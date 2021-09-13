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Десять тонн отличных детских какашек: 20 ужасных родительских будней

Десять тонн отличных детских какашек: 20 ужасных родительских будней (23 фото)

Автор:
13 сентября 2021 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание   дети   жизнь   интересное   родители   смешное   
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С рождением ребенка вся ваша жизнь менется кардинально. Кто-то становится отличным родителем, соблюдающим все заповеди доктора Спока, кто-то беспечным и безразличным. Но все становятся другими, это однозначно!

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Метки: Юмор   воспитание   дети   жизнь   интересное   родители   смешное   
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3  комментария
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SerGProS 2 часа назад
Один мужик платил алименты и требовал чеки. Чтобы бывшая супруга тратила на еду, ребенка, проживание и немного на себя, а не на спа-салоны, новые лабутены и последние модели айфонов.
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Nata 2 часа назад
Мы на первого решились только в 30 лет.
До этого карьеру делали и для себя жили..
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Nata 2 часа назад
сейчас набегут разведенки минусы от зависти ставить..
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