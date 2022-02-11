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Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые

Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые (19 фото)

Автор:
11 февраля 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   взрослая жизнь   интересное   подборка   прикол   
1775
19
Каждый ребёнок хочет побыстрее вырасти. И, пожалуй, каждый взрослый хочет вернуться назад в детство. Нет проблем, нет ответственности, нет бесконечной череды счетов... Кушай, спи и катайся на качелях...
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Метки: Жизнь   Юмор   взрослая жизнь   интересное   подборка   прикол   
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Alexander Час назад
Сопли инфантильного задрота?
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24k
SerGProS 14 минут назад
Как-то к взрослой жизни меня родители готовили , потом школа, институт..Одна общага - какой богатый жизненный опыт. Батя научил паять, строгать пилить что-то самим придумывать и творить. Живу на последнем этаже мучил снег на балконе сам сделал навес сам прикрепил сам обшил так, что в любую погоду нигде ничего не течет. Сантехнику заменить или электрику по мелочам (не дай Бог в эл щитке) , тоже не сложно. Девочек норм мамы учили готовить, ходить в магазин, наводить порядок и чистоту в квартире. В школе - мыли полы, причем классической пропахшей хлоркой тряпкой либо на швабре либо "раком" . После зимы сдирали бумагу с окон и вытаскивали вату или синтепон. Мыли окна, доску, поливали цветы. В армию не попал но пока писал дипломную поработал наладчиком линии керамической плитки. Как-то так. Все со временем...Теперь даже суп могу приготовить, нажарить картошечки и курочки с хрустящей корочкой.
Детство хорошо но и юность тоже хорошо и во взрослой жизни + хвататает
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450
Faithless 23 минуты назад
Интересно, человеку, который все это говно собирал в кучку сколько лет? Предположу, что от 16 до 20.
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
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4k
Наталья 54 минуты назад
Все нормальные люди скучают по детству. Просто некоторые слишком глубоко скучают.
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3k
sedoisever Час назад
Опять школота записывает тридцатилетних в глубокие старики...
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15k
Booka1a Час назад
18. у меня наоборот есть любимый кассир) он даже помнит, какие сигареты я беру))
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80
eutace Booka1a 5 минут назад
что ты ему сделал что он тебя запомнил?
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