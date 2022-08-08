8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля

Изначально «Крестный отец» был не самым значимым для студии проектом, потому что возникло слишком много рисков, которые могли не сработать. Первый риск – это Фрэнсис Коппола, начинающий режиссер, который взялся за экранизацию бестселлера. Уволить его было нельзя из-за репутационных рисков, хотя студия не раз пыталась его заменить на других режиссеров. Второй риск – это Марлон Брандо, которого продюсеры тоже не хотели видеть в одной из главных ролей из-за его ужасного характера. Третий риск – это Аль Пачино, начинающий актер, в котором никто, кроме Фрэнсиса Копполы, хорошего актера не видел. Из-за бюджет первого фильма составил всего лишь 6 миллионов долларов. Для сравнения, на вторую часть выделили уже 13 миллионов.

Из этих 6 миллионов 100 тысяч было выделено на одну сцену, ошибиться в которой было нельзя.

Эта сцена – убийство Сонни на пункте оплаты. Сцена эта была очень дорогой для фильма, поэтому нужно было обязательно снять ее с первого раза, и съемочной команде это удалось. Второго дубля не потребовалось, а значит и бюджет не возрос на лишние 100 тысяч.

«127 часов»