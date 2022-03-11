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Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям

Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям (6 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   интересное   лосины   мода   прикол   фото   
529
6

Лосины телесного цвета — самое страшное изобретение моды. Особенно, если их надевают не самые стройные красотки. Можно подумать, что кроме этих лосин носит нечего! Пользователи сети недоумевают!

На сайте Reddit завирусилась фотография, на которой женщина стоит в магазине в телесных лосинах. Но кажется, как будто она совсем без белья. Впрочем, дама вовсе не бесстыдна. Она просто подобрала неправильные леггинсы.

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Пользователи сети тут же возмутились такой модой. Обсуждая увиденное, пользователи интернета недоумевают — неужели даме не пришло в голову посмотреться в зеркало перед выходом из дома? Американцы признались, что чаще всего таких дамочек можно встретить именно у них в магазинах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   девушки   интересное   лосины   мода   прикол   фото   
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4  комментария
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12k
Александр Полчаса назад
Просто купили жирные легинсы, вот и выглядят некрасиво

Ссылка coub.com
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Hunson Abadeer Полчаса назад
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1k
Довер Иванович 54 минуты назад
Автор ты что творишь? С утра настроение испортилось.
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3k
дед Сергей Час назад
как развидеть!!!???!!!
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WhiteRat

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