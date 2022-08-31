<<Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом>>

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Работа этих артисток - смешить людей, но жизнь им регулярно преподносила сюрпризы и не всегда приятные.
Быть комиком - это не всегда легко и просто. Постоянно придумывать шутки, лавировать между телевизионной цензурой, сниматься помногу часов под жаркими софитами...
Наталья Еприкян
В 2006 году участника команды КВН "Мегаполис" придумала проект Made in Woman. Сначала он был просто клубным, а уже в 2008 году перебрался на ТНТ, изменив название на Comedy Woman. Еприкян не только продюсировала шоу, но и участвовала во всех его выпусках как актриса вплоть до закрытия передачи в 2019 году. О личной жизни она никогда особо не рассказывала, просто говорила, что "давно замужем".
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Надежда Ангарская
Яркая участница из "золотого состава" Comedy Woman. Впервые публика увидела её в составе Высшей лиги КВН в 2009 году (команда Дежа Вю"). Её позвала в проект Еприкян, но Надежда согласилась только со второго раза. В шоу она стала самой певучей и часто поражала зрителей своими вокальными данными.
Ангарская набралась опыта и начала гастролировать по стране с сольной программой, где она шутила, пела и просто рассказывала забавные истории из жизни. Также она участвовала в разных телепередачах, а в 2020 году победила в шоу "Последний герой", выиграв в столице квартиру.
Надежда была замужем за Раедом Бани, от которого в 2015 году родила сына. В 2019 супруги разошлись, но сейчас у Ангарской новый мужчина.
После переезда в Москву Надежда похудела на 35 кг и продолжает поддерживать свою хорошую физическую форму.
Ангарская набралась опыта и начала гастролировать по стране с сольной программой, где она шутила, пела и просто рассказывала забавные истории из жизни. Также она участвовала в разных телепередачах, а в 2020 году победила в шоу "Последний герой", выиграв в столице квартиру.
Надежда была замужем за Раедом Бани, от которого в 2015 году родила сына. В 2019 супруги разошлись, но сейчас у Ангарской новый мужчина.
После переезда в Москву Надежда похудела на 35 кг и продолжает поддерживать свою хорошую физическую форму.
Екатерина Скулкина
Скулкина вышла из команды КВН "Четыре татарина" и Comedy Woman действительно запустил её карьеру. За период работы в шоу она успела принять участие почти в двух десятках телевизионных передач, сыграть в театре, сняться в кино и сериалах. А последнее время серьёзно взялась за своё здоровье - отдаёт много времени фитнесу и экспериментирует с самыми разными диетами. Скулкина замужем и у неё есть сын.
Марина Федункив
КВН также запустил и карьеру Марины Федункив. Она сначала попала в комедийное шоу "Даёшь молодёжь", а потом в сериал "Реальные пацаны" на ТНТ, где сыграла маму главного героя.
Участвовать в Comedy Woman Федункив стала в 2013 году, когда она уже была популярной комедийной актрисой, что сделало состав шоу ещё более звёздным.
Потом Марина завела канал на YouTube и в конце концов стала ведущей проекта "Пригласите на свадьбу!" на "России-1".
С первым гражданским мужем Марина рассталась из-за его измен, а у второго были проблемы с наркотиками и алкоголем.
В 2021 году Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи и карьера артистки идёт только в гору - она снимается не только в комедийных шоу, но и в кино, а ещё играет в театре.
Участвовать в Comedy Woman Федункив стала в 2013 году, когда она уже была популярной комедийной актрисой, что сделало состав шоу ещё более звёздным.
Потом Марина завела канал на YouTube и в конце концов стала ведущей проекта "Пригласите на свадьбу!" на "России-1".
С первым гражданским мужем Марина рассталась из-за его измен, а у второго были проблемы с наркотиками и алкоголем.
В 2021 году Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи и карьера артистки идёт только в гору - она снимается не только в комедийных шоу, но и в кино, а ещё играет в театре.
Татьяна Морозова
Ради Comedy Woman "простая русская баба" Татьяна перебралась в 2008 году из Уфы в Москву и не прогадала. В столице она не только стала одной из самых популярных юмористок, но и встретила своего будущего мужа - Павла Титорова, с которым они уже растят двоих детей.
Когда проект закрылся, Морозова не осталась без дела - дебютировала на сцене театра и стала вести реалити шоу "#ЯЖеМать" на телеканале "Супер".
Когда проект закрылся, Морозова не осталась без дела - дебютировала на сцене театра и стала вести реалити шоу "#ЯЖеМать" на телеканале "Супер".
