Главным оратором в Геттисберге был Эдвард Эверетт, а не Линкольн. Он произнес двухчасовую речь, а обращение президента длилось не более двух минут. После этого Эверетт написал Линкольну: "Я был бы рад польстить себе, что за два часа я так же близко подошел к главной идее, как Вы за две минуты".