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Женщина увидела на кухне питонов, которые занимались грязными делами

Женщина увидела на кухне питонов, которые занимались грязными делами

Автор:
10 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   животные   змеи   змея   истории   питоны   рептилии   фото   
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Утро в Австралии начинается не с кофе. А с двух питонов, которые спариваются у тебя за микроволновкой, например. Такую мизансцену увидела на своей кухне местная жительница.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   животные   змеи   змея   истории   питоны   рептилии   фото   
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3  комментария
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72k
Viktor 2 часа назад
Сука, вот его бы с бабы снять!
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Зачем змейкам помешали, ироды!? А вдруг питон питонихе вставил? Этак можно и хрен питоний повредить!
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3k
pinbalist 2 часа назад
Блэт, по Австралии надо перемещаться только в трёхболтовке.
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