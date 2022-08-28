«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев

Они устроили несогласованную массовую акцию - за это богачей упаковали в автозак.
В столице России решили организовать «лакшери» автопробег. Планировалось собрать «Феррари», «Ламборгини» и остальные мажор-мобили, и с ветерком промчаться по городу.
Пробег задумал и организовал Алексей Хитров - как он сам заявляет, занимается рекламой и SMM:
По идее, Москва должна была на какое-то время превратиться в филиал Дубая:
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Собрались настоящие сливки общества - например, криптоинвестор Александр Вайс, на его машине красовалась наклейка: "Спасибо крипте за МаКлАрЕн". Ну и другие криптоэнтузиасты, молодые миллионеры и прочее.
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Но с Дубаем не срослось. На «элитный» автопробег обратили внимание силовики - потому что акция не была согласована и разрешена властями города, и повязали всех участников.
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Владельцев отправили в отдел, авто - на штрафстоянку.
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Некоторые участники при виде полицейских бросали автомобили и бежали прятаться в ближайших кафе и ресторанах - не помогло, всё равно их приняли.
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Так что их день завершился «пробегом» в элитном автозаке.
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АНТИФИШКИ
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Un bandolero donde voy... ©Forsage
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Одним из феноменов Великой Отечественной войны стала покупка отдельными гражданами Советского Союза танков и боевых самолётов. Было много случаев, когда трудовые коллективы, колхозы, Русская Православная Церковь, сдавали казну, средства и драгоценности, на которые создавались боевые машины. Но были и ещё более удивительные случаи, когда один человек сдавал средства, необходимые для постройки истребителя. Наиболее известным и ярким из таких случаев является пример Ферапонт Петрович Головатый. Этот колхозник добровольно явился к директору авиационного завода, желая купить истребитель. Ферапонт Головатый сдал 100 тыс рублей, и истребитель был построен. Благодарность за этот поступок тов.Головатому выразил лично И.В.Сталин.
Этот феномен малоизвестен и малоизучен, даже на сегодняшний день. Ведь возможность на свои «кровные» купить истребитель полностью разрушает злонамеренные мифы о постоянно голодающих колхозниках, которых обирали до нитки и которым ничего не платили. Ферапонт Головатый был обычным советским колхозником, который помимо работы в колхозе имел некоторое количество пчелиных ульев. Он сдал в казну сто тысяч рублей, что по тем временам было просто огромными деньгами.
Но главный вопрос даже не в том, что сталинские колхозники, не все, конечно, могли на свои средства построить боевой самолёт. А в том, что они хотели это сделать.
А потом, следует звонок в кабинет дядя в лампасах с просьбой отпустить нерадивого родственника или знакомого из обезьянника.
А может и визит дорого адвоката в ментовку. И привет. Мажор на свободе.
Отличная акция, если вопросов не возникает)