Любопытные моменты из сценария «Джентльменов удачи», которые не вставили в фильм

Георгий Данелия и Виктория Токарева написали сценарий к фильму «Джентльмены удачи». Во время съемок многие диалоги были слегка переделаны, ровно, как и некоторые моменты.
Это вполне нормальное явление, ведь зачастую актеры импровизируют и отходят от литературной версии сценария. Режиссер Александр Серый перенес на экраны все самое важное. Но остались моменты, которые как минимум вызовут интерес среди поклонников этой великолепной комедии.
По фильму главный герой Евгений Иванович Трошкин жил вместе с мамой. Однако в сценарии была прописана еще и бабушка, причем явно очень преклонного возраста.
Оказывается, археолог Мальцев был беспризорником, но считал свое детство прекрасным временем. Таким образом в картине сразу три персонажа, вышедших из низов - это Косой, его товарищ по детдому Мишка и Николай Георгиевич Мальцев, ставший профессором-археологом.
Изначально в сценарии использовали реальные жаргонные слова. Однако цензура их не пропустила и пришлось придумывать собственный жаргон. К примеру, нехорошего человека стали звать «редиской», а не «падлой».
В арке с побегом стога с сеном действительно присутствовали. В поисках денег и одежды Трошкин раскидал несколько штук, но вместо желаемого получил от сторожа заряд соли прямо в пятую точку.
Перенесемся в момент, когда герои отправились в Москву. Может показаться странным, почему они решили совершить столь длительный переезд в неудобном ящике под вагоном. В сценарии этому есть объяснение.
До поездки старший лейтенант Славин поведал Трошкину одну деталь: - «Ваш двойник имеет странную привычку. Он избегает самолетов и не садится в поезд - он всегда передвигается в ящиках под вагонами. Об этой странности известно всему воровскому миру».
В эпизоде, когда Евгений Иванович вместе с троицей отправился «на дело», он ограбил свою квартиру в одиночку, а в сценарии - вместе с Косым. Пока Трошкин был в комнате и забирал деньги, Косой нашел на кухне костюм с отливом, о котором так долго мечтал. Вдобавок на костюме были орденские планки Трошкина.
Евгений Иванович заметил пропажу только когда «подельники» скинули женское одеяние. Это было в момент, когда Косой встретил друга из Мишку. После фразы: - «Вор он», которая обрела более глубокий смысл, Трошкин сорвал с Косого орденские плашки.
Вспомните эпизод, когда после пожара герои отправились жить на дачу к «барыге». По фильму к троице приехала дочь профессора, тогда как по сценарию явился сам Мальцев, да еще и с супругой.
Обстановка была напряженной, и чтобы ее разрядить Мальцев начал играть с Хмырем в шахматы. Получилось как с шахматистом в исполнении Анатолия Папанова. Николай Георгиевич начал проигрывать каждую партию, но настолько вошел в азарт, что поругался с женой.
- «Спасибо. Теперь встречай Новый год с Мельниковыми. Прошу тебя, больше никогда не приставай со своими приятелями, с этим шлемом и Македонским», — заявила супруга.
Хмырь быстро сообразил, что артефакт может находиться у Мальцева. Он запер комнату и потребовал три четверти его стоимости. Ну и для убедительности сломал настенные часы и разбил вазу. В ответ Мальцев сказал, что не знает где шлем и демонстративно поломал сервант, после чего благополучно уехал.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как снимали «Волшебную лампу Аладдина»
- На что пришлось пойти актерам фильма «Женитьба Бальзаминова»?
- «Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова
- 2022-й в кино: как этот год был показан в фильмах
- 15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока
я нихрена не понял, что это за фраза