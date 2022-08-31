20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

Если вам кажется, что интересные факты когда-нибудь закончатся - вы ошибаетесь. Порой любопытно пополнить копилку знаний и узнать что-то новое, о чём раньше и не подозревал - ведь никто не отменял наше естественное любопытство и стремление к познанию. Взглянем на несколько фактов из самых разных сфер, которые, возможно, откроют для вас что-то ранее неизвестное.

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1. Крокодилы действительно "плачут". Но не от боли или депрессии, как полагают некоторые. Слезы появляются из-за воздуха, попавшего в их пазухи после поедания добычи. Слезная жидкость также выводит из их организма соль 0 Источник:

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2. Если бы Земля осталась без Луны, сутки длились бы восемь часов, а год насчитывал бы больше тысячи дней 0 Источник:

3. Среди оленей встречается и моногамия, и полигамия 0 Источник:

4. В фильме "Крёстный отец" ни разу не произносят слово "мафия". Это произошло из-за реального конфликта руководства студии с итальянской мафией - после множества протестов, угроз, и даже выстрелов в машину главного продюсера 0 Источник:

5. Самое долгое похмелье, зарегистрированное в мире, длилось четыре недели - у жителя Шотландии, который выпил 28 литров пива 0 Источник:

6. В Японии на одного жителя приходится 23 торговых автомата 0 Источник:

7. Древние римляне опускали кусок хлеба в бокал вина во время пиршеств. Это делалось для смягчения крепкого напитка, и сулило хорошее здоровье. А еще, пока вино напитывалось ароматом хлеба, они произносили речи - говорят, так появились тосты 0 Источник:

8. Более 90 процентов фильмов, снятых в США до 1929 года, навсегда потеряны. Не существует даже их копий 0 Источник:

9. Цундоку (японский термин) - практика, при которой человек покупает много книг, но потом не читает их. В отличие от библиомании, когда книги скупают для коллекции, в практике цундоку всё же есть "потенциал" дальнейшего прочтения книг 0 Источник:

10. По статистике учёных, в любой момент времени 0,7% населения планеты находятся в состоянии опьянения. То есть, сейчас пьяны где-то 50 миллионов человек 0 Источник:

11. С начала 2022 года супермаркетам во Франции запрещено утилизировать нераспроданные продукты питания до окончания срока годности. Магазины могут заблаговременно передать еду благотворительным организациям 0 Источник:

12. В 2007 году пара из Боснии развелась после того, как обнаружила, что у них был онлайн-роман друг с другом под вымышленными именами 0 Источник:

13. В большом количестве сцен фильма "Бойцовский клуб" есть стаканчик с кофе из "Старбакса" 0 Источник:

14. Порез бумагой такой болезненный не от самой бумаги. По словам ученых, все дело в нежных нервных окончаниях на кончиках пальцев - там располагается гораздо больше болевых рецепторов, чем во многих других частях тела 0 Источник:

15. Исследования доказали, что собакам приятно слышать ласковый "высокий" голос, которым с ними разговаривают хозяева 0 Источник:

16. Самый дорогой фильм в мире - "Пираты Карибского моря". На съемки потратили более 375 миллионов долларов. Для сравнения, средний бюджет студийного фильма составляет 65 миллионов долларов 0 Источник:

17. Площадь суши России почти равна площади Плутона. Россия - 17 125 191 квадратный километр, Плутон - 17,7 миллиона квадратных километров 0 Источник:

18. Если вы зажмёте нос, у вас не получится "промычать" мелодию 0 Источник:

19. У рыбы хаунакс (Chaunax pictus) есть лапки. Они живут глубоко на дне океана, и имеют плавники необычной формы, с помощью которых могут передвигаться по дну 0 Источник: