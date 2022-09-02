Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра

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Пользователей сети удивила реакция индианки, на которую заползла змея. Пока та спала на улице, рептилия заползла на неё, и женщина поздно это поняла. Местный житель заснял видео, где слышно как она всхлипывает и читает молитвы.
Эти кадры засняли в индийском городке Афзалпур, штат Карнатака. Местный житель заснял, как на спокойно отдыхающую на улице женщину заползла змея. Рептилия неподвижно оставалась на женщине, а та в это время не двигалась. Когда она поняла, что на ней змея, уже не могла ничего сделать. На видео слышно, как она всхлипывает.
Видео со змеёй собрало более 30 тысяч просмотров в соцсетях, и комментарии перепуганных пользователей. Некоторые услышали на видео, что женщина читает мантры или молитвы. Кто-то упрекнул автора видео в том, что он бездействовал - но в тот момент лучшим вариантом было как раз оставаться неподвижными и не тревожить змею. Как сообщили позже, через несколько минут змея спокойно уползла в лес.
"Моя бабушка рассказывала мне о таких инцидентах. Обычно кобры могут приползать во дворы домов в поисках крыс или лягушек. Лучшая реакция в подобной ситуации - не реагировать совсем", "Насколько я знаю, змеи больше боятся людей, чем люди - змей. Они не будут атаковать, если не чувствуют угрозы," - написали комментаторы под видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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