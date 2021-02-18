"Сначала один ко мне приклеился", или что обсуждают на женских форумах

Женские форумы - это запретные места для мужских глаз. Сегодня у вас есть замечательная возможность кратно ознакомиться с тем, что происходит на этих необычных интернет-ресурсах. Все правда и никакого фотошопа!

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1. Они предпочитают выяснять подобные вещи на форумах, а не обращаться к врачам 0 Источник:

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2. Поситетительницы форумов - это весьма коммуникабельные женщины 0 Источник:

3. И в ТОПе самых несуразных вопросов побеждает... 0 Источник:

4. Бабаньки, что вы вообще такое несете? 0 Источник:

5. Мужчины, вы согласны? 0 Источник:

6. Встречаются здесь и те, кому все должны 0 Источник:

7. РукаЛицо 0 Источник:

8. Парень, слышишь? Беги! 0 Источник:

9. И смех и грех 0 Источник:

10. Мы продолжаем эту подборку глупых женских веток на форумах 0 Источник:

11. Что вы думаете о запасных детях? 0 Источник:

12. Многие истории - это готовые сценарии для сереалов 0

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14. Что им посоветовать? 0 Источник: