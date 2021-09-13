Десять тонн отличных детских какашек: 20 ужасных родительских будней

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С рождением ребенка вся ваша жизнь менется кардинально. Кто-то становится отличным родителем, соблюдающим все заповеди доктора Спока, кто-то беспечным и безразличным. Но все становятся другими, это однозначно!
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Метки: Юмор воспитание дети жизнь интересное родители смешное
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