне, Южная Африка. Недавно семья наряжала елку, и внезапно заметила на ней самую настоящую змею. Неизвестно, когда та успела заползти в дом, или сразу была на елке - на тот момент главной задачей было поскорее избавиться от нее.
"Мы украсили елку, а дети положили под нее подарки, как вдруг мы заметили странную реакцию кошек. Мы подумали, что на дереве может быть мышь, поэтому они так странно на нее смотрят. Моя жена отодвинула игрушки, и внезапно увидела змеиную голову, которая смотрела прямо на нее," - рассказывает 55-летний глава семейства.
Семья сразу вызвала одного из местных ловцов змей Джерри Хейнса. Тот сразу предупредил, что за змеей нужно наблюдать - она может слезть с елки и найти укромное местечко в доме. Эксперт определил, что это змея бумсланг - ядовитая и самая смертоносная в стране.
Специалист сделал все профессионально и быстро - он осторожно снял змею с елки, и обезвредил ее. Позже он отвез ее в безопасное место, чтобы потом выпустить в дикую природу. "Эти змеи опасны, но они не нападут, если не почувствуют серьезной угрозы. Они нападают только для того, чтобы защититься, и я подозреваю, что эта змея проскользнула в дом, и нашла для себя идеальное укрытие на елке," - говорит ловец змей.
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Метки: видео дикая природа дикие животные елка животные змеи змея фото
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