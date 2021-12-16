30 любопытных фактов из разных сфер жизни

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Невозможно знать все на свете, но всегда интересно узнать что-то новое и любопытное. Аккаунт в Твиттере под названием WTF Facts собирает интересные, необычные и веселые факты обо всем, что нас окружает - природе, истории, личностях и психологии. Возможно, вы тоже откроете для себя что-то новое из этой подборки.
В Финляндии стоимость штрафа за превышение скорости определяется доходом нарушителя. В 2002 году руководитель Nokia получил штраф на 103 тысячи долларов за проезд со скоростью 45 км/ч в зоне, где разрешенная скорость достигала 30 км/ч
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Американский вирусолог Джонас Солк (1914-1995) в 1950-х годах решил не патентовать свою вакцину против полиомиелита, чтобы она была более доступна для людей. Он потерял примерно 7 млрд долларов, но спас миллионы жизней
В 19 веке многие рабы сбегали из Америки в Мексику. Власти попытались заставить Мексику подписать договор о беглых рабах, но Мексика отказалась - они считали, что все становятся свободными, как только ступают на мексиканскую землю
Джеймс Харрисон более 1000 раз сдавал кровь, чтобы спасти жизни младенцев с резус-конфликтом. В его крови содержится редкое антитело, которое предохраняет новорожденных от смерти. Он спас 2,5 миллиона жизней
В Норвегии обучение в государственных университетах бесплатное, независимо от того, из какой вы страны
Пока Эминем проходил реабилитацию от наркотической зависимости, Элтон Джон часто звонил ему и поддерживал. В 90-х он сам победил пристрастие к кокаину и алкоголю
В некоторых зоопарках у гепардов есть собаки для эмоциональной поддержки. Они проводят время и играют вместе - собаки помогают смягчить пугливый и тревожный характер гепардов
В 2019 году житель Ямайки явился за выигрышным лотерейным чеком на 1,5 миллиона долларов в маске из "Крика". Он сказал, что надел ее, потому что не хотел, чтобы родственники беспокоили его из-за денег
Этот отель открылся в Японии в 718 году нашей эры. Прошло более 1300 лет, а им управляет уже 50-е поколение той же семьи, которая когда-то его открыла
Психология утверждает, что прощать людей молча, и больше не разговаривать с ними - это форма заботы о себе
В 1959 году 9-летний мальчик Рональд Макнейр отказался уходить из библиотеки, и сотрудники даже вызвали полицию. Позже Макнейр получил степень по физике и стал астронавтом. К сожалению, он погиб на борту космического челнока "Челленджер" в 1986 году
В Исландии есть место, где в одном месте встречаются зеленое поле, желтая река, черный пляж и море
Папа Римский Франциск I подвергся цензуре со стороны сотрудников Ватикана за то, что назвал виски "настоящей святой водой" на съемках документального фильма. Эту сцену из фильма вырезали
Люси и Мария Эйлмер - сестры-двойняшки из Великобритании, которых никто не принимает за сестер. Они родились от белого отца и матери-наполовину ямайки
Джордж Карлин однажды сказал: "Задумайтесь о том, насколько туп среднестатистический человек, а затем прикиньте в уме, что половина из них еще тупее"
"Невидимая бедность" - уличный рисунок Кевина Ли. Он изобразил ребенка на ступеньках, на которого без раздумий наступают - чтобы проиллюстрировать, насколько незаметными могут быть бедняки, живущие среди нас
Стивен Кинг продает права на некоторые из своих рассказов всего за 1 доллар, чтобы студенты-кинематографисты могли использовать их для создания фильмов
В Японии раковина для мытья рук часто крепится к унитазу, чтобы использовать воду повторно. Так Япония экономит миллионы литров воды каждый год
Последними словами Николы Теслы его матери были: "Все эти годы, которые я провел на службе человечеству, не принесли мне ничего, кроме оскорблений и унижений"
Этот окаменелый нодозавр, найденный в Канаде в 2011 году, считается самым хорошо сохранившимся динозавром из когда-либо обнаруженных. Ему более 110 миллионов лет
В 2016 году рой из 20 000 пчел следовал за автомобилем два дня подряд, потому что их пчеломатка была внутри
В 2020 году сделали первый в истории снимок солнечной системы, подобной нашей, с большой звездой в центре, вокруг которой вращается несколько планет
Королева Великобритании всегда намеренно скрывала, какое у нее любимое блюдо - чтобы его не подавали везде, куда бы она ни пошла
В Вене, Австрия, бордель начал предлагать посетителям бесплатно провести 30 минут с понравившейся девушкой, если они сделают прививку от ковида
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В США у Дж. Солка были оппоненты Альберт Сэбин и Хилари Копровский. Они ратовали за живую вакцину, продолжает Пётр Михайлович. Несмотря на их уверенность в большей эффективности и безопасности такой вакцины, шансов зарегистрировать её в Америке не было. Не последнюю роль в этом играли фармкомпании убитая вакцина была высокодоходным бизнесом, и конкуренты были не нужны. Сам Солк на этом заработал миллионы и открыл замечательный научно-исследовательский институт. Он носит его имя.
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пс
СССР производил "живую вакцину"
от Альберт Сэбин (1906-1993) - вирусолог, создатель первой живой вакцины против полиомиелита. Фото: www.globallookpress.comwww.globallookpress.com
Её всем и раздавали по себестоимости
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В 1960 г. создатель живой вакцины Альберт Сэбин писал другу М. П. Чумакову: «СССР, вероятно, станет первой страной, где будет ликвидирован полиомиелит. С сожалением должен сказать, что в моей стране дела двигаются гораздо медленнее.
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Вена - 30 минут могу подтвердить. В бордель этот очередь стоит )
У меня вопрос, какой штраф получила бы, например, его дочь, не имеющая своего личного дохода, но прекрасно полъзующаяся деньгами папочки? Или сожительница, не зарегистрированная в браке...