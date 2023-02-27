Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

В Дубае это поняли раньше прочих и потому активно начали инвестировать финансы в туризм, чтобы уж совсем не остаться ни с чем. Вот только туристов привлекает богатый и роскошный Дубай. Интересно, кто поедет сюда после того, как деньги у Эмиратов закончатся?!

И, кстати, ещё об одной ценности Дубая, помимо нефти, разумеется. Вода является тем самым незаменимым и необходимым ресурсом, о котором жители пустыни знают не понаслышке. И помнят, как было плохо без неё... Но что же изменилось? В современном богатом Дубае вода расходуется почем зря. Вероятно, богатые горожане считают, что вода, как и нефть, будет у них всегда.