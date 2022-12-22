20+ любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

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Получать новые знания и узнавать что-то интересное в современности можно хоть каждый день. Узнаем несколько интересных фактов о нашем мире, из истории, об известных личностях, природе и многом другом. Пополним копилку знаний.
В 1997 году браконьер Владимир Марков, который охотился на амурских тигров, подстрелил тигра и забрал часть его добычи. Через 12 часов выживший тигр по запаху выследил Маркова и съел его
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В 2017 году женщина по имени Чау Смит пробежала семь марафонов за семь дней подряд на семи континентах. На это она решилась в честь своего 70-летия
Парень, который находился в розыске, делал себе пластические операции на лице, используя ножницы, канцелярский нож и иглу с ниткой. Так он уклонялся от ареста более 2 лет
Монах Виталис из Газы считался покровителем проституток и поденщиков. Он платил проституткам свою ежедневную зарплату, чтобы отговорить их от этой профессии
Стоматолог - одна из самых древних профессий. Исследователи находили просверленные инструментами зубы в черепах людей, живших 7500 - 9000 лет назад
Другое исследование, проведенное итальянским Университетом Болоньи на черепе возрастом 14 тысяч лет, показало, что один гнилой зуб в челюсти намеренно сверлили с помощью инструмента.
Брюссельская капуста раньше имела горький вкус. В 90-х годах селекционеры удалили из неё химические вещества, вызывающие горечь
Наследник огромного состояния Томми Мэнвилл прославился тем, что 13 раз женился на 11 девушках. Все они были 20-летними блондинками-танцовщицами
По условиям семейных договоров ему была положена выплата 250 000 долларов при вступлении в брак. В результате он женился 13 раз, отдавая женщинам часть денег, а затем разводясь с ними.
В 1184 году король Германии Генрих VI собрал на конгресс в Эрфурте самых влиятельных аристократов и рыцарей. В разгар встречи деревянный пол под весом собравшихся проломился, и более 60 титулованных аристократов утонули в выгребной яме
Известно, как минимум, о шестидесяти утонувших благородных фигурах и рыцарях.
Дыхание дракона - перец чили, который может убить
Если человек съест этот перец, не зная, что у него аллергия, это может привести к смерти от удушья или анафилактического шока.
В парке развлечений в Калифорнии на аттракционной виселице висел манекен. В 1976 году у него отвалилась рука - и оказалось, что это тело умершего человека
Это было тело мужчины по имени Элмер Маккерди - преступника, застреленного шерифами в 1911 году. Тело обнаружили в парке спустя 65 лет после его гибели.
На съемках фильма "Довод" взорвали настоящий самолет. Режиссер Кристофер Нолан решил, что это будет дешевле использования пластиковой модели или CGI-эффектов
Писатель Чарльз Диккенс души не чаял в своем коте по кличке Боб. После смерти питомца он заказал таксидермистам изготовить нож, где в качестве рукоятки была лапка Боба
Солдат Второй мировой войны, Тед Д'Овернь, сидел в трактире, опоздав на поезд, и попросил хозяина трактира отложить одну бутылку пива - чтобы выпить по возвращении с войны. Тед погиб, но трактирщик сдержал обещание - бутылка оставалась там
Парень был новозеландцем, а это - памятник в его честь, где его изобразили с бутылкой.
Генри Коттон - безумный американский врач-психиатр. Работая в больнице для душевнобольных с 1907 по 1930 год, он был уверен, что безумие пациентов вызвано инфекциями и микробами в разных органах
Горе-психиатр удалял пациентам зубы и внутренние органы - в том числе толстую кишку, репродуктивные органы и даже желудки. Он думал, что так он избавляет их от безумия, но в результате его манипуляций 45% его пациентов погибали.
От 3% до 21% населения имеют генетическую вариацию в рецепторах, из-за чего вкус кинзы кажется им очень неприятным
Генри Кавилла однажды признали "самым невезучим парнем в Голливуде". Это случилось после того, как его не взяли на роль Эдварда в "Сумерках", роль Бэтмена и роль Бонда в "Казино Рояль"
Лонгьир в Норвегии - самое северное поселение в мире с населением более 1000 человек. Там нельзя держать в доме кошек, нужно носить винтовку на улице для защиты от белых медведей, а еще - действует ежемесячный лимит на покупку алкоголя
В 1996 году шведская пара назвала своего сына "Brfxxccxxmnpccccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116"
При этом родители утверждали, что это произносится как "Альбин". Они сделали это в знак протеста против штрафа за то, что они официально не зарегистрировали имя сына к его пятому дню рождения.
Астронавтам "Аполлона" пришлось оставить ненужные вещи на Луне, чтобы посадочный модуль мог безопасно стартовать. Среди вещей были мячи для гольфа, фотоаппараты, ботинки, телескоп и 96 пакетов с экскрементами и рвотными массами
Канадскому хоккеисту Уэйн Гретцки принадлежит в общей сложности 60 рекордов НХЛ. Один из них - он забил больше всех голов за карьеру (894) и за один сезон (92)
Остров у побережья Колумбии размером с два футбольных поля считается самым густонаселённым островом в мире
На острове есть четыре главные улицы и 10 кварталов. Его население - около 500 человек, которые живут в 155 домах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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