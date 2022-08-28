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«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев

«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев

Автор:
28 августа 2022 17:49
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   автопробег   задержание   криптоинвестор   люксовые авто   мажоры   силовики   спорткары   
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Они устроили несогласованную массовую акцию - за это богачей упаковали в автозак.

В столице России решили организовать «лакшери» автопробег. Планировалось собрать «Феррари», «Ламборгини» и остальные мажор-мобили, и с ветерком промчаться по городу.

Пробег задумал и организовал Алексей Хитров - как он сам заявляет, занимается рекламой и SMM:

По идее, Москва должна была на какое-то время превратиться в филиал Дубая:

Собрались настоящие сливки общества - например, криптоинвестор Александр Вайс, на его машине красовалась наклейка: "Спасибо крипте за МаКлАрЕн". Ну и другие криптоэнтузиасты, молодые миллионеры и прочее.

Но с Дубаем не срослось. На «элитный» автопробег обратили внимание силовики - потому что акция не была согласована и разрешена властями города, и повязали всех участников.

Владельцев отправили в отдел, авто - на штрафстоянку.

Некоторые участники при виде полицейских бросали автомобили и бежали прятаться в ближайших кафе и ресторанах - не помогло, всё равно их приняли.

Так что их день завершился «пробегом» в элитном автозаке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   автопробег   задержание   криптоинвестор   люксовые авто   мажоры   силовики   спорткары   
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29  комментариев
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19k
homerchik 2 часа назад
Больше на спланированную пиар акцию похоже.
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127
Александр Кузнецов 5 минут назад
Aunque digan que soy
Un bandolero donde voy... ©Forsage
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632
Вальдемар 6 минут назад
Я считаю что автомобили марки BMW не стоит допускать ко всяким элитным пробегам фестам и прочему. Это гопмобиль в чистом виде.
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1k
КАКАнгел 7 минут назад
без разрешения такие вещи не делаются. Видимо на верху устали от либеральных выпендриваний "золотой молодёжи" и решили показать как легко и элегантно можно при необходимости взять мажоров и блогеров за яйца, а за одно пощекотать гланды их "пап и мам " с "черного " входа .
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23k
Ватаку Накомоде 7 минут назад
Я конечно понимаю что они в общем то ничего не нарушили, но все равно приятно. Вряд ли на эти машины они заработали абсолютно честно и законно…
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356
imho Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Лучший коммент. Пиар акция нашла нужного зрителя. Даже плюсик поставлю)
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40k
Сергей 9 минут назад
Дебилы, с жиру бесятся нет чтобы безпилотников подкинуть мужикам на СВО.
.....
Одним из феноменов Великой Отечественной войны стала покупка отдельными гражданами Советского Союза танков и боевых самолётов. Было много случаев, когда трудовые коллективы, колхозы, Русская Православная Церковь, сдавали казну, средства и драгоценности, на которые создавались боевые машины. Но были и ещё более удивительные случаи, когда один человек сдавал средства, необходимые для постройки истребителя. Наиболее известным и ярким из таких случаев является пример Ферапонт Петрович Головатый. Этот колхозник добровольно явился к директору авиационного завода, желая купить истребитель. Ферапонт Головатый сдал 100 тыс рублей, и истребитель был построен. Благодарность за этот поступок тов.Головатому выразил лично И.В.Сталин.

Этот феномен малоизвестен и малоизучен, даже на сегодняшний день. Ведь возможность на свои «кровные» купить истребитель полностью разрушает злонамеренные мифы о постоянно голодающих колхозниках, которых обирали до нитки и которым ничего не платили. Ферапонт Головатый был обычным советским колхозником, который помимо работы в колхозе имел некоторое количество пчелиных ульев. Он сдал в казну сто тысяч рублей, что по тем временам было просто огромными деньгами.

Но главный вопрос даже не в том, что сталинские колхозники, не все, конечно, могли на свои средства построить боевой самолёт. А в том, что они хотели это сделать.
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21k
BiZ 13 минут назад
какой закон нарушен?
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3k
Константин 16 минут назад
Ща либерда налетит. Ой, свободу травяТь , жыть не дают, быдло-быдло-быдло. PR-акция прошла успешно.
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3k
АлексЮстасу Полчаса назад
Заграница закрыта, куда девать свой "жир"? Есть открытое направление - украина, там вас ждут, и с деньгами, и без оных.
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−37
Andrey 36 минут назад
представляю как менты потом извинялись и на коленях ползали !
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1k
Sergius SPb 53 минуты назад
Эти всегда красиво задерживают. Только что было потом не показывают.
А потом, следует звонок в кабинет дядя в лампасах с просьбой отпустить нерадивого родственника или знакомого из обезьянника.
А может и визит дорого адвоката в ментовку. И привет. Мажор на свободе.
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356
imho Sergius SPb 23 минуты назад
А не надо никому знать что было дальше, цель акции в показательных выступлениях силовиков которые наказали тех кого ненавидят скрепоносцы.
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26k
lem02 Час назад
Не совсем понятно в чем конкретно их обвиняют. Проезд одинаковых автомобилей по дороге это уже акция? Представляю какое удовольствие получил гопгвардеец из какой-нибудь деревни когда крутил "москвича-мажора". Быдло правит.
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356
imho lem02 16 минут назад
Мажоры наказаны, злорадствующие довольны, силовики молодцы.
Отличная акция, если вопросов не возникает)
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7k
ишты Час назад
Чего-то какое-то мутное изложение... Ну проехали бы они по Москве, так они и так каждый день там ездят - в чем акция-то? Или какие-то лозунги выкрикивали, порядок нарушали, в прохожих плевались? Автор чего-то недоговаривает, за что силовики так осерчали? Непонятно...
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356
imho ишты Полчаса назад
Это из серии: ну и что что у нас жрать нечего, зато у соседа корова сдохла.
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23k
Влад Час назад
Я так понимаю в синем костюмчике и есть Алексей Хитров? Если это он запостил получается миллионер занимающийся рекламой не умеет писать? "Разьеснил" - только не убеждайте меня что можно случайно нажать мягкий знак вместо твёрдого и "е" вместо "я".
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356
imho Влад 21 минуту назад
Миллионером в наше время можно стать случайно и без образования. Кстати на клавиатуре в моем телефоне нет твердого знака и буквы ё.
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2k
Pill 2 часа назад
Пиар мажоров.
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15k
куджо 2 часа назад
Не понятно... Ну раньше я собирался клубом любителей определённой модели и марки, нас бывало много, и никто не крутил нас...
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356
imho куджо Полчаса назад
А что не понятного, среднестатистический скрепоносец не может себе позволить такое авто и зависть заставляет его ненавидеть мажоров. Силовики их винтят на камеру и скрепоносцы радуются что мажорам плохо чем зарабатывают себе очки. Профит)
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Задержанием мажоров не удовлетворён! По чему ни кто не упал "морда в пол"? Что это за "интеллигентное задержание"?
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356
imho Дмитрий 11 минут назад
Оргазм бы получил если бы их там всех сильно избили?)
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