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Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Автор:
27 февраля 2023 09:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   в мире   дкбай   люди   путешествие   факты   фото   
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Даже человек, весьма далёкий от путешествий, хотя бы раз слышал о Дубаи - крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, прославившийся на весь мир своими роскошными топовыми центрами, бесконечными небоскрёбами, ресторанами и ночными клубами.

Дубай представляет собой эдакую квинтэссенцию безграничных пустынь и прогрессивного мышления, и этот контраст, надо сказать, буквально манит путешественников. И их можно понять!

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Дубай, действительно, способен удивить даже крайне требовательного и видавшего виды туриста: одна башня Бурдж-Халифа, высотой 830 метров чего стоит! Этот город называют чудом и даже «Парижем Персидского залива»... однако не слишком ли это всё? Нет, конечно же, для состоятельных жителей Дубая и гостей города, конечно же, не слишком. Эмират ассоциируется у них с богатством, роскошью, безграничным комфортом, и на меньшее они не согласны.

Однако так ли все сказочно на самом деле? Лично я уже несколько раз бывал в Дубае, и у меня, надо сказать, несколько смешанные чувства от этого города. С одной стороны, очень красивая, дорогая и вкусная картинка, на которую "клюют" все желающие прикоснуться к прекрасному и такому завораживающему Востоку. А, с другой, весьма нелицеприятная изнанка, которая едва ли кому-то может понравиться. О ней и поговорим.

Дубай был построен в пустыне исключительно на нефтяные деньги, и строительство его велось, да и ведется по сей день, не за счет использования современных технологий, как это принято в большинстве развитых стран, а благодаря использованию огромного количества дешевой рабочей силы из беднейших стран мира.

Помимо добычи нефти, не требующей использования дорогостоящего оборудования (да и зачем - есть же люди!), в Дубаи развивается только туристическая индустрия и банковский сектор. В ОАЭ нет реального сектора экономики, а нефтяная отрасль в силу близкого залегания нефти не требует вложений в развитие новейшего нефтедобывающего оборудования.

И в связи с таким, мягко говоря, легкомысленным отношением к делу, Дубай может запросто превратиться в город-призрак, как только запасы нефти иссякнут, поскольку инвестировать в город, который не умеет зарабатывать, но умеет отлично тратить огромные деньги, едва ли кто-нибудь захочет.

Теперь перейдем от общего к частному. В Дубае отсутствует как таковое понятие "должник”. Если человек не может расплатиться по своим долгам, поскольку у него банально нет денег, он сразу же становится изгоем в обществе. У него могут отобрать квартиру (если она имеется), одежду и даже личные вещи, а сам "должник" отправится за решетку. Подобная участь, увы, ожидает всех, кто не сумел добиться определенных материальных благ и пополнить ряды состоятельной прослойки населения.

Более того, по законам Дубая вся ответственность за неудачи в бизнесе ложится не на плечи владельца этого бизнеса, а на его сотрудников, которые, собственно, и расплачиваются за это. Мол, вы работали, подвели начальника, получите наказание. Такие вот дела.

И, кстати, о работниках. У потрясающей по своим масштабам, филигранности и скорости застройки Дубая, конечно же, тоже есть обратная сторона. Строители, а это, как правило, выходцы из беднейших стран мира, Африки и Юго-Восточной Азии, вынуждены работать без каких-либо защитных средств под палящим солнцем. А ведь дневная температура временами доходит до 50 градусов! И это, откровенно говоря, нечеловеческие условия.

К слову, ни туристы, ни состоятельные граждане Дубая не могут находиться на такой жаре более 5-10 минут, поэтому даже некоторые остановки общественного транспорта оснащены кондиционерами. А вот строителям приходится работать на такой адской жаре по 14 часов в день, из чего вы можете сделать вывод об уровне смертности в Дубаи - он там очень высок. Но руководство города не переживает - в эмирате достаточно средств, чтобы компенсировать потери.

Выходцам из стран Африки и Ближнего Востока, как правило, достаются самые низкооплачиваемые места, не требующие профессиональной квалификации. Условия проживания тоже едва ли можно назвать комфортными. В рабочем гетто Сонапур в невыносимых условиях проживает более 150 тыс. человек.

У многих из них нет порой даже денег на еду, а ведь именно благодаря этим людям, копилка Дубая пополняется все новыми архитектурными изысками. Люди в гетто обитают подобно крысам в бочке, а власти тщательно делают вид, что никакого Сонапура не существует. И это, собственно, является яркой иллюстрацией реальной жизни в Дубае.

