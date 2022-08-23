Оказывается Никола Питерский из «Джентльменов удачи» не вымышленный персонаж

Замечательный комедийный фильм «Джентльмены удачи» просто изобилует количеством запоминающихся сцен. Одна из таких - это эпизод в тюрьме, когда Евгений Иванович Трошкин в образе «Доцента» наводит в камере свои порядки, угрожая некоему Николе Питерскому выколоть «моргала».
Конечно, в сцене полно нелогичных моментов. Например, поведение Николы Питерского, который не выглядит как уважаемый авторитет, или Василий Алибабаевич, по неизвестной причине занявший лучшее место у окна.
Однако в рамках данной статьи хотелось бы рассказать не о противоречивых моментах, тем более, что все персонажи и события были придуманы Георгием Данелией и Викторией Токаревой. Во всяком случае так кажется на первый взгляд. Но оказывается в картине есть отсылки на реальных людей. К примеру, Никола Питерский действительно существовал.
История берет свое начало в середине 30-х годов. У Мэри Анджапаридзе, матери Георгия, была подруга Цупа Мегрелидзе. В 1937-ом ее супруга расстреляли, а саму Цупу отправили в лагерь, где она работала медсестрой.
Как-то раз к ней попал некий Никола Питерский с явными признаками тифа. Цупа, имеющая за плечами внушительный опыт, прекрасно понимала, каким образом заключенные имитируют симптомы этого заболевания. Они достают из медицинских термометров ртуть, после чего втирают ее. И вот, получив подозрение на тиф, заключенные стараются избежать «этапа».
Разумеется, Цупа быстро раскусила Николу, но сдавать отказалась. Выходя из кабинета он лишь сказал: - «Спасибо, мадам».
Однажды в той же больнице произошел неприятный инцидент. Работавшая там нянечка имела неосторожность оставить без присмотра драгоценные вещи. Буквально на следующий день воры совершили налет. От действий грабителей пострадала не только нянечка, но и Цупа, у которой утащили последнюю юбку.
Недолго думая девушка отправилась к Николе. Тот отнекивался, но уже к вечеру вещи оказались на законном месте. Рядом с ними находилась записка с таким содержанием: - «Мадам, нужно держать свои вещи при себе. Никола Питерский».
В 1953-ем Цупа оказалась на свободе. В Москве к ней подъехал незнакомый автомобиль, водитель которого внезапно сказал: - «Здравствуйте, мадам!». Это был тот самый Никола. Он довез ее до нужного места и на первое время предложил взять деньги, заверив, что они заработаны честным путем. Правда девушка все равно отказалась.
Спустя несколько десятилетий Георгий Данелия наградит эпизодического персонажа прозвищем реального человека. А в новом времени опишет эту историю в книге «Безбилетный пассажир».
Источник:
АНТИФИШКИ
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