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Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра

Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра

Автор:
02 сентября 2022 14:33
Сообщество : Животные
Метки: Индия   Реакция   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   фото   
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Пользователей сети удивила реакция индианки, на которую заползла змея. Пока та спала на улице, рептилия заползла на неё, и женщина поздно это поняла. Местный житель заснял видео, где слышно как она всхлипывает и читает молитвы.

Источник:

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Метки: Индия   Реакция   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории   фото   
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8  комментариев
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27k
Квантовый переход Час назад
Я бы на месте змеи,цапнул ее только за то ,что свой ипальник открывала.Нудит и нудит.Благо змея глухая была.Приползла,погрела ей спинку,развлекла.А она завывает.Вот же неблагодарная.
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3k
Денис Минуту назад
За пару минут на кирпичный особняк себе намолила.
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314
Александер 22 минуты назад
При укусе змеи держите её голову подальше от себя, чтобы она не укусила в ответ...
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1k
Сергей 41 минуту назад
Анекдот почти в тему. Охотник рассказывает:
- Сел серить на охоте, вдруг слышу за спиной кто-то чавкает, оглянулся, а там медведь огромный моё хамно жрёт.
- А ты чего?
- Чего, чего, срал пока медведь не наелся.
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10k
DumDum 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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521
ManA108 Час назад
Теща в гости пришла.А жена ей на мужа жалуется.
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675
Lexx Час назад
Может кобра нашла себе родственную душу.
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