8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля

Мало, кто из съемочной команды любого фильма или сериала надеется на то, что та или иная сцена будет отснята с первого дубля. Провалить можно даже самый простейший дубль, а особенно много дублей требуется для тяжелых сцен с длинными монологами или диалогами, непрерывными кадрами, которые длятся более минуты, или сцены, в которых происходит крайне много действий.
«Телефонная будка»
В фильме «Телефонная будка» персонаж Колина Фаррелла Стю Шепард решает ответить на звонок, который исходит из телефонной будки. Решение, мягко говоря, странное, но что не сделаешь ради завязки фильма. Стю узнает, что он под прицелом и, чтобы выжить, должен признаться во всех своих плохих делах. В одной сцене появляется жена Стю, Келли, которая тоже попадает под прицел снайпера, и вот у главного героя появляется мотивация наконец-то во всем признаться, иначе снайпер убьет Келли. Колин Фаррелл в этой сцене выдал мощный монолог, который не дался бы многим актерам, и примечательно, что выдал он его настолько идеально всего лишь с первого раза.
«Крестный отец»
Изначально «Крестный отец» был не самым значимым для студии проектом, потому что возникло слишком много рисков, которые могли не сработать. Первый риск – это Фрэнсис Коппола, начинающий режиссер, который взялся за экранизацию бестселлера. Уволить его было нельзя из-за репутационных рисков, хотя студия не раз пыталась его заменить на других режиссеров. Второй риск – это Марлон Брандо, которого продюсеры тоже не хотели видеть в одной из главных ролей из-за его ужасного характера. Третий риск – это Аль Пачино, начинающий актер, в котором никто, кроме Фрэнсиса Копполы, хорошего актера не видел. Из-за бюджет первого фильма составил всего лишь 6 миллионов долларов. Для сравнения, на вторую часть выделили уже 13 миллионов.
Из этих 6 миллионов 100 тысяч было выделено на одну сцену, ошибиться в которой было нельзя.
Эта сцена – убийство Сонни на пункте оплаты. Сцена эта была очень дорогой для фильма, поэтому нужно было обязательно снять ее с первого раза, и съемочной команде это удалось. Второго дубля не потребовалось, а значит и бюджет не возрос на лишние 100 тысяч.
«127 часов»
А вот эта сцена не требовала большого бюджета, как и сам фильм, который был снят преимущественно в одной локации, при этом бюджет фильма составил 18 миллионов, и он окупился в три раза.
Многие сцены в фильме «127 часов» смотреть достаточно тяжело, но есть одна, из-за которой некоторые зрители даже упали в обморок. Речь идет о том, когда главный герой решает лишить себя руки, чтобы спастись из своеобразного плена. Джеймс Франко мог не сильно переживать из-за этой сцены, потому что она была относительно дешевой. В случае провала пришлось бы просто купить новый протез. Но Джеймс Франко справился настолько блестяще со своей актерской игрой, что второй дубль не потребовался.
«Старикам тут не место»
Томми Ли Джонс, несмотря на его тяжелый характер, превосходный актер, и если он снимается в фильме, то смотреть его можно даже не оглядываясь на оценки критиков. Особенно поразительно он исполнил свою очередную роль в фильме «Старикам тут не место» с Джошом Бролином и Хавьером Бардемом.
В конце фильма персонаж Джонса произносит монолог о своем отце и о том, что старики уже уходят, и на их место приходят другие. Можно только с восхищением представить, какая тишина царила на площадке, пока Томми Ли Джонс произносил одно слово за другим настолько совершенно, что повторять монолог больше было не нужно.
«Властелин колец: Две крепости»
Если из-за некоторых актеров, которых можно контролировать, срываются сцены, то даже страшно представить, что происходит, когда режиссеру приходится иметь дело с животными. Нередко именно из-за животных требуются все новые и новые дубли, но конь Гендальфа во второй части «Властелина колец» будто на самом деле волшебный, потому что одна весьма красивая сцена с его участием была снята с первого раза.
Когда Гендальф впервые позвал Скадуфакса, он появился из-за горизонта и прискакал к нашему герою. Иэн Маккеллен по сценарию погладил его, Орландо Блум выдал свои эльфийские фразы, и дубль завершился.
«Титаник»
Как известно, Джеймс Кэмерон довольно щепетильно подошел к вопросу интерьера в своем фильме «Титаник». На все ушли миллионы, из-за чего Кэмерон даже подвергся критике, потому что некоторые люди считали, что подобный крайне дорогой проект не окупится, но у Кэмерона все получилось, хотя была одна сцена, из-за неудачной съемки которой бюджет мог значительно увеличиться. Ближе к концу фильма, когда «Титаник» начинает тонуть, вода приближается к лестнице и герои спасаются из водного ада. Вся эта вода была на самом деле и Кейт Уинслет в одной сцене даже чуть не утонула, а множество участников съемочной команды, включая Кейт, серьезно простудились, потому что вода была холодной, и это позволило актерам не играть дрожь от холода, а переживать ее на самом деле.
Сцена, в которой вода подходит к лестнице, была снята с первого раза. Можно сказать, что у Кэмерона не было права на ошибку, если он не хотел попросить у студии еще несколько миллионов к бюджету.
«Темный рыцарь»
Хит Леджер в «Темном рыцаре» подарил нам замечательного и ужасного Джокера, а его актерская игра восхищает даже больше, чем в других фильмах. Не зря Леджера посмертно наградили Оскаром за эту роль, и даже нельзя сказать, что эта награда отошла ему только в знак чести.
Одна из самых неоднозначных сцен фильма «Темный рыцарь» - эта та, в которой Джокер взрывает больницу. Неоднозначна она с той стороны, что разговоры по поводу того, импровизировал в ней Хит или нет, разнятся. Некоторые инсайдеры говорят о том, что второй взрыв не произошел совершенно случайно, и Хит решил постучать по детонатору, а не выходить из образа. А другие инсайдеры говорят, что все было продумано от начала и до конца со всеми деталями, поэтому Хит не импровизировал, а шел по сценарию.
В любом случае эта сцена была снята с первого раза, ведь строить вторую такую декорацию было бы неудобно.
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АНТИФИШКИ
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