Женщина увидела на кухне питонов, которые занимались грязными делами

Жительница городка Бадерим в Австралии находилась у себя на кухне, как вдруг заметила, что за микроволновкой что-то шевелится. Это оказалась пара питонов, которые в тот момент пытались спариваться. Увидеть в доме змей или других рептилий - не редкость в Австралии, а скорее, дело привычное. Но спаривающихся змей увидишь не каждый день!