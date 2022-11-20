Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито

Дэнни Де Вито родился в 1944 году в прибрежном городе Нептун, штат Нью-Джерси. Потом семья переехала в Эспери-Парк, и ДеВито-старший открыл здесь бильярдный клуб, так что малыш Дэнни к 14 годам мог обыграть в бильярд кого угодно. Однако это не было семейным делом, а всего лишь приработком.

Отец и мать убивались на нескольких работах, чтобы прокормить своих детей — а их было трое, не считая тех двух, что умерли еще до рождения Дэнни. Сейчас актер часто говорит, что ему очень повезло — их семья не была по-настоящему бедной. Что действительно представляло проблему, так это наркотики: большинство его друзей добывали деньги кражей и перепродажей лекарств, а деньги пускали на героин.

Подростком Дэнни стал свидетелем нескольких смертей от передозировки и видел, как ребята его возраста умирают в тюрьме. Тогда ДеВито решил, что ему самому такое не нужно, и в 14 лет пришел к отцу с просьбой отправить его в католическую школу-интернат.

Он был отличным парикмахером