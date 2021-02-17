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"Какая жестокость!": пару раскритиковали за удар питона дворниками

"Какая жестокость!": пару раскритиковали за удар питона дворниками (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 16:42
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   животные   змеи   змея   истории   фото   
1255
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Пара из Австралии опубликовала в соцсетях видео, где во время поездки на машине, на их лобовом стекле оказался питон. Сначала парочка смеялась над змеей, а затем попыталась убрать ее в сторону дворниками. За это многие пользователи окрестили парочку "жестокими по обращению к животным". А вы на чьей стороне?

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   животные   змеи   змея   истории   фото   
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26  комментариев
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3k
tamin 2 часа назад
Эм если честно, я бы обосрался и выпрыгнул из машины возможно.ппц. В Австралию-ни ногой
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11k
Хреноффф 7 минут назад
Нелюди какие-то и видео у них вертикальное
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603
Tevet 16 минут назад
- а еще они тебя называли Земляным червяком!!! да, да... ЗЕМЛЯНЫМ ЧЕРВЯКОМ!!! )))))))))))
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603
Tevet 14 минут назад
-ближе Бандерлогиии... блииижеееее)))
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5k
zurapod Полчаса назад
живя я в австралии не знаю как бы поступил. скорее мне питон бы уже был не очень нужен (они там обитают и их как у нас ужей - кому надо уже имеет ). хотя чего греха таить питон шикарный и рисунок очень интересный - в москве я бы его себе забрал
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13k
homerchik 43 минуты назад
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48
Ник Лу Час назад
Ну елки, я не думаю что он разбирается в том питон это или не питон, у них столько всего ядовитого обитает, что страх перед любой змеёй в Австралии вполне обоснован.
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112
Наталия Стругачева Час назад
При просмотре видео я конечно на стороне питона, животных обижать нельзя и все такое. Но окажись я в этой машине, я бы наверное тоже дворниками воспользовалась
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5k
Летучий Мыш Час назад
Кажется червяк надумал набить морду водителю))
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15k
Александр Час назад
Ну да, попытка спихнуть питона на скорости под колеса, это в общем то и есть жестокое обращение.

Остановились, стряхнули с капота червя, стряхнули штаны, купили билет прочь с этого проклятого "островка". В чём проблема?
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13k
speaktr-st Александр 23 минуты назад
Там обочины нет, если не хочешь, чтобы в тебя влетели, нельзя останавливаться.
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−172
And Pop Час назад
На стороне питона
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Да какое жестокое обращение?
Я бы нахрен в обрыв бы свернул. Ну нахрен эту Австралию
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4k
Ya 2 часа назад
Защитники животных по умственному развитию уже сравнились с животными и даже насекомыми которых они защищают. По городам бегают стаи одичавших собак и терроризируют население и я всегда желаю что бы порвали в клочья пару защитников, может поумнеют.
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5k
zurapod Ya Полчаса назад
а толпы малолетних преступников не бегают ??? А алкоголиков ? а наркоманов ?? а реперов ?? а навальнинских мразот ?? И кого больше ?? сперва города надо от плохих людей очистить.
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5k
citrus1 2 часа назад
Ало, это зоопарк?
Да, зоопарк.
Мне дали ваш телефон спасатели.
А в чем дело?
Да тут ко мне в дом змея заползла!!!
??? Вы состоите в обществе охраны животных?
Нет
А в партии зелёных?
Нет
Тогда eБните её лопатой!
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6k
Garpia121 2 часа назад
Уроды. Можно было остановиться и снять его любой веткой. Совершенно безопасная змея. Не с неба он на капот упал, они его видели когда в машину садились.
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773
Лучший Друг 2 часа назад
А ещё они называли его жёлтой рыбой и земляным червяком! А это уже статья за оскорбление!
казнить в извращенной форме кожаных ублюдков!

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6k
Lev Asriev 3 часа назад
А зачем у чувака на зеркале заднего вида висит диск от болгарки??
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3k
Петр Lev Asriev Час назад
Наверное пахнет железом)
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
дворниками по еблету настучали. бедный червяк ))
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3k
aed 3 часа назад
Вот это жестокость! Почему пост не в АД`ке???
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9k
Александр 3 часа назад
Тупые, что еще сказать.
Дворником это жестоко, а увеличить скорость и сбросить на асфальт, возможно под колёса другой машины, это по доброму.
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2k
Мефодий 3 часа назад
тупые колхозаны - его же набегающим потоком к стеклу прижимает.
остановиться у обочины и дать безногому свалить не судьба что ли?... грелся чувак на тёпленьком - никого не трогал и тут нате.
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1k
ALEX 3 часа назад
Тем временем во Вьетнаме.

Ссылка youtu.be


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