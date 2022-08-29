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Миллионер на спорткаре посадил дочку за руль, и спустя сутки был задержан полицией

Миллионер на спорткаре посадил дочку за руль, и спустя сутки был задержан полицией

Автор:
29 августа 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dodge   Симутов   авто   автопробег   видео   задержание   полиция   ребенок за рулем   феромон   
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Один из участников "элитного" автопробега в Москве решил, что крутая машина - это еще не все, и доверил "порулить" дочери. Конечно, вся эта затея снималась на камеру. А потом его задержала полиция за участие в незаконном автомероприятии. Если стражи правопорядка проявят интерес к видео с ребенком за рулём, у миллионера могут возникнуть проблемы.

Вчера в столице задержали многих участников пробега на "жирных" авто. В числе прочих был и Антон Симутов, миллионер-сооснователь сети кальянных Feromon в Санкт-Петербурге. Накануне автопробега Симутов записал видео, в котором его машиной Dodge управляет малолетняя девочка. "Рулит Доджем лучше многих взрослых парней",- комментирует гордый папаша, снимающий видео подвигов дочурки.


На этом же фиолетовом спорткаре Симутов засветился в незаконно организованном автопробеге в Москве. "Порулить чётенько" ему не удалось - миллионера задержала полиция. Как быстро рассыпаются понты при виде дубинки!


Если полиция заинтересуется видео с дочерью Симутова за рулём, одним штрафом он не отделается.

Источник:

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Метки: Dodge   Симутов   авто   автопробег   видео   задержание   полиция   ребенок за рулем   феромон   
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4  комментария
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albedo Полчаса назад
Идиот видео блогеров насмотрелся, где можно издеваться над ментами.
И снимать на видео.
Оказывается далеко не всегда так.
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6k
Shtoppi 18 минут назад
<<Если стражи правопорядка проявят интерес к видео с ребенком за рулём, у миллионера могут возникнуть проблемы.>>
А что значит "ЕСЛИ проявят интерес" и "МОГУТ возникнуть проблемы"? Это зависит от того что ли, сколько этот хмырь денег дать сможет чтобы интерес к видео не проявился и проблемы не возникли?
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