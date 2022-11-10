Женщина увидела на кухне питонов, которые занимались грязными делами

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Утро в Австралии начинается не с кофе. А с двух питонов, которые спариваются у тебя за микроволновкой, например. Такую мизансцену увидела на своей кухне местная жительница.
Жительница городка Бадерим в Австралии находилась у себя на кухне, как вдруг заметила, что за микроволновкой что-то шевелится. Это оказалась пара питонов, которые в тот момент пытались спариваться. Увидеть в доме змей или других рептилий - не редкость в Австралии, а скорее, дело привычное. Но спаривающихся змей увидишь не каждый день!
Увы, женщина решила нарушить романтику парочки - и связалась с местными спасателями рептилий. Хотя питоны относительно менее агрессивны, чем ядовитые змеи, лучше доверить их перемещение профессионалу. Специалист приехал почти сразу - в Австралии эти службы работают оперативно. Он аккуратно и технично взял змей и перенёс из дома в свой автомобиль.
Затем голубков благополучно выпустили подальше, в дикой природе. Всё дело в том, что у местных змей идёт брачный период с середины сентября по середину ноября. Поэтому спариваются они везде - и даже выбирают для этого нестандартные места. Вот видео с теми самыми питонами:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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