В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто

Владельца иномарки местные жители описывают как доброжелательного человека, который никогда ни с кем не ругался. В одном из СМИ появилась информация, что таким образом поджигатели отомстили хозяину авто за отказ платить за стоянку. Автовладелец пояснил, что несколько дне назадй к нему подходили молодые парни, которые "предложили ему платить им по 95 рублей за ночь для безопасности автомобиля. А если оформить подписку на месяц, то стоимость в ночь составляла бы 70 рублей." Мужчина отказался и получил привет из 90-х.

Машину удалось потушить, но выглядит она теперь так: