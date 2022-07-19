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Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился

Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился

Автор:
19 июля 2022 20:04
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   рептилии   фото   фотографии   
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Британка спокойно занималась садом, когда увидела странный предмет красного цвета. Она думала, что её шланг просто выцвел на солнце - но шланг внезапно пошевелился.
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   рептилии   фото   фотографии   
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Barachek_Obachek 2 часа назад
Повышенной доброты зверь
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sos1960sos 2 часа назад
Мой странный шланг красного цвета тоже начинает шевелиться при виде симпатичной женщины...
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mercure

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