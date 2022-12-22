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20+ любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

20+ любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
22 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   люди   подборка   познавательное   факты   фото   
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Получать новые знания и узнавать что-то интересное в современности можно хоть каждый день. Узнаем несколько интересных фактов о нашем мире, из истории, об известных личностях, природе и многом другом. Пополним копилку знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   люди   подборка   познавательное   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 48 минут назад
На Луну брали мячи для гольфа? На хрена?!
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2k
Kom9ipa 49 секунд назад
Почти все вранье и чушь.
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7k
ГГалка 8 минут назад
зато в космос запульнули когда то с капсулу со всякими кодами давинчи, символами, формулами и прочей умной фигнёй, чтобы показать что мы тут типа развитые и цивилизованные. получив её инопланетяне двинуться к земле, по пути остановятся перекусить на луне - а там мячики и какашки с тошнотиками... и не полетят нас порабощать, испугаются - дескать фигасе мощная цивилизация - поиграть и покакать летают на спутник. такой был план?)
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Практически бесполезный мусор.
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