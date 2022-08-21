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Любопытные моменты из сценария «Джентльменов удачи», которые не вставили в фильм

Любопытные моменты из сценария «Джентльменов удачи», которые не вставили в фильм

Автор:
21 августа 2022 09:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1473
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Георгий Данелия и Виктория Токарева написали сценарий к фильму «Джентльмены удачи». Во время съемок многие диалоги были слегка переделаны, ровно, как и некоторые моменты.

Это вполне нормальное явление, ведь зачастую актеры импровизируют и отходят от литературной версии сценария. Режиссер Александр Серый перенес на экраны все самое важное. Но остались моменты, которые как минимум вызовут интерес среди поклонников этой великолепной комедии.

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По фильму главный герой Евгений Иванович Трошкин жил вместе с мамой. Однако в сценарии была прописана еще и бабушка, причем явно очень преклонного возраста.

Оказывается, археолог Мальцев был беспризорником, но считал свое детство прекрасным временем. Таким образом в картине сразу три персонажа, вышедших из низов - это Косой, его товарищ по детдому Мишка и Николай Георгиевич Мальцев, ставший профессором-археологом.

Изначально в сценарии использовали реальные жаргонные слова. Однако цензура их не пропустила и пришлось придумывать собственный жаргон. К примеру, нехорошего человека стали звать «редиской», а не «падлой».

В арке с побегом стога с сеном действительно присутствовали. В поисках денег и одежды Трошкин раскидал несколько штук, но вместо желаемого получил от сторожа заряд соли прямо в пятую точку.

Перенесемся в момент, когда герои отправились в Москву. Может показаться странным, почему они решили совершить столь длительный переезд в неудобном ящике под вагоном. В сценарии этому есть объяснение.

До поездки старший лейтенант Славин поведал Трошкину одну деталь: - «Ваш двойник имеет странную привычку. Он избегает самолетов и не садится в поезд - он всегда передвигается в ящиках под вагонами. Об этой странности известно всему воровскому миру».

В эпизоде, когда Евгений Иванович вместе с троицей отправился «на дело», он ограбил свою квартиру в одиночку, а в сценарии - вместе с Косым. Пока Трошкин был в комнате и забирал деньги, Косой нашел на кухне костюм с отливом, о котором так долго мечтал. Вдобавок на костюме были орденские планки Трошкина.

Евгений Иванович заметил пропажу только когда «подельники» скинули женское одеяние. Это было в момент, когда Косой встретил друга из Мишку. После фразы: - «Вор он», которая обрела более глубокий смысл, Трошкин сорвал с Косого орденские плашки.

Вспомните эпизод, когда после пожара герои отправились жить на дачу к «барыге». По фильму к троице приехала дочь профессора, тогда как по сценарию явился сам Мальцев, да еще и с супругой.

Обстановка была напряженной, и чтобы ее разрядить Мальцев начал играть с Хмырем в шахматы. Получилось как с шахматистом в исполнении Анатолия Папанова. Николай Георгиевич начал проигрывать каждую партию, но настолько вошел в азарт, что поругался с женой.

- «Спасибо. Теперь встречай Новый год с Мельниковыми. Прошу тебя, больше никогда не приставай со своими приятелями, с этим шлемом и Македонским», — заявила супруга.

Хмырь быстро сообразил, что артефакт может находиться у Мальцева. Он запер комнату и потребовал три четверти его стоимости. Ну и для убедительности сломал настенные часы и разбил вазу. В ответ Мальцев сказал, что не знает где шлем и демонстративно поломал сервант, после чего благополучно уехал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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3k
cnob7 Полчаса назад
В арке с побегом стога с сеном действительно присутствовали. В поисках денег и одежды Трошкин раскидал несколько штук, но вместо желаемого получил от сторожа заряд соли прямо в пятую точку.

я нихрена не понял, что это за фраза
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10k
Бендер Родригес Полчаса назад
Про "ящик под вагоном" - есть в фильме.
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−26
380
ChePaev 37 минут назад
ну "редиску" тоже не просто так выбрали, "редиской" (сверху красный, внутри белый) во время революции называли тех, кто был "и вашим и нашим", не определившегося на чьей он стороне, мутного и ненадежного человека -как синоним "падла".
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