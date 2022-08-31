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20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
31 августа 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   в мире   интересное   интересные факты   люди   мир   познавательные факты   факт   факты   фото   
652
21
Если вам кажется, что интересные факты когда-нибудь закончатся - вы ошибаетесь. Порой любопытно пополнить копилку знаний и узнать что-то новое, о чём раньше и не подозревал - ведь никто не отменял наше естественное любопытство и стремление к познанию. Взглянем на несколько фактов из самых разных сфер, которые, возможно, откроют для вас что-то ранее неизвестное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   в мире   интересное   интересные факты   люди   мир   познавательные факты   факт   факты   фото   
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8  комментариев
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2k
Lovels Travel Час назад
21 факт.

Как минимум, каждый третий прочитавший этот пост, пытается "промычать" мелодию.
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3k
Mutantino 8 минут назад

а разве не "Аватар" самый дорогой ?
я конечно могу ошибаться но вроде там какие то космические цифры были
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3k
Nigilist 23 минуты назад
Про 28 литров пива за 28 дней. В оригинале 60 пинт. Шотландская пинта или джуг = 1,696л.
Итого => 101 л, что более похоже на правду.
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10k
zlopisec 48 минут назад
17. Площадь суши России почти равна площади Плутона. Россия - 17 125 191 квадратный километр, Плутон - 17,7 миллиона квадратных километров.
Непорядок, нужно срочно догнать....
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10k
zlopisec 49 минут назад
Пираты Карибского моря: На странных берегах. Бюджет $ 403 млн
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4k
Copycat 2 часа назад
у меня получилось промычать с зажатым носом, может быть там имеется ввиду "зажать нос и закрыть рот"?
по тому что в таком случае действительно мало чего получится так как закрыты отверстия для выходи воздуха из легких который собственно и есть звуковая волна
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