Кстати, формально бразды правления в Дубае принадлежат федеральной монархии во главе с Халифой ибн Зайд аль-Нахайяном. А вот реальная власть – эмиру Мохаммеду ибн Рашид аль-Мактуму. Он же вице-президент эмирата, он же премьер-министр, он же главный банкир и полицейский. Влияние этого человека на все сферы жизни города поистине безграничны, а любое непослушание наказывается чрезвычайно строго. Поэтому можно сказать, что в Дубае царит диктатура.

Полиция в Дубаи строгая и... эффектная. Полицейские рассекают по городу на суперкарах, типа "Феррари", и условно делят всех людей на две категории: лояльные граждане и иноземцы, от которых непонятно, чего ожидать. Первая категория блюстителей порядка полностью устраивает, пока помалкивает. Вторая же постоянно находиться в крайне зависимом положении: за любой проступок иноземцев могут либо отправить в тюрьму, либо депортировать. Вероятно, именно из-за строгости наказания в Дубае почти нет преступности. Распрощаться со свободой можно практически за всё, что угодно - например, за критику властей.

Властьимущие и состоятельные жители всех ОАЭ, не только Дубая, откровенно опасаются двух вещей – того, что Америка перестанет защищать их от алчных соседей, и что в один прекрасный день у них закончится нефть. Это и неудивительно: у государств, которые буквально ещё вчера считались кочевниками и жили посреди пустыни, нет иных источников дохода. Эмираты ничего не производят, ночам не торгуют. Они не умеют зарабатывать, а поэтому, как только закончится нефть, а она однажды всё-таки закончится, для Эмиратов это будет настоящей катастрофой. А такого допустить ни в коем случае нельзя...

В Дубае это поняли раньше прочих и потому активно начали инвестировать финансы в туризм, чтобы уж совсем не остаться ни с чем. Вот только туристов привлекает богатый и роскошный Дубай. Интересно, кто поедет сюда после того, как деньги у Эмиратов закончатся?!


И, кстати, ещё об одной ценности Дубая, помимо нефти, разумеется. Вода является тем самым незаменимым и необходимым ресурсом, о котором жители пустыни знают не понаслышке. И помнят, как было плохо без неё... Но что же изменилось? В современном богатом Дубае вода расходуется почем зря. Вероятно, богатые горожане считают, что вода, как и нефть, будет у них всегда.

Множества открытых бассейнов, которые высыхают под палящим солнцем, бесконечный полив зеленых полей для гольфа, которые, по большому счету, мало кому нужны, рукотворные водопады и прочее, и прочее. Вода буквально утекает в никуда, и совершенно очевидно, что эта история крайне похожа на историю с нефтью.

Существует такая поговорка: будь Дубай живым существом, это был бы монстр с тысячей пластических операций и сердцем из металла. Ну а как иначе, если этот эмират полностью искусственный, построенный в пустыни, среди бесконечных песков. Слишком большой, слишком грандиозный, слишком... Всё слишком... В этом городе всё искусственное, и даже улыбки на лицах людей. Но ведь это тот самый шик - блеск, которого все и добивались и за которым в эмират вереницами стягиваются туристы со всего мира. Разве нет?

На самом деле у блистательного Дубая очень отвратительная изнанка и, что само по себе ужасно, полностью узаконенная тирания. Голод, нищенское существование и тяжелейшие условия труда - именно так функционирует обратная сторона Дубая, да и всех прочих эмиратов. Мигранты приезжают сюда в поисках лучшей жизни и дополнительного заработка, но у них отбирают свободу, здоровье и какие-бы то ни было возможности для самореализации. Только труд на благо хозяев.

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Метки: Жизнь   в мире   дкбай   люди   путешествие   факты   фото   
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nbhy54rfr43 Час назад
то ли дело, курорты рф
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 2 минуты назад
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172
asami 3 минуты назад
на ЯПе этот пост появился в 09:36. Выложило [мат] под названием даскочет. Там вроде никто не знает мужчина это или женщина. Ну как никто не знает? Оно там как неуловимый джо. А почему неуловимый? А кому он нахрен нужен.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 минут назад
да хватает блогеров , которые показывают обратную сторону Дубая! есть видио, Дубай. Обратная сторона / Трущобы и Заброшенные острова / Как Люди Живут, выложить сюда видио не удалось, большой о бьём!
Ссылка www.youtube.com
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17k
тов.Suhov 8 минут назад
Ну нельзя же, автор, так тупо копипастить! Кучу орфографических и прочих ошибок исправить - ума не хватило..?
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29k
Aqueronte 22 минуты назад
А что не так то? Не нравится, не приезжай работать, никто не обязан давать тебе работу полеее высокооплачиваемую чем ты заслуживаешь. Нет денег, до свидания. Где-то по-другому?
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2k
Aleks Полчаса назад
Это Индия похоже, причем не жаркое время, в Эмиратах там еще солнце не взошло, а уже пот льется с утра у людей.А тут одеялами накрылись .
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4k
Горожанин Полчаса назад
Либеральные ущербные самодуры - всё равно ничего не поймут.
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Автор все поставил с ног на голову.
Как раз власти Дубая (а это наследственные шейхи) очень даже задумались, что будет когда нефть кончится. Поэтому сделали этот эмират наиболее благоприятным для бизнеса местом. Прекрасные офисы на любой вкус. Плюс для туристов (богатых и не очень) - куча развлечений и их количество постоянно растёт. Шоппинг в Дубае - отдельная тема.
Для граждан - любое обучение в любой точке мира - за счет государства.
Когда нефть кончится, то штаб-квартиры международных компаний никуда не денутся, так как большинство из них с нефтью никак не связаны.

