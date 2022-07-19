Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился

Прибывшие спасатели определили, что это - маисовый полоз. Эти змеи не ядовиты и не опасны для человека, но лучше все равно держаться от них на безопасной дистанции. По данным службы спасения, в последнее время они начали спасать всё больше таких змей. Многие держат их как домашних, но маисовые полозы очень проворны и могут "профессионально" сбежать из террариума. Сейчас змея находится в центре спасения, и команда ищет её потенциальных хозяев.