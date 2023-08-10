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20 любопытных фактов обо всем на свете

20 любопытных фактов обо всем на свете

Автор:
10 августа 2023 13:18
Сообщество : Факты
Метки: интересное   люди   мир   природа   факт   фото   
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Всегда приятно пополнить копилку знаний чем-то интересным. В этой подборке случайных фактов о нашем удивительном мире вы узнаете, как древние греки лечили раны, когда церковь оправдала Галилея, а также о том, как болельщик "Чикаго Буллз" выиграл миллион долларов.

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Опрос среди женщин-путешественниц показал, что лучшими любовниками являются мужчины из Испании, Франции, Бразилии. Самыми неудачными партнерами оказались немцы (неприятный запах), англичане (пассивные), шведы (быстрые), американцы (грубые), русские (волосатые).

Стром Термонд поставил рекорд, проработав до 100 лет в сенате.


Первыми операторами телефонных коммутаторов были юноши, но их "грубое и оскорбительное" поведение привело к тому, что на смену им пришли девушки.

Рой Пирсон пытался отсудить у владельцев химчистки 54 млн долларов из-за потерянных брюк.

В 1999 году Серджио Мотсоененг пробежал часть марафона The Comrades, а затем зашел в передвижной туалет, где его подменил брат-близнец. Они заняли 9-е место и получили примерно 500 долларов. Обман раскрыли, когда газета опубликовала фотографии, на которых братья носят часы на разных руках.

Древние греки промывали боевые раны уксусом и смазывали медом, а поверх накладывали паутину.

Брат Джеймса Барри погиб в результате несчастного случая в возрасте 13 лет. Чтобы утешить мать, Джеймс стал вести себя так, будто он и есть брат. Впоследствии Барри написал сказку о вечном ребенке - "Питере Пэне".

Ирвинг Берлин - единственный в истории лауреат "Оскара", который вручал премию сам себе. Он получил награду за песню "White Christmas" и заявил, что вскрывать конверт было крайне неудобно. После этого правила изменили.

В Великобритании продается густая говяжья паста Bovril, которую мажут на хлеб и используют для супов. Название происходит от латинского bovinus - бык и vril - вещество из романа конца 1800-х годов, используемое тайной расой для придания особых способностей.

Более 60% современной японской лексики заимствовано из среднекитайского языка.

Шоколадный батончик, известный в США как "Milky Way", в остальном мире продается как "Mars".

В 1993 году болельщику "Чикаго Буллз" выпал шанс забросить мяч в корзину с дальней дистанции и получить 1 миллион долларов. И ему это удалось. Страховая компания дисквалифицировала мужчину за то, что он играл в баскетбол в колледже. Но игроки "Чикаго Буллз" сами выплатили счастливчику баснословную сумму.

Вэл Килмер и Роб Лоу отказались от роли Пола Атрейдеса в фильме "Дюна" 1984 года. Роль досталась Кайлу Маклахлену.

Церковь оправдала Галилея только в 1992 году.

Когда в 1778 году город Эксетер, штат Массачусетс, переименовался в честь Бенджамина Франклина, местные жители попросили политика пожертвовать колокол для городской церкви. В ответ Франклин подарил книги, которые и составили фонд первой публичной библиотеки Америки.


Главным оратором в Геттисберге был Эдвард Эверетт, а не Линкольн. Он произнес двухчасовую речь, а обращение президента длилось не более двух минут. После этого Эверетт написал Линкольну: "Я был бы рад польстить себе, что за два часа я так же близко подошел к главной идее, как Вы за две минуты".

Брат Джеймса Эрла Рэя, убившего Мартина Лютера Кинга, пытался продать видеозапись вскрытия брата за 400 тыс. долларов.


В мае 2023 года полицейские Южного Чарльстона начали поиски владельцев тысяч ботинок после закрытия мастерской по ремонту обуви. Так, женщине вернули обувь, которую она сдала на ремонт в 2001 году.

В катакомбах под Парижем, где похоронено 6 млн человек, на конском навозе выращивали шампиньоны.

Икринки рыб выживают после переваривания утками, что приводит к появлению новых популяций рыб в изолированных водоемах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   люди   мир   природа   факт   фото   
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6  комментариев
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54k
dima423 19 минут назад
Ну вот я вообще не волосатый (на теле)) Испанцы то вроде как и любые хачики, как раз более волосатые чем Русские.... Кстати мне кажется многим женщинам как раз нравятся волосатые мужики)
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79k
Доктор Джонс 2 секунды назад
"Русские (волосатые)" - явно рейтинг составляли пендосы, для них все русские, кто говорит на русском языке, и кавказцы, и чуваши, и татары и т.д.

"Стром Термонд поставил рекорд, проработав до 100 лет в сенате" - и эти люди упрекают, что в России несменяемость власти? Ипучие лицемеры...
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21k
Corvus Corax 10 минут назад
Комментарий к фото
Икринки прилипают к перьям и лапам...
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11k
Григорий Бабкин 10 минут назад
Ну чё сказать. Я огорчу маленьких глупеньких дрочил. Бабы ОБОЖАЮТ волосатых мужиков. Не знаю почему. Просто сам факт. Поэтому и тащатся от черножопых. Те, в большинстве своём, мохнатые. Не зря сравнение с обезьянами. И я не про негров. Про урюков.

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21k
Corvus Corax 14 минут назад
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Оливковым маслом и вином...
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21k
Corvus Corax 17 минут назад
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А можно те же данные по опрашиваемым женщинам?
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