Миллионер на спорткаре посадил дочку за руль, и спустя сутки был задержан полицией

Один из участников "элитного" автопробега в Москве решил, что крутая машина - это еще не все, и доверил "порулить" дочери. Конечно, вся эта затея снималась на камеру. А потом его задержала полиция за участие в незаконном автомероприятии. Если стражи правопорядка проявят интерес к видео с ребенком за рулём, у миллионера могут возникнуть проблемы.