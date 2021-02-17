"Какая жестокость!": пару раскритиковали за удар питона дворниками

Пара из Австралии опубликовала в соцсетях видео, где во время поездки на машине, на их лобовом стекле оказался питон. Сначала парочка смеялась над змеей, а затем попыталась убрать ее в сторону дворниками. За это многие пользователи окрестили парочку "жестокими по обращению к животным". А вы на чьей стороне?
Во время поездки на машине, на лобовое стекло австралийки Мелиссы Хадсон и ее парня Родни Григгса приземлился трехметровый питон. В этот момент парочка ехала по трассе на севере штата Квинсленд. Девушка решила заснять видео, на котором пара сначала смеялась над питоном, а потом попыталась убрать его со стекла дворниками.
Они опубликовали это видео в соцсетях, и оно привлекло неожиданно много зрителей. Правда, реакция была неоднозначной - многие начали защищать питона и критиковать парочку за то, что они были жестоки с рептилией. "Вы могли просто нажать на газ, и питон бы слетел, зачем причинять ему боль", "Бедная змея. Она снаружи! Необязательно бить ее дворниками", "Ужасные люди, питон никому не навредил," - пишут пользователи.
Как рассказали сами авторы видео, их приоритетом была концентрация на дороге. После этого питон остался лежать на их капоте, а через несколько минут они увидели регулировщика, который помог убрать змею и переместить в безопасное место.
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Остановились, стряхнули с капота червя, стряхнули штаны, купили билет прочь с этого проклятого "островка". В чём проблема?
Я бы нахрен в обрыв бы свернул. Ну нахрен эту Австралию
Да, зоопарк.
Мне дали ваш телефон спасатели.
А в чем дело?
Да тут ко мне в дом змея заползла!!!
??? Вы состоите в обществе охраны животных?
Нет
А в партии зелёных?
Нет
Тогда eБните её лопатой!
Дворником это жестоко, а увеличить скорость и сбросить на асфальт, возможно под колёса другой машины, это по доброму.
остановиться у обочины и дать безногому свалить не судьба что ли?... грелся чувак на тёпленьком - никого не трогал и тут нате.