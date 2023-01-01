Мастер зубрежки, музыкант и несостоявшийся пекарь:15 фактов об Энтони Хопкинсе

31 декабря свое 85-летие отметил Энтони Хопкинс — великий британский актер старой закалки, способный «украсть» любую сцену со своим участием. Хопкинса знают и любят все — с такими талантливыми людьми иначе никак.
В детстве Энтони думал, что станет пекарем
Филип Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в английском пригороде Маргам рядом с Порт-Толботом. Его родители — Энни Мюриэл и Ричард Артур Хопкинс — работали пекарями, которым он часто помогал в детстве. Еще он рассказывал, что ему с трудом удавалось найти общий язык со сверстниками.
«Когда я был мальчиком, меня задирали, как и многих других детей — надеюсь, что большинство из нас в итоге справились и повзрослели».
В 10 лет Хопкинс еще был не особенно заинтересован в актерском мастерстве, но все же начал свою карьеру, когда стал ходить в местный театральный кружок.
«Я думал про себя: “Какого черта я здесь делаю?”. У меня не было интереса к актерскому мастерству, как и какого-либо понимания, чем я хочу заниматься по жизни, кроме, пожалуй, мысли стать преемником отца в пекарне. Однако я попробовал сыграть, мне понравилось, и я остался. Для меня это было способом доказать что-то тем, кто превратил мою школьную жизнь в кошмар. Хотя были времена, когда я сомневался, удастся ли мне это».
Получил американское гражданство
В 2000 году Хопкинс стал гражданином США. Хотя он сохранил свое британское подданство, на родине не все приняли его решение положительно. Когда актера просили прокомментировать многочисленные нападки таблоидов, он лишь разводил руками.
«Я простой сельский человек. Я переехал в Ла-Ла Ленд, потому что в душе я пляжный лежебока».
В детстве он ненавидел хоррор-фильмы
По словам Хопкинса, уже в детстве он прекрасно знал, как хорошенько напугать людей — неудивительно, что в будущем он сыграл немало жутких ролей.
«Когда я был ребенком, я рассказывал девчонкам со своей улицы историю о Дракуле и затем делал “с-с-с”. В результате они с воплями убегали прочь».
Позже Хопкинс использовал тот же самый звук после своей известной фразы в «Молчании ягнят» о том, как он отведал человеческую печень «с бобами и чудным Кьянти». Когда мама Энтони впервые посмотрела фильм, то сказала ему: «Я всегда знала, что ты был странным».
Однако вопреки врожденному таланту Хопкинса, сам он не любил фильмы ужасов. Звезд жанра вроде Бела Лугоши он находил «скорее забавными, чем пугающими» и даже смеялся над «Кинг Конгом» 1933 года. И все-таки спустя много лет именно роль в хоррор-драме «Молчание ягнят» принесла Хопкинсу его первый «Оскар».
Обожает готовиться к ролям, но ненавидит репетиции
Хотя в Голливуде немало актеров, предпочитающих основательно готовиться к каждой своей роли, даже на их фоне Энтони Хопкинс — трудоголик. Получив сценарий будущего фильма, актер читает все свои реплики сотни раз, благодаря чему позже произносит их с подобающими мастерством и легкостью.
Вот только рабочая этика Хопкинса часто становится причиной конфликтов с режиссерами: актер терпеть не может репетиции как таковые и всегда старается выложиться на полную с одного дубля. Доходит до того, что режиссерам приходится подменять Энтони во время прогонов, лишь в последний момент уступая ему место. К слову, актер признавался, что не может вспомнить реплики своих предыдущих ролей — он просто «избавляется» от них.
Однако Хопкинс полностью оправдывает свой подход
Подготовившись к роли Джона Квинси Адамса в фильме «Амистад», Энтони Хопкинс шокировал коллег по съемочной площадке: ему удалось целиком выучить наизусть семистраничную речь в сцене суда и безупречно сыграть ее с первой попытки.
