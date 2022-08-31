<<Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом>>

КВН также запустил и карьеру Марины Федункив. Она сначала попала в комедийное шоу "Даёшь молодёжь", а потом в сериал "Реальные пацаны" на ТНТ, где сыграла маму главного героя.

Участвовать в Comedy Woman Федункив стала в 2013 году, когда она уже была популярной комедийной актрисой, что сделало состав шоу ещё более звёздным.

Потом Марина завела канал на YouTube и в конце концов стала ведущей проекта "Пригласите на свадьбу!" на "России-1".

С первым гражданским мужем Марина рассталась из-за его измен, а у второго были проблемы с наркотиками и алкоголем.

В 2021 году Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи и карьера артистки идёт только в гору - она снимается не только в комедийных шоу, но и в кино, а ещё играет в театре.