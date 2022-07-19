Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился

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Британка спокойно занималась садом, когда увидела странный предмет красного цвета. Она думала, что её шланг просто выцвел на солнце - но шланг внезапно пошевелился.
69-летняя жительница английского города Энфилд занималась работами в саду, и заметила что-то красное возле водосточной трубы. Она приняла это за шланг, но когда объект начал двигаться, женщина замерла. Это оказалась змея: "Сначала я подумала, что мой шланг просто выгорел на солнце, но когда я приблизилась, увидела у этого шланга голову. Я испугалась, что она может быть ядовитой, и просто замерла," - рассказывает женщина, Дайан Мартин.
Женщина сразу же связалась со службой спасения животных RSPCA. Пока она ждала спасателей, она успела угостить незваного гостя: "Я подумала, что змея может хотеть пить, и включила краник. Она вернулась, и пила воду примерно 10 минут. После этого она подняла голову и посмотрела на меня, будто говоря: "Спасибо"," - рассказала женщина.
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Прибывшие спасатели определили, что это - маисовый полоз. Эти змеи не ядовиты и не опасны для человека, но лучше все равно держаться от них на безопасной дистанции. По данным службы спасения, в последнее время они начали спасать всё больше таких змей. Многие держат их как домашних, но маисовые полозы очень проворны и могут "профессионально" сбежать из террариума. Сейчас змея находится в центре спасения, и команда ищет её потенциальных хозяев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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