Энтони учит реплики наизусть необычным способом
Удивительную, пусть и краткосрочную, память Хопкинса часто упоминают, когда берут у него интервью. Однажды актера спросили, как именно ему удается держать в голове столько текста за раз — оказалось, Энтони не просто читает сценарий снова и снова, произнося вслух свои реплики. Вместо этого при первом ознакомлении он ставит крестик рядом с каждой строкой, во второй раз рисует рядом с ним звезду. На третьем прочтении он обводит звезду кружком. И так по кругу.
Актер читает свои сценарии без преувеличения сотни раз, поэтому по окончании процесса листы оказываются покрыты бесчисленными рисунками. Так Энтони отслеживает, сколько раз он ознакомился с каждой репликой.
Однако и этим дело не ограничивается. На пустых страницах актер рисует — он визуализирует сцены и создает понятные ему образы, которые символизируют особо важные моменты. Также Энтони использует текстовыделители разных цветов: обычные реплики он окрашивает зеленым, желтым и синим, а те, что произносятся в жестоких сценах — красным и оранжевым.
Он с трудом справлялся с учебой
Несмотря на свои актерские успехи, Энтони признавал, что в школе он был совершенно никудышным учеником и с трудом справлялся с программой.
«Я был жалким зрелищем в школе Порт-Талбота. Не знаю, было ли дело в дислексии, синдроме дефицита внимания или я просто был проблемным ребенком, но я сидел на задней парте и не понимал, о чем говорят все эти учителя. Я был на дне класса по всем предметам и страдал».
Желая дисциплинировать сына, родители отправляли Энтони в разные школы, но он всегда держался за свое желание однажды стать актером и в 1957 году наконец поступил в Королевский валлийский колледж музыки и драмы в уэльском Кардиффе.
Терпеть не может славу — по крайней мере, на словах
Сейчас Энтони Хопкинс — великий актер, чье имя знакомо любому киноману. Однако он совсем не лестно отзывается о своей популярности, а иногда и о других актерах. Еще в 1998 году он заявил, что хочет перестать сниматься ради сохранения собственного рассудка.
«Актерство вредит психическому здоровью. Я так больше не могу. Это должно прекратиться. Я выбросил свою жизнь на помойку. К черту этот дурацкий шоу-бизнес, эту тщетную расточительную жизнь. Я оборачиваюсь и вижу пустыню. Все эти годы, проведенные в фальшивом окружении. Все было подделкой».
Несмотря на такие громкие заявления, Хопкинс продолжает активно сниматься в кино.
«Каждый день я думаю о том, чтобы уйти, а затем они приходят и предлагают мне роль, а я говорю: “Окей”. Актеры не могут говорить “нет”».
Роль Ганнибала спасла карьеру Хопкинса
В фильмографии Хопкинса уже больше сотни работ, но поворотной в его жизни, ожидаемо, стала роль Ганнибала Лектера. Не все знают, что, когда Хопкинс снимался в «Молчании ягнят», он уже мысленно смирился с окончанием своей голливудской карьеры и вернулся в Великобританию, чтобы участвовать в шоу на BBC и театральных постановках.
«Я сказал: “Что ж, эта часть моей жизни окончена, глава закрыта. Полагаю, мне придется довольствоваться статусом уважаемого актера, скачущего по Вест-Энду и занимающегося уважаемой работой на BBC весь остаток моей жизни”».
Вместо этого потрясающая игра Хопкинса в «Ягнятах» вызвала новую гигантскую волну интереса к его персоне.
Энтони справился с зависимостями
К сожалению, в жизни Энтони Хопкинса была мрачная и большая глава, связанная с алкогольной зависимостью. По его словам, он пил на протяжении 15 лет, прежде чем заметил проблему, а за два дня до своего 38-летия принял решение завязать с алкоголем.
«Раньше я пил как рыба и насквозь прокуривал легкие. Я отправлялся в загул со своим отцом, и мы довольно сильно пили. Но перед каждым в жизни стоит определенный выбор. Доживаешь до возраста, когда задумываешься: “Что ж, не думаю, что наполнять топливный бак всем этим мусором — хорошая затея, так что лучше притормозить или остановиться”. Я просто подумал: “Что ж, у меня есть выбор. Изменись или умри. Вырасти или сгинь”».
