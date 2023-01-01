Мастер зубрежки, музыкант и несостоявшийся пекарь:15 фактов об Энтони Хопкинсе

Филип Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в английском пригороде Маргам рядом с Порт-Толботом. Его родители — Энни Мюриэл и Ричард Артур Хопкинс — работали пекарями, которым он часто помогал в детстве. Еще он рассказывал, что ему с трудом удавалось найти общий язык со сверстниками.

«Когда я был мальчиком, меня задирали, как и многих других детей — надеюсь, что большинство из нас в итоге справились и повзрослели».

В 10 лет Хопкинс еще был не особенно заинтересован в актерском мастерстве, но все же начал свою карьеру, когда стал ходить в местный театральный кружок.

«Я думал про себя: “Какого черта я здесь делаю?”. У меня не было интереса к актерскому мастерству, как и какого-либо понимания, чем я хочу заниматься по жизни, кроме, пожалуй, мысли стать преемником отца в пекарне. Однако я попробовал сыграть, мне понравилось, и я остался. Для меня это было способом доказать что-то тем, кто превратил мою школьную жизнь в кошмар. Хотя были времена, когда я сомневался, удастся ли мне это».

Получил американское гражданство