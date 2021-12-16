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30 любопытных фактов из разных сфер жизни

30 любопытных фактов из разных сфер жизни (31 фото)

Автор:
16 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   интересное   интересные факты   мир   подборка   факт   факты   фото   
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Невозможно знать все на свете, но всегда интересно узнать что-то новое и любопытное. Аккаунт в Твиттере под названием WTF Facts собирает интересные, необычные и веселые факты обо всем, что нас окружает - природе, истории, личностях и психологии. Возможно, вы тоже откроете для себя что-то новое из этой подборки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересное   интересные факты   мир   подборка   факт   факты   фото   
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
***
В США у Дж. Солка были оппоненты Альберт Сэбин и Хилари Копровский. Они ратовали за живую вакцину, продолжает Пётр Михайлович. Несмотря на их уверенность в большей эффективности и безопасности такой вакцины, шансов зарегистрировать её в Америке не было. Не последнюю роль в этом играли фармкомпании убитая вакцина была высокодоходным бизнесом, и конкуренты были не нужны. Сам Солк на этом заработал миллионы и открыл замечательный научно-исследовательский институт. Он носит его имя.
***
пс
СССР производил "живую вакцину"
от Альберт Сэбин (1906-1993) - вирусолог, создатель первой живой вакцины против полиомиелита. Фото: www.globallookpress.comwww.globallookpress.com
Её всем и раздавали по себестоимости
****
В 1960 г. создатель живой вакцины Альберт Сэбин писал другу М. П. Чумакову: «СССР, вероятно, станет первой страной, где будет ликвидирован полиомиелит. С сожалением должен сказать, что в моей стране дела двигаются гораздо медленнее.
***

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11k
Majul 11 минут назад
Карлин гений. Поразательного ума был человек. Острая сатира и всегда четко в лоб, без всяких экивоков.
Вена - 30 минут могу подтвердить. В бордель этот очередь стоит )
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624
Bastard Fat 20 минут назад
поправился Скриптонит
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21k
Mike Miller 45 минут назад
"В Финляндии стоимость штрафа за превышение скорости определяется доходом нарушителя. В 2002 году руководитель Nokia получил штраф на 103 тысячи долларов за проезд со скоростью 45 км/ч в зоне, где разрешенная скорость достигала 30 км/ч"

У меня вопрос, какой штраф получила бы, например, его дочь, не имеющая своего личного дохода, но прекрасно полъзующаяся деньгами папочки? Или сожительница, не зарегистрированная в браке...
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2k
Illuminat 59 минут назад
Психологи однажды доказали - люди, которые ругаются матом, более честные - а как доказали? Подробности есть?
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