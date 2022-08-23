Оказывается Никола Питерский из «Джентльменов удачи» не вымышленный персонаж

Однажды в той же больнице произошел неприятный инцидент. Работавшая там нянечка имела неосторожность оставить без присмотра драгоценные вещи. Буквально на следующий день воры совершили налет. От действий грабителей пострадала не только нянечка, но и Цупа, у которой утащили последнюю юбку.

Недолго думая девушка отправилась к Николе. Тот отнекивался, но уже к вечеру вещи оказались на законном месте. Рядом с ними находилась записка с таким содержанием: - «Мадам, нужно держать свои вещи при себе. Никола Питерский».

В 1953-ем Цупа оказалась на свободе. В Москве к ней подъехал незнакомый автомобиль, водитель которого внезапно сказал: - «Здравствуйте, мадам!». Это был тот самый Никола. Он довез ее до нужного места и на первое время предложил взять деньги, заверив, что они заработаны честным путем. Правда девушка все равно отказалась.

Спустя несколько десятилетий Георгий Данелия наградит эпизодического персонажа прозвищем реального человека. А в новом времени опишет эту историю в книге «Безбилетный пассажир».