PS Что касается "бедных" гастарбайтеров, то это везде так. Москву кто строит сейчас? Эти люди неплохо (по меркам их родины) зарабатывают и отправляют деньги домой....
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2
Алеся Совранский 13 минут назад
Почитайте про АЭС «Барака». И это только начало.
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2
Алеся Совранский 12 минут назад
откуда столько специалистов по ОАЭ, которые никогда там даже не были?)
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2
Алеся Совранский 2 минуты назад
еще бы научиться читать, прежде чем что то отвечать. Только первый энергоблок АЭС включили, скоро остальные заработают. Хотя и до этого не было проблем с ээ. Просто они думают о будущем.
Или вы хоть раз видели отключение или проблемы с ЭЭ в ОАЭ?
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8k
mbr Полчаса назад
Ну так суть капитализма это паразитирование меньшинства на труде большинства.
Чисто американский проект.
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2k
Икра ежа Полчаса назад
Перекладывать посты из дзена-это ещё хуже, чем постить в дзене. Копипастер, хотя-бы "ться" исправь...
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2k
fkamash 41 минуту назад
Господи, отберите компьютер у этого писаки. Глазам аж больно такой мусор читать! Определись уже - склоняется или нет название города, про который пишешь!
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15k
куджо 43 минуты назад
потому что любой блохер и либерал мнит себя в числе богатых потребителей, но не понимает что даже в работяги их не возьмут... Вечные туристо... не более
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14k
Роман 45 минут назад
Когда были в Дубае поднялись на Бурдж Халифа ночью. Я думал увижу красоту сияющих светом небоскребов. Фиг там. Просто лес высоких зданий с редкими светящимися окнами, фактически не видно ни фига. Не понятно кто и зачем там скупает недвижимость, она минимум процентов на 80 не используется. В конце апреля жара 50 градусов. Странный город.
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6k
heta 47 минут назад
Не обижайте блогеров, их среда обитания и вещания - зона комфорта в зоне момфорта. А там всегда хорошо, солнечно и смузи.
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1k
roman-delisov 49 минут назад
"Помимо добычи нефти, не требующей использования дорогостоящего оборудования (да и зачем - есть же люди!) ..."
Что, прям из ям руками вычерпывают?

Около любого большого и боле-менее богатого города есть трущобы и низкооплачиваемые мигранты. Автор не хочет посетить в Москве злачные места таджиков, киргизов и т.д.?
На жаре +50 работают? Бедняжки. Это для нас, жителей средней полосы, эта температура убийственна, а для них -- вполне нормальная, они всю жизнь в таком климате живут.
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13k
butata 53 минуты назад
Я дочитал это гавно до конца только для того, чтобы выразить презрение к уровню образования автора. Автор, ничего не знает об экономике ОАЭ. "В один прекрасный день у них закончится нефть", - 3.14здец!

Если вы думаете, что эмираты только автобусные остановки оборудуют кондиционерами и строят высотки с бассейнами, то вы сильно ошибаетесь.
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10k
Ф Ив 53 минуты назад
Почти в любой стране мира быть рабочим-мигрантом совсем не тоже самое, что быть гражданином.
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11k
Sasa 55 минут назад
Правозащитники! Эй, вы где? Демократия в ОАЭ в опасности!

А-а! Это же другое!
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11k
Джон Уик 59 минут назад
А никто и не сомневался. Всегда за шиком и блеском стоит разруха голод и беднота.
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2
Алеся Час назад
Кто пишет эти статьи?))

Доля нефтегазового сектора в ВВП страны составляет не более 30%.

Уже лет 10 как идет диверсификация экономики. Инвестиции извне огромные , и сами они владеют активами в других странах.

Про рабочую силу так и нужно - не должны они становится хозяевами как в России
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