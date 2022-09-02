Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра

Видео со змеёй собрало более 30 тысяч просмотров в соцсетях, и комментарии перепуганных пользователей. Некоторые услышали на видео, что женщина читает мантры или молитвы. Кто-то упрекнул автора видео в том, что он бездействовал - но в тот момент лучшим вариантом было как раз оставаться неподвижными и не тревожить змею. Как сообщили позже, через несколько минут змея спокойно уползла в лес.