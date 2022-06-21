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"Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём

"Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём

Автор:
21 июня 2022 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   гибдд   конфликт   парковка   полиция   санкт-петербург   укусила   яжемать   
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Схватка между 41-летней Асей Голуб и сотрудником ГИБДД произошла на площади Островского. А начался конфликт из-за неправильно припаркованной машины.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми приехали в магазин на площади Островского в Санкт-Петербурге. Машину припарковали на островке безопасности и отправились за покупками, а детей оставили в авто.


Поскольку водитель нарушил правила парковки, инспекторы ГИБДД хотели было эвакуировать автомобиль, однако не смогли этого сделать из-за присутствовавших в машине юных пассажиров. Вскоре из магазина вернулась мать детей, Ася Голуб. Сотрудники ГИБДД потребовали у неё документы, в том числе и паспорт. Женщина решила не отдавать документы, но показала их из своих рук. Как утверждает Голуб, этот её пассаж и стал началом конфликта. Дескать, инспекторам не понравилось поведение женщины, и они стали заламывать ей руки. А затем к Голуб применили удушающий приём, и, чтобы освободиться от захвата, женщина вцепилась зубами в руку правоохранителя.


Все происходило на глазах у детей, которые плакали и просили отпустить их мать.



После потасовки женщина, как сообщают СМИ, оказалась в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами тела. Голуб написала заявление в полицию и намерена привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.


Между тем, пользователи соцсетей уверены, что конфликта вполне можно было избежать, просто выполнив распоряжения инспектора ГИБДД. А если ты ведешь себя как провокатор, то кто виноват в последствиях?


А как считаете вы, уважаемые фишкяне, кто виноват в этой ситуации?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   видео   гибдд   конфликт   парковка   полиция   санкт-петербург   укусила   яжемать   
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31  комментарий
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну доказать, что сотрясение мозга она получила от удара полицейского это нужно будет постараться. а вот на статейку она себе накрутила, плюсом сейчас еще органы опеки заинтересуются ей. Больше проблем себе создала эта яжижмамка.
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4k
мемфрид 49 секунд назад
Тупая писта
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9k
Hunson Abadeer 5 минут назад
Еще одна свиноматка решила права качать....
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2k
Игорь 17 минут назад
полиция явно прогуливала занятия по рукопашке
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8k
Б.Касторский 20 минут назад
Не правда. Действия сотрудника полиции должны быть соответствующими угрозе. А не оправдываться некими провокациями.
Не предоставили документы? Нарушение административное: неподчинение законному требованию сотрудника полиции. А нападать? Заламывать? Тем более с такими повреждениями. Надеюсь, надзорные ведомства верно оценят ситуацию и наказание понесут виновные.
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43
Андрей Полчаса назад
Надо было к ней применить УКУСАЮЩИЙ приём
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10k
кот базилий Полчаса назад
Еще бы и по зубам надо, "гарачый кров" судя по роже.
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676
whytez Полчаса назад
Давно уже пора понять, что тетки только прикидываются слабенькими и тупенькими. На самом деле это коварные, хищные и подлые сущности. Если мужика еще можно предупредить, типа "руки за голову", то тетку надо сразу валить. Они, как мы видим из практики, прикидываются только для того, чтобы исподтишка посильнее ударить. Надо как у амеров, если начала визжать - лупи тазером, руку подняла - доставай ствол. Может если проредить асоциальных теток, остальные потише станут.
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1k
Инквизитор РФ 37 минут назад
Какое сотрясение, если мозга нет?
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3k
Директор свежего воздуха 43 минуты назад
Граждане россияне,
Если честно, вы начинаете зажираться!
Волею судьбы живу в Европе и не по наслышке знаком со спецификой работы полиции практически каждой её страны. Полицейский останется добрым, чутким и отзывчивым только если вы в адекватен и чётко выполняете ВСЕ его требования, а если что не так, добряжка моментально превращается в монстра как заяц-робот из Ну, погоди.
Что позволяют себе в отношении полицейских граждане России, я больше нигде в мире не видел, а был я много где.
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21k
Serg2001 Час назад
Теперь уколы от бешенства придется делать...
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10k
сеньор Леонсио Час назад
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Насмотрятся в интернетах всяких дебильных рекомендаций лжеюристов, типа, "Семь способов, как избежать...", вот и выёживаются.
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30k
Игорь 2 часа назад
И из детей будущих тиктокеров и блогеров растит.
Дети обычно идут дальше своих родителей - вот что из них вырастит если мать уже дальше некуда быдло-скот?!
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1k
bosayk 2 часа назад
а еще борются за звание культурной столицы)
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5k
Hemul_D 2 часа назад
Пункт 2.1.1 ПДД, водитель обязан передать документы по требованию сотрудника ДПС. Не выполнение законных требований сотрудника полиции привело к закономерному результату.
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923
Faithless 2 часа назад
Тетя Ася приехала. (с)
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1k
Ksenia2 2 часа назад
А в Штатах её бы просто пристрелили за неповиновение.
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71
fifa666 Ksenia2 2 часа назад
Ну, не пристрелили бы, но шокером бы жбахнули, чтобы меньше рыпались.
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15k
Вася 2 часа назад
ася голуб бл.я..
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, а какова же модель поведения в обществе будет у воспитываемых яжематерями детей? Как вы думаете?
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Идиотка. Из-за своих амбиций и детей перепугала, и по шее получила.
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