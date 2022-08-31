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Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом

Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом

Автор:
31 августа 2022 15:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Юмор   девушки   интересное   квн   телевидение   
1966
11
Работа этих артисток - смешить людей, но жизнь им регулярно преподносила сюрпризы и не всегда приятные.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Юмор   девушки   интересное   квн   телевидение   
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7  комментариев
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7k
Shtoppi 3 часа назад
<<Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом>>
Были замарашками, а потом стали мажорками. И вся история.
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13k
FatZilla 2 часа назад
Не знаю кто это вообще, зашёл, думал, может увижу что-то знакомое - ни фига.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
за бабки родную страну помоями поливают шмары
шутки про замороженного фашистами ..советского генерала только чего стоят
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8k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Мне нравится: в разное время встречалась с этим, с этим, с этим, с этим. Это называется - е*бали все подряд.
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23
Голован Щекн 3 часа назад
Вот диво так диво! Были молодыми девушками, а стали взрослыми женщинами!
Ну кто то что то убавил у хирурга, кто то что то прибавил у косметолога.
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17k
Наталья 3 часа назад
А что, это кто-то смотрит?
Хотя... говорят, что у Дома-2 есть поклонники.
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