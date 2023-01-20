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25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

Автор:
20 января 2023 16:05
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   интересное   интересные факты   история   мир   подборка   полезное   факты   фото   
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26
Узнавать что-то новое и интересное на нашем веку можно хоть каждый день. В свободном доступе куча ресурсов и информации. А в этой подборке - кратко и по делу, несколько любопытных фактов из всех сфер нашей жизни для небольшого пополнения копилки знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересное   интересные факты   история   мир   подборка   полезное   факты   фото   
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13  комментариев
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8k
Мариус 48 минут назад
"У древних майя были развиты медицина и астрономия. Но при этом они не знали, например, что такое колесо" (с)

Майя знали что такое колесо....


Фигура оленя на колесах, Веракрус, Мексика, 300-900 гг. н.э. Коллекция The Museum of Fine Arts, Houston.


Собака на платформе с колесами, 450-650 гг. н.э., культура Веракрус. Коллекция Los Angeles County Museum of Art.


Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 98, илл. 75)

Просто, использование в практических целях было ограничено объективными, такими как рельеф, климат, фауна факторами.
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22k
Mike Miller Минуту назад
Комментарий к фото
А ещё тем, что должность президента в Израиле - это должность выставочного попугая.
Израиль - парламентская республика.
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22k
Mike Miller 2 минуты назад
Комментарий к фото
А сейчас Ирландия - страна с самым высоким средним доходом.
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22k
Mike Miller 3 минуты назад
Комментарий к фото
Только нужно сказать ещё, что эти самые побережья Нила, в те времена были в паре сотен метров от пирамид.
Маленькая ремарка...
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Комментарий к фото
Они умели наблюдать, но не умели делать выводы из наблюдений.
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866
Dimo 6 минут назад
Задрали с холокостом. Почему рядом не написано, что если почтить минутой молчания каждого советского человека, то на это уйдет почти 50 лет!!!
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22k
Mike Miller 9 минут назад
Комментарий к фото
30 млн*1 минуту= 57 с лишним лет.
Такие потери в ВОВ у СССР.
В жопу евреев с их холокостом. (прошу прощения у евреев, считающих это слишком изъезженной картой в политической борьбе)
Правду говорят - высокомерие авраамов - главная причина существования антисемитизма.
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16k
Bill 12 минут назад
А если почтить минутой молчания каждую жертву WW2 (85 миллионов человек) - то молчать прийдется 160 лет
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22k
Mike Miller 13 минут назад
Комментарий к фото
Первые акулообразные (около 400-450 млн лет назад) были очень отдаленно похожи на полноценно сформировавшихся акул (около 100 млн лет назад),
При этом, самые ранние датируемые ископаемые деревьев относятся к периоду 390-400 млн лет. С учетом погрешностей измерения, связанных с загрязнениям образцов, 390 и 450 млн - просто цифры.
При этом, 390 млн - датируемые действительные ископаемые окаменелых деревьев - и 100 млн - сформировавшиеся акулы уже на погрешность не спишешь. А ведь были ещё и промежуточные между папоротниками и деревьями.
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24k
pssst 15 минут назад
Если бы мы почтили минутой молчания каждого китайца, убитого японцами во Второй мировой войне - молчать вообще бы лет тридцать пришлось. Как хорошо, что всем похер на китайцев.
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23k
Добрый Алабай 19 минут назад
Если бы люди почтили минутой молчания каждого советского человека, погибшего во время Второй Мировой войны, мир заткнулся бы на 1000 лет. Но все почему-то вспоминают только евреев.
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8k
au3 Час назад
"В 2005 году анализ ДНК выявил у него чрезвычайно высокий уровень свинца и мышьяка."

ШТА?
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