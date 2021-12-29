В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто

Два "сверхразума" решили наказать несговорчивого жителя дома, который не согласился платить за стоянку.
В ночь на 28 декабря двое неизвестных сожгли машину и попали на камеру наблюдения. Инцидент произошел на парковке дома, расположенного на улице Крестинского, 37/2.
Молодые люди разбили лобовое стекло Hyundai Santa Fe 2014 года, плеснули внутрь авто бензина, после чего бросили туда горящую спичку.
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Владельца иномарки местные жители описывают как доброжелательного человека, который никогда ни с кем не ругался. В одном из СМИ появилась информация, что таким образом поджигатели отомстили хозяину авто за отказ платить за стоянку. Автовладелец пояснил, что несколько дне назадй к нему подходили молодые парни, которые "предложили ему платить им по 95 рублей за ночь для безопасности автомобиля. А если оформить подписку на месяц, то стоимость в ночь составляла бы 70 рублей." Мужчина отказался и получил привет из 90-х.
Машину удалось потушить, но выглядит она теперь так:
Ранее, 26 декабря, также в Екатеринбурге банда из трех человек похожим образом расправилась с авто на платной стоянке по улице Билимбаевской, 37.При этом один из поджигателей был вооружен предметом, похожим на автомат Калашникова. Заметив в будке охранника, он подошел к нему и направил на мужчину оружие, а остальные расправились с Hyundai Sonata
Примечательно, что владелец сгоревшего авто подавать заявление в полицию не стал, сообщив, что считает подобную затею "бесполезным бумагомарательством".
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Он рассказал, что два года назад у него подожгли Audi A6, и найти поджигателей полиция не смогла. "Дознаватели даже не осмотрели машину и не попытались изъять видео с камер наблюдения", — посетовал хозяин сгоревшго авто.
Похоже, поджоги авто к новому году становятся флешмобом. Их фиксируют не только в суровом уральском городе - эстафету принял и Дагестан. Там в ночь с минувшего воскресенья на понедельник неизвестный поджег два полицейских автомобиля, припаркованных у здания отдела МВД в городе Дагестанские Огни. Пока ни один из устроивших файер-шоу не найден.
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Но обсуждать будут пяток сгоревших за два года машин.
за счёт страховки куплю новую.
Менты по факту обязаны отработать тему.
Или уже не обязаны ?
Тех, кто не хочет работать, но хочет вкусно кушать и жить в тепле за счет других, надо заставлять работать.