Надежда Сысоева
Светловолосая девушки присоединилась к проекту во втором сезоне и через короткое время стала наравне с Варнавой, Еприкян и другими коллегами. Программа сделала её очень популярной - её сразу стали приглашать на другие съёмки, в том числе в кино и сериалы.
После закрытия Comedy Woman Сысоева не пропала и продолжает радовать фанатов яркими ролями.
В разное время Надежда встречалась с Павлом Волей, Романом Паном (участник группы "Банд’Эрос"), сооснователем "Главкино" Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком.
После закрытия Comedy Woman Сысоева не пропала и продолжает радовать фанатов яркими ролями.
В разное время Надежда встречалась с Павлом Волей, Романом Паном (участник группы "Банд’Эрос"), сооснователем "Главкино" Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком.
Екатерина Варнава
Выпускница столичного КВН и участвовала в Comedy Woman от самого начала и до конца проекта. Она с гордостью носила титул главного секс-символа и (об этом мало кто знает) ставила хореографию.
Параллельно Екатерина активно снималась в рекламе, кино и музыкальных клипах, что до сих пор приносит ей вполне хороший доход. В личной жизни у неё не всё также гладко, не так давно она рассталась с режиссёром Андреем Молочниковым.
Параллельно Екатерина активно снималась в рекламе, кино и музыкальных клипах, что до сих пор приносит ей вполне хороший доход. В личной жизни у неё не всё также гладко, не так давно она рассталась с режиссёром Андреем Молочниковым.
Наталия Медведева
Эксцентричная участница команды КВН "Фёдор Двинятин" пришла в Comedy Woman и там её образ поехавшей девушки стал очень популярен.
Она оставила шоу в 2014 году и сосредоточилась на других проектах. Она сыграла в нескольких фильмах, сериалах, трёх спектаклях. У Медведевой насыщенная рабочая жизнь, но это не помешало ей выйти замуж и с 2012 года она уже трижды стала мамой.
Она оставила шоу в 2014 году и сосредоточилась на других проектах. Она сыграла в нескольких фильмах, сериалах, трёх спектаклях. У Медведевой насыщенная рабочая жизнь, но это не помешало ей выйти замуж и с 2012 года она уже трижды стала мамой.
Мария Кравченко
Её выразительный образ девушки-гопника сразу запомнился зрителям. Она также вышла из КВН и стала вполне профессиональной актрисой. Закрытие шоу её не подкосило, а наоборот - освободило время для получения актёрского образования.
Одновременно со съёмками в шоу она играла в кино и театре и занималась своей личной жизнью. В 2015 году Мария второй раз вышла замуж и стала мамой в третий раз. Эта беременность далась ей тяжело, а весь первый год они с мужем боролись за здоровье малышки. Сейчас всё плохое уже позади.
Ковид также подкосил её здоровье и внешность - у неё стали сильно выпадать волосы. Сейчас Мария справилась со всеми проблемами, но вот за здоровьем приходится следить намного тщательнее.
Одновременно со съёмками в шоу она играла в кино и театре и занималась своей личной жизнью. В 2015 году Мария второй раз вышла замуж и стала мамой в третий раз. Эта беременность далась ей тяжело, а весь первый год они с мужем боролись за здоровье малышки. Сейчас всё плохое уже позади.
Ковид также подкосил её здоровье и внешность - у неё стали сильно выпадать волосы. Сейчас Мария справилась со всеми проблемами, но вот за здоровьем приходится следить намного тщательнее.
Елена Борщёва
Елена Хульевна Санта-Мария Герра была звездой команды КВН "Сборная Пятигорска". А такое интересное имя у неё появилось именно с приходом в Comedy Woman. Отца Елены на самом деле зовут Хулио Санта-Мария Герра, он по национальности панамец и уехал на родину ещё до рождения дочери.
Правда сотрудничество с шоу не продлилось долго и когда в 2012 году контракт истёк и Борщёва ушла, чтобы начать свою сольную карьеру. Она начала вести мастер-класс по развитию чувства юмора и стала сниматься в самых разных телепрограммах. Также она попробовала свои силы в театре и кино. Не так давно Елена подписала с музыкальным лейблом контракт и уже выпустила несколько песен. Её поддерживают муж и двое детей.
Правда сотрудничество с шоу не продлилось долго и когда в 2012 году контракт истёк и Борщёва ушла, чтобы начать свою сольную карьеру. Она начала вести мастер-класс по развитию чувства юмора и стала сниматься в самых разных телепрограммах. Также она попробовала свои силы в театре и кино. Не так давно Елена подписала с музыкальным лейблом контракт и уже выпустила несколько песен. Её поддерживают муж и двое детей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Юмор девушки интересное квн телевидение
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