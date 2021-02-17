"Какая жестокость!": пару раскритиковали за удар питона дворниками

Они опубликовали это видео в соцсетях, и оно привлекло неожиданно много зрителей. Правда, реакция была неоднозначной - многие начали защищать питона и критиковать парочку за то, что они были жестоки с рептилией. "Вы могли просто нажать на газ, и питон бы слетел, зачем причинять ему боль", "Бедная змея. Она снаружи! Необязательно бить ее дворниками", "Ужасные люди, питон никому не навредил," - пишут пользователи.