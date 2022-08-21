Любопытные моменты из сценария «Джентльменов удачи», которые не вставили в фильм

Перенесемся в момент, когда герои отправились в Москву. Может показаться странным, почему они решили совершить столь длительный переезд в неудобном ящике под вагоном. В сценарии этому есть объяснение.

До поездки старший лейтенант Славин поведал Трошкину одну деталь: - «Ваш двойник имеет странную привычку. Он избегает самолетов и не садится в поезд - он всегда передвигается в ящиках под вагонами. Об этой странности известно всему воровскому миру».