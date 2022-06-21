"Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём

Схватка между 41-летней Асей Голуб и сотрудником ГИБДД произошла на площади Островского. А начался конфликт из-за неправильно припаркованной машины.
Женщина вместе с мужем и двумя детьми приехали в магазин на площади Островского в Санкт-Петербурге. Машину припарковали на островке безопасности и отправились за покупками, а детей оставили в авто.
Поскольку водитель нарушил правила парковки, инспекторы ГИБДД хотели было эвакуировать автомобиль, однако не смогли этого сделать из-за присутствовавших в машине юных пассажиров. Вскоре из магазина вернулась мать детей, Ася Голуб. Сотрудники ГИБДД потребовали у неё документы, в том числе и паспорт. Женщина решила не отдавать документы, но показала их из своих рук. Как утверждает Голуб, этот её пассаж и стал началом конфликта. Дескать, инспекторам не понравилось поведение женщины, и они стали заламывать ей руки. А затем к Голуб применили удушающий приём, и, чтобы освободиться от захвата, женщина вцепилась зубами в руку правоохранителя.
Все происходило на глазах у детей, которые плакали и просили отпустить их мать.
Осторожно! Впечатлительным не смотреть! В видео содержатся сцены жестокости
После потасовки женщина, как сообщают СМИ, оказалась в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами тела. Голуб написала заявление в полицию и намерена привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.
Между тем, пользователи соцсетей уверены, что конфликта вполне можно было избежать, просто выполнив распоряжения инспектора ГИБДД. А если ты ведешь себя как провокатор, то кто виноват в последствиях?
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, кто виноват в этой ситуации?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не предоставили документы? Нарушение административное: неподчинение законному требованию сотрудника полиции. А нападать? Заламывать? Тем более с такими повреждениями. Надеюсь, надзорные ведомства верно оценят ситуацию и наказание понесут виновные.
Если честно, вы начинаете зажираться!
Волею судьбы живу в Европе и не по наслышке знаком со спецификой работы полиции практически каждой её страны. Полицейский останется добрым, чутким и отзывчивым только если вы в адекватен и чётко выполняете ВСЕ его требования, а если что не так, добряжка моментально превращается в монстра как заяц-робот из Ну, погоди.
Что позволяют себе в отношении полицейских граждане России, я больше нигде в мире не видел, а был я много где.
Дети обычно идут дальше своих родителей - вот что из них вырастит если мать уже дальше некуда быдло-скот?!