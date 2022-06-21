"Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём

Женщина вместе с мужем и двумя детьми приехали в магазин на площади Островского в Санкт-Петербурге. Машину припарковали на островке безопасности и отправились за покупками, а детей оставили в авто.

Поскольку водитель нарушил правила парковки, инспекторы ГИБДД хотели было эвакуировать автомобиль, однако не смогли этого сделать из-за присутствовавших в машине юных пассажиров. Вскоре из магазина вернулась мать детей, Ася Голуб. Сотрудники ГИБДД потребовали у неё документы, в том числе и паспорт. Женщина решила не отдавать документы, но показала их из своих рук. Как утверждает Голуб, этот её пассаж и стал началом конфликта. Дескать, инспекторам не понравилось поведение женщины, и они стали заламывать ей руки. А затем к Голуб применили удушающий приём, и, чтобы освободиться от захвата, женщина вцепилась зубами в руку правоохранителя.