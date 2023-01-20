25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

Узнавать что-то новое и интересное на нашем веку можно хоть каждый день. В свободном доступе куча ресурсов и информации. А в этой подборке - кратко и по делу, несколько любопытных фактов из всех сфер нашей жизни для небольшого пополнения копилки знаний.

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Первые акулы появились на Земле более чем за 100 миллионов лет до появления первого дерева 0 Источник:

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Если бы мы почтили минутой молчания каждую жертву Холокоста, мир хранил бы молчание в течение 11,5 лет 0 Источник:

Пока жила Елизавета 2, в Великобритании успели смениться 12 премьер-министров, а в Ватикане - 7 Пап 0 Источник:

В 1943 году группа немецких моряков на подводной лодке установила на побережье Канады метеостанцию, чтобы уточнять погоду перед военными операциями. Её пометили поддельными знаками, будто это канадский военный объект 0 Источник: Станцию обнаружили и "рассекретили" канадцы в 1977 году.

Мы живем ближе по времени к тираннозаврам, чем тираннозавры к стегозаврам. Последние жили 150 миллионов лет назад 0 Источник:

Кольца Сатурна состоят из миллиардов кусков льда и камня. Они разного размера - от размера крупинки соли до небольшой горы 0 Источник:

В 1942 Мальту наградили крестом Святого Георгия "За мужество и героизм". Этот остров бомбили в течение 157 дней. Крест до сих пор находится на флаге Мальты 0 Источник:

Британский король Георг III был известен как "Безумный король". Большую часть жизни он страдал психическим заболеванием. Его привязывали к стульям, затыкали рот, пускали кровь, оставляли в морозильной камере, чтобы попытаться "вылечить" 0 Источник: В 2005 году анализ ДНК выявил в его организме чрезвычайно высокий уровень свинца и мышьяка. Множество лекарств, которые ему давали, свели его с ума и обрекали на медленную смерть.

У древних майя были развиты медицина и астрономия. Но при этом они не знали, например, что такое колесо 0 Источник:

В 16-18 веках корабли с рабами из Африки по пути совершали набеги на средиземноморские страны - преимущественно на прибрежные города Италии, Франции, Испании, Португалии, Англии. Таким образом поработили до миллиона человек 0 Источник:

Глава немецкой военной разведки во время Второй мировой снабжал союзников разведданными 0 Источник:

На строительство пирамиды Хеопса ушло 2,3 миллионов известняковых блоков, каждый весом больше 2 тонн. Их добывали в каменоломнях на побережье Нила, а затем на деревянных "санях" тащили к месту строительства 0 Источник:

За 90 лет, с 1841 по 1930 год, население Ирландии сократилось вдвое - с 8,4 миллиона примерно до 4 миллионов. Всему виной - голод и эмиграция. Население начало расти только в 1960-х годах 0 Источник:

Великой Китайской стене около 2700 лет, но её треть уже исчезла из-за ненадлежащего ухода и негативного влияния окружающей среды 0 Источник:

Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля, но он отказался. Ученый объяснил отказ тем, что не имеет необходимого для этой должности опыта 0 Источник:

С начала 19 века по настоящее время зарегистрировано 7 пандемий холеры. Для России самой смертоносной из них стала пандемия в 1850-х годах - она погубила миллион человек 0 Источник:

Факс, или факсимильный аппарат изобрели в 1843 году, задолго до появления телефона 0 Источник:

В российских недрах содержится примерно 4 триллионов тонн каменного угля - это около трети от всех мировых запасов 0 Источник:

За 20 век 300-500 миллионов человек умерло от оспы. Во Второй мировой войне погибло от 70 до 85 миллионов человек 0 Источник:

Последняя казнь на гильотине была проведена в 1970-х годах 0 Источник:

Наша Вселенная ещё молода - ей всего-то 13,8 миллиарда лет 0 Источник:

Когда американский президент Теодор Рузвельт выступал с речью в 1912 году, в него выстрелили в упор. Пуля попала в грудь, но не задела лёгкое - как определил сам Рузвельт. Отказавшись от помощи, он закончил речь, простояв с кровью на рубашке 90 минут 0 Источник:

В 1919 году в Бостоне произошло наводнение из патоки - взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна пронеслась по улицам со скоростью 60 км/ч. Из-за инцидента погиб 21 человек, а 150 оказались в больницах 0 Источник:

3 февраля 1972 года в Иране началась сильнейшая метель. Она бушевала 6 дней и погубила более 4000 человек 0 Источник: