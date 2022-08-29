Миллионер на спорткаре посадил дочку за руль, и спустя сутки был задержан полицией

Один из участников "элитного" автопробега в Москве решил, что крутая машина - это еще не все, и доверил "порулить" дочери. Конечно, вся эта затея снималась на камеру. А потом его задержала полиция за участие в незаконном автомероприятии. Если стражи правопорядка проявят интерес к видео с ребенком за рулём, у миллионера могут возникнуть проблемы.
Вчера в столице задержали многих участников пробега на "жирных" авто. В числе прочих был и Антон Симутов, миллионер-сооснователь сети кальянных Feromon в Санкт-Петербурге. Накануне автопробега Симутов записал видео, в котором его машиной Dodge управляет малолетняя девочка. "Рулит Доджем лучше многих взрослых парней",- комментирует гордый папаша, снимающий видео подвигов дочурки.
Источник:
На этом же фиолетовом спорткаре Симутов засветился в незаконно организованном автопробеге в Москве. "Порулить чётенько" ему не удалось - миллионера задержала полиция. Как быстро рассыпаются понты при виде дубинки!
Источник:
Если полиция заинтересуется видео с дочерью Симутова за рулём, одним штрафом он не отделается.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто
- "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию
- "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём
- В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
И снимать на видео.
Оказывается далеко не всегда так.
А что значит "ЕСЛИ проявят интерес" и "МОГУТ возникнуть проблемы"? Это зависит от того что ли, сколько этот хмырь денег дать сможет чтобы интерес к видео не проявился и проблемы не возникли?