Энтони счастливо женился — с третьей попытки
Хопкинс женился трижды. Его первой супругой в 1966 году стала норвежская актриса Петронелла Баркер. В 1968 году у пары родилась дочь Абигейл Хопкинс, но в 1972-м они разошлись. Уже в 1973 году актер взял в жены Дженнифер Линтон — на этот раз союз продержался целых 29 лет, но в 2002-м супруги развелись.
И снова Энтони Хопкинс быстро нашел новую любовь и женился на торговке антиквариатом и актрисе Стелле Арройяве в 2003 году. В интервью через десять лет актер пошутил о своем браке:
«Она чудесная женщина, любящая тратить деньги. Даже сейчас, пока я сижу и разговариваю с вами, она тратит мои деньги. Их больше нет, вжух! Однако моя жена очень хорошо на меня влияет, потому что она меня остепеняет».
Хопкинс работал несмотря на серьезную травму
Продолжительная карьера Энтони не обошлась без увечий. В 1996 году он снимался в фильме «На грани» в канадской провинции Альберта и упал в ледяную реку, после чего Хопкинса срочно доставили в госпиталь с переохлаждением.
Еще раньше, в 1968 году, Энтони получил увечье на съемках исторической драмы «Лев зимой», когда лошадь испугалась и сбросила актера. При приземлении он сломал руку. Несмотря на травму, Хопкинс продолжил играть даже в сценах, где ему нужно было поднимать меч.
Упустил несколько важных ролей
За плечами Энтони Хопкинса много работ, включая известные и культовые роли. Однако были и случаи, когда он терял потенциально важные контракты.
Одна из крупнейших серий, в которых, по слухам, мог поучаствовать Хопкинс — бондиана. Сообщается, что он проходил прослушивание на роль антагониста в третьем фильме с Тимоти Далтоном, прежде чем его отменили, после чего Энтони считался приоритетным кандидатом на роль злодея в «Золотом глазе» и «Завтра не умрет никогда», но судьба распорядилась иначе.
Хопкинсу также предлагали сыграть Альфреда Пенниуорта в супергероике 2005 года «Бэтмен: Начало», но он отказался. Наконец, его рассматривали на роль Джор-Эла в «Возвращении Супермена» 2006 года, но, когда проект покинул режиссер Бретт Рэтнер, Хопкинс ушел вместе с ним.
Энтони Хопкинс — рыцарь
Актер относится к числу британцев, удостоившихся высочайшей чести: в «элитном клубе» также состоят Бен Кингсли, Майкл Кейн, Иэн Маккеллен и ушедший в 2020-м из жизни Шон Коннери. В 1993 году королева Елизавета II нарекла Энтони Хопкинса рыцарем за его заслуги в сфере искусств — это произошло спустя примерно год после его награждения за роль в «Молчании ягнят».
Одна из привилегий рыцарского титула в современных условиях — обращение «сэр» или «дама». Поскольку Хопкинс живет в Америке, об этой условности вспоминают не всегда, но некоторые режиссеры прямо-таки настаивают на почестях при общении с Энтони. Например, когда Стивен Спилберг снимал «Амистад», он был настолько поражен актерским талантом Хопкинса, что называл его во время съемок исключительно «сэр Энтони» вместо привычного «Тони».
У него есть музыкальное хобби
В свободное время от актерства Хопкинс любит играть на фортепиано — в его доме стоит аж два рояля. Причем Энтони не из числа простых музыкантов-любителей: в 2011 году он выпустил альбом классической музыки собственного сочинения под названием Composer.
Хопкинс писал и для фильмов, которые он снимал — например, его композиции звучат в картинах «Август» 1996 года и «Вихрь» 2007 года. Также Энтони любит делиться с миром музыкой — не только собственной, но и той, которая его вдохновляет. В 2011-м он вместе с Симфоническим оркестром Бирмингема презентовал собственные композиции наряду с отдельными мелодиями из фильмов с его участием вроде «Молчания ягнят» и «На исходе дня».
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