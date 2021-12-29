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В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто

В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто (5 фото + 2 видео)

Автор:
29 декабря 2021 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: Поджог   авто   видео   екатеринбург   полиция   разборки   
2882
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Два "сверхразума" решили наказать несговорчивого жителя дома, который не согласился платить за стоянку.

В ночь на  28 декабря двое неизвестных сожгли машину и попали на камеру наблюдения. Инцидент произошел на парковке дома, расположенного на улице Крестинского, 37/2.


Молодые люди разбили лобовое стекло Hyundai Santa Fe 2014 года, плеснули внутрь авто бензина, после чего бросили туда горящую спичку.


Владельца иномарки местные жители описывают как доброжелательного человека, который никогда ни с кем не ругался. В одном из СМИ появилась информация, что таким образом поджигатели отомстили хозяину авто за отказ платить за стоянку. Автовладелец пояснил, что несколько дне назадй к нему подходили молодые парни, которые "предложили ему платить им по 95 рублей за ночь для безопасности автомобиля. А если оформить подписку на месяц, то стоимость в ночь составляла бы 70 рублей." Мужчина отказался и получил привет из 90-х.

Машину удалось потушить, но выглядит она теперь так:


Ранее, 26 декабря, также в Екатеринбурге банда из трех человек похожим образом расправилась с авто на платной стоянке по улице Билимбаевской, 37.При этом один из поджигателей был вооружен предметом, похожим на автомат Калашникова. Заметив в будке охранника, он подошел к нему и направил на мужчину оружие, а остальные расправились с Hyundai Sonata


Примечательно, что владелец сгоревшего авто подавать заявление в полицию не стал, сообщив, что считает подобную затею "бесполезным бумагомарательством".


Он рассказал, что два года назад у него подожгли Audi A6, и найти поджигателей полиция не смогла. "Дознаватели даже не осмотрели машину и не попытались изъять видео с камер наблюдения", — посетовал хозяин сгоревшго авто.


Похоже, поджоги авто к новому году становятся флешмобом. Их фиксируют не только в суровом уральском городе - эстафету принял и Дагестан. Там в ночь с минувшего воскресенья на понедельник неизвестный поджег два полицейских автомобиля, припаркованных у здания отдела МВД в городе Дагестанские Огни. Пока ни один из устроивших файер-шоу не найден.

Источник:

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Метки: Поджог   авто   видео   екатеринбург   полиция   разборки   
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27k
lem02 2 часа назад
В огромной толпе протестующих, находят человека в маске, который бросал в полицаев снежком...
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460
Карл Такойто 14 секунд назад
В 90-ые даже как то поизящнее действовали,открывали платную охраняемую парковку на районе-клиентов было мало,шли били стекла автомобилям и спускали шины. Через несколько дней количество желающих воспользоваться платной стоянкой сильно возрастало. А тут просто деньги требуют)) Философия у мужика ещё интересная,вторую машину у человека сжигают,но настолько верит в родную полицию что даже не пишет заявление
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2k
Буратино 5 минут назад
Жгут уже вторую машину просто так? Ага....
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5k
Roman 7 минут назад
Вчера произошло 332 дтп, в которых погибли 39 человек.
Но обсуждать будут пяток сгоревших за два года машин.
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47k
Albert GER 22 минуты назад
если мою машину так сожгут, я только спасибо скажу.
за счёт страховки куплю новую.
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867
vijilante Полчаса назад
"владелец сгоревшего авто подавать заявление в полицию не стал"... А что , уже отменили статью за незаконное уничтожение имущества общественно-опасным способом,как-то : поджог?
Менты по факту обязаны отработать тему.
Или уже не обязаны ?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 37 минут назад
....что-то надоело уже извинения всяких недоразвитых слушать....
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7k
Ту-154М Час назад
Коротко о доверии к полиции...
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283
Faithless Час назад
Ловить, продавать все что можно в счет восстановления испорченного имущества и на рудники.
Тех, кто не хочет работать, но хочет вкусно кушать и жить в тепле за счет других, надо заставлять работать.
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283
Faithless Иван 41 минуту назад
Вам не надоело х.у.й.н.ю. морозить?
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283
Faithless Иван 3 секунды назад
На заборе тоже написано. Поджог у нас отражен в уголовном кодексе, если будет возможность принять ребятишек, их с радостью примут, не сомневайся. Децибелы же подожгли машину чтобы другие соседи заплатили, так? Значит они придут к соседям и их можно будет взять за жеппу, так? С доказательствами, правда, могут быть трудности.
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1k
И так сойдёт Час назад
Геростраты хреновы, на кол бы их посадить, чтоб не скучали.
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110
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Ну хотя бы в масках были. А вот то, что в повседневной одежде на дело пошли это не разумно.
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721
ezh28 2 часа назад
Ублюдки
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