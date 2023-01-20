25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

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Узнавать что-то новое и интересное на нашем веку можно хоть каждый день. В свободном доступе куча ресурсов и информации. А в этой подборке - кратко и по делу, несколько любопытных фактов из всех сфер нашей жизни для небольшого пополнения копилки знаний.
Первые акулы появились на Земле более чем за 100 миллионов лет до появления первого дерева
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Если бы мы почтили минутой молчания каждую жертву Холокоста, мир хранил бы молчание в течение 11,5 лет
Пока жила Елизавета 2, в Великобритании успели смениться 12 премьер-министров, а в Ватикане - 7 Пап
В 1943 году группа немецких моряков на подводной лодке установила на побережье Канады метеостанцию, чтобы уточнять погоду перед военными операциями. Её пометили поддельными знаками, будто это канадский военный объект
Станцию обнаружили и "рассекретили" канадцы в 1977 году.
Мы живем ближе по времени к тираннозаврам, чем тираннозавры к стегозаврам. Последние жили 150 миллионов лет назад
Кольца Сатурна состоят из миллиардов кусков льда и камня. Они разного размера - от размера крупинки соли до небольшой горы
В 1942 Мальту наградили крестом Святого Георгия "За мужество и героизм". Этот остров бомбили в течение 157 дней. Крест до сих пор находится на флаге Мальты
Британский король Георг III был известен как "Безумный король". Большую часть жизни он страдал психическим заболеванием. Его привязывали к стульям, затыкали рот, пускали кровь, оставляли в морозильной камере, чтобы попытаться "вылечить"
В 2005 году анализ ДНК выявил в его организме чрезвычайно высокий уровень свинца и мышьяка. Множество лекарств, которые ему давали, свели его с ума и обрекали на медленную смерть.
У древних майя были развиты медицина и астрономия. Но при этом они не знали, например, что такое колесо
В 16-18 веках корабли с рабами из Африки по пути совершали набеги на средиземноморские страны - преимущественно на прибрежные города Италии, Франции, Испании, Португалии, Англии. Таким образом поработили до миллиона человек
На строительство пирамиды Хеопса ушло 2,3 миллионов известняковых блоков, каждый весом больше 2 тонн. Их добывали в каменоломнях на побережье Нила, а затем на деревянных "санях" тащили к месту строительства
За 90 лет, с 1841 по 1930 год, население Ирландии сократилось вдвое - с 8,4 миллиона примерно до 4 миллионов. Всему виной - голод и эмиграция. Население начало расти только в 1960-х годах
Великой Китайской стене около 2700 лет, но её треть уже исчезла из-за ненадлежащего ухода и негативного влияния окружающей среды
Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля, но он отказался. Ученый объяснил отказ тем, что не имеет необходимого для этой должности опыта
С начала 19 века по настоящее время зарегистрировано 7 пандемий холеры. Для России самой смертоносной из них стала пандемия в 1850-х годах - она погубила миллион человек
В российских недрах содержится примерно 4 триллионов тонн каменного угля - это около трети от всех мировых запасов
За 20 век 300-500 миллионов человек умерло от оспы. Во Второй мировой войне погибло от 70 до 85 миллионов человек
Когда американский президент Теодор Рузвельт выступал с речью в 1912 году, в него выстрелили в упор. Пуля попала в грудь, но не задела лёгкое - как определил сам Рузвельт. Отказавшись от помощи, он закончил речь, простояв с кровью на рубашке 90 минут
В 1919 году в Бостоне произошло наводнение из патоки - взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна пронеслась по улицам со скоростью 60 км/ч. Из-за инцидента погиб 21 человек, а 150 оказались в больницах
3 февраля 1972 года в Иране началась сильнейшая метель. Она бушевала 6 дней и погубила более 4000 человек
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Майя знали что такое колесо....
Фигура оленя на колесах, Веракрус, Мексика, 300-900 гг. н.э. Коллекция The Museum of Fine Arts, Houston.
Собака на платформе с колесами, 450-650 гг. н.э., культура Веракрус. Коллекция Los Angeles County Museum of Art.
Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 98, илл. 75)
Просто, использование в практических целях было ограничено объективными, такими как рельеф, климат, фауна факторами.
Израиль - парламентская республика.
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Такие потери в ВОВ у СССР.
В жопу евреев с их холокостом. (прошу прощения у евреев, считающих это слишком изъезженной картой в политической борьбе)
Правду говорят - высокомерие авраамов - главная причина существования антисемитизма.
При этом, самые ранние датируемые ископаемые деревьев относятся к периоду 390-400 млн лет. С учетом погрешностей измерения, связанных с загрязнениям образцов, 390 и 450 млн - просто цифры.
При этом, 390 млн - датируемые действительные ископаемые окаменелых деревьев - и 100 млн - сформировавшиеся акулы уже на погрешность не спишешь. А ведь были ещё и промежуточные между папоротниками и деревьями.
ШТА?