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"Сначала один ко мне приклеился", или что обсуждают на женских форумах

"Сначала один ко мне приклеился", или что обсуждают на женских форумах (16 фото)

Автор:
18 февраля 2021 17:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женщины   жизнь   обсуждения   прикол   форум   
1771
16
Женские форумы - это запретные места для мужских глаз. Сегодня у вас есть замечательная возможность кратно ознакомиться с тем, что происходит на этих необычных интернет-ресурсах. Все правда и никакого фотошопа!
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Метки: Юмор   девушки   женщины   жизнь   обсуждения   прикол   форум   
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56k
Александр Ломовицкий 43 минуты назад
это как же надо мужику мозги выесть за три года чтоб он в другой лагерь перекинулся ..ппц страшная баба
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3k
avix Минуту назад
А как вам про Женскую еду? Типа у НЕЁ есть парень, но если он будет жрать йогурты, то у него йух отвалится и тогда ОНА станет НАТУРАЛОМ. [мат] атакуют.
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10k
Павел 19 минут назад
Чупа уже скопировал
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9k
Kostick 36 минут назад
пункт №2 очень таки даже норм. как говаривала моя давнишняя знакомая, цуцулик никогда не помешает отношениям. а в скандале - первейшее действие, и рот затыкает, и мужика успокоит.
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