Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые

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Каждый ребёнок хочет побыстрее вырасти. И, пожалуй, каждый взрослый хочет вернуться назад в детство. Нет проблем, нет ответственности, нет бесконечной череды счетов... Кушай, спи и катайся на качелях...
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Метки: Жизнь Юмор взрослая жизнь интересное подборка